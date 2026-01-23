Por Norka Peralta Liñán

Monotono abrió sus puertas el 1 de julio de 2024 en el distrito limeño de Barranco y, en poco tiempo, ha sido reconocida como una de las mejores cafeterías de especialidad de Lima gracias a una propuesta que prioriza el disfrute del café sin distracciones: una barra y un salón de estética minimalista, una carta de complementos acotada y cafés de perfiles limpios y precisos. A fines de 2025, obtuvo el primer lugar como mejor cafetería en el IV Concurso Lima Experience y alcanzó el puesto 7 en “The South America’s 100 Best Coffee Shops 2025”.

Minimalismo y cafés excepcionales: Monotono, el espacio donde el café es el único protagonista
Gastronomía

Minimalismo y cafés excepcionales: Monotono, el espacio donde el café es el único protagonista

De la parrilla en casa al local propio: dos hermanos amantes de los ahumados dan vida a Smonkey Company
Gastronomía

De la parrilla en casa al local propio: dos hermanos amantes de los ahumados dan vida a Smonkey Company

La Estampida, el restaurante en La Libertad que puso al Perú en el mapa internacional de las carnes
Gastronomía

La Estampida, el restaurante en La Libertad que puso al Perú en el mapa internacional de las carnes

La nueva carta de Pescados capitales: una invitación a pecar sin culpas
Gastronomía

La nueva carta de Pescados capitales: una invitación a pecar sin culpas