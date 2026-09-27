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Resumen

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Las instalaciones del hotel Rio Sagrado están pensadas para brindar tranquilidad y descanso de lujo a los huéspedes.
Las instalaciones del hotel Rio Sagrado están pensadas para brindar tranquilidad y descanso de lujo a los huéspedes.
Por Diana Gonzales Obando

En este punto del Valle Sagrado de los Incas, el aire es frío muy temprano y por las noches. Todavía se respira una pureza antigua. Estamos a una hora y media de la Plaza Mayor de Cusco, a 2.743 metros sobre el nivel del mar, donde la altura y la temperatura son perfectos para aclimatarse. Por alguna razón que no podemos explicar, el tiempo no corre como en la ciudad, la vida se hace más larga y alcanza para detenerse y disfrutar cada minuto.

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