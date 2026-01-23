Minimalismo y cafés excepcionales: Monotono, el espacio donde el café es el único protagonista

Monotono abrió sus puertas el 1 de julio de 2024 en el distrito limeño de Barranco y, en poco tiempo, ha sido reconocida como una de las mejores cafeterías de especialidad de Lima gracias a una propuesta que prioriza el disfrute del café sin distracciones: una barra y un salón de estética minimalista, una carta de complementos acotada y cafés de perfiles limpios y precisos. A fines de 2025, obtuvo el primer lugar como mejor cafetería en el IV Concurso Lima Experience y alcanzó el puesto 7 en “The South America’s 100 Best Coffee Shops 2025”.

Detrás de este proyecto están Hibeth Rodríguez, comunicadora audiovisual, y Piero Alva, ingeniero industrial. La relación de Piero con lo sensorial se gestó antes del café. Durante sus estudios en Argentina se formó en cata de vinos y té, aunque consumía café comercial.

En los acompañamientos destacan una galleta de cacao al 70% de Huánuco con sal de Maras. También un postre chileno llamado Kuchen. (Foto: Susan Cornejo/ Cortesía)

Todo cambió en 2023, durante un viaje a Cusco, cuando visitaron diversas cafeterías de especialidad de esta ciudad, en especial Latente, un espacio que les mostró cómo la arquitectura puede dialogar con los cafés de especialidad y potenciar la experiencia sensorial. Ese encuentro marcó el inicio de su interés real por el café de especialidad.

Siguió una etapa de exploración y aprendizaje en la que probaron cafés en casa e investigaron sobre equipamientos. En un inicio, la idea fue crear una tienda online de implementos para café, proyecto que sí llegaron a concretar, mientras la idea de la cafetería comenzaba a tomar forma propia.

El café como principal protagonista

El nombre Monotono surge como un juego irónico: un solo tono en lo visual para permitir que el café despliegue toda su complejidad. A partir de este concepto se definió una paleta de colores neutros —dominada por el gris, blanco y el negro—, la estética del salón con una barra de concreto y detalles industriales, así como el mobiliario y la vajilla, todos alineados con una propuesta sobria y sin excesos.

El minimalismo, el tueste nórdico y la curaduría de cafés excepcionales definen Monotono. (Foto: Susan Cornejo/ Cortesía)

En cuanto al café, la idea siempre fue clara: una carta con cafés de calidad, provenientes de pequeños productores, y perfiles exóticos centrados en propuestas experimentales. Forjar una amistad con Jhon Jiménez, campeón nacional de catadores 2025, les permitió acceder a los cafés que buscaban, especialmente nanolotes.

El tueste está a cargo de Piero, quien además ha sido juez nacional de latte art y barismo. Actualmente trabajan con diversos cafés de diversos orígenes como Cajamarca, Cusco, Etiopía, Kenia y Colombia, buscando siempre diversidad de perfiles.

De estos cafés, 13 se destinan al slow bar, dos al espresso, uno al cold brew y ocho a la venta en bolsas. En barra se pueden encontrar desde geshas de Cusco hasta joyas de Jaén, Cajamarca, como los cafés de Finca Artemira.

Durante nuestra visita, probamos un filtrado de geisha lavado de Eber Huamán, proveniente de Finca Artemira. En taza, el café tiene notas a flor de café y panela, con una acidez brillante y limpia, y una textura jugosa.

En los acompañamientos destacan una galleta de cacao al 70% de Huánuco con sal de Maras, donde el amargor controlado del cacao y el toque salado realzan, sin opacar, la experiencia del café. También el Kuchen, un postre chileno de inspiración alemana, elaborado con base de bizcochuelo de vainilla, crema pastelera y arándanos y frambuesas.

(Foto: Susan Cornejo/ Cortesía)

Para quienes buscan una opción salada, hay pastel de choclo de Pregón de las 11 relleno de cebolla blanca y ají amarillo, interior cremoso y queso andino gratinado.

Fieles al concepto de café de especialidad puro

La filosofía de Monotono se refleja también en la forma de preparar el café. Se caracteriza por sus espressos largos, pensados para preservar la parte enzimática del grano. Son cafés de tueste nórdico que priorizan la identidad del café por encima de la intensidad. El resultado son tazas delicadas, brillantes y jugosas, sin amargor ni perfiles achocolatados dominantes.

No hay cocina, para evitar que otros aromas saturen el olfato y el paladar, que aquí deben enfocarse exclusivamente en el café. La vajilla, en tonos grises que remiten al cemento y la madera, es minimalista y sobria. La barra es limpia, sin adornos innecesarios. Todo está pensado para no distraer y para que la atención se concentre en la taza.

Sostener un concepto de café de especialidad puro no ha sido sencillo, reconocen Piero y Hibeth. Ha sido posible, sobre todo, gracias a un público que valora esta propuesta: turistas, baristas, tostadores y consumidores jóvenes dispuestos a aprender y a explorar nuevos perfiles.

Los reconocimientos no tardaron en llegar. A fines de 2025, Monotono obtuvo el primer puesto en la categoría Cafetería de Especialidad del Concurso Lima Experience, organizado por la Cámara Peruana del Café y Cacao que evalúa a las mejores cafeterías de Lima y Callao mediante visitas inopinadas de un jurado especializado y multidisciplinario. A ello se suma su séptimo lugar en “The South America’s 100 Best Coffee Shops 2025”, ranking que evaluó más de 1.800 locales de América del Sur.

Más allá de los premios, estos logros les han permitido atraer nuevos consumidores de forma orgánica y, sobre todo, reafirmar la coherencia de un proyecto que, desde su origen, busca realzar el café de especialidad sin concesiones ni artificios.