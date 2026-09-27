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Rodeado de montañas delineadas por el caudaloso Urubamba, Rio Sagrado, A Belmond Hotel, emprende un viaje hacia el origen con su nuevo restaurante MUJU. Este vocablo quechua quiere decir ‘semilla’, un concepto que los dirige a la tierra, a un renacer. Con este propósito han implementado sus propios huertos donde cultivan los productos que se presentan en la carta, respetando el pensamiento andino, sus técnicas e insumos nativos de temporada.

Desde hace unos años, se enfocaron en convertirse en un hotel de concepto ‘wellness’ con experiencias de bienestar, de contacto con la naturaleza y conexión con uno mismo; por ello consideran esta propuesta gastronómica como el broche de oro que corona su objetivo. En ella, trabajan con producción local y las cosechas diarias de los tres huertos que manejan en la actualidad. Adicionalmente, están las terrazas andinas, unas réplicas de las terrazas ubicadas camino a Machu Picchu, en Patallacta. Las dividieron en dos partes donde siembran, por un lado, productos sostenibles y, por otro, productos saludables.

En las huertas del Rio Sagrado, A Belmond Hotel se siembran y cosechan muchos de los insumos que se comparten en la carta de MUJU, su nuevo restaurante. / Belmond

Aquí los huéspedes pueden participar de la cosecha y conocer de primera mano cómo se cultiva la tierra y las verduras o tubérculos que después probarán en su plato. Todo es orgánico. “Con el equipo de chefs se crearon opciones lindas. Dijimos: lo vegetariano o lo vegano no tiene por qué ser aburrido ni falto de sabor. Tiene que estar rico. Hay que usar ‘superfoods’, así como la comida ancestral de nuestros abuelos. MUJU tiene que ser un restaurante de sopas, lentejas, frejoles”, nos cuenta Javier Carlavilla, general manager del hotel Rio Sagrado.

En el huerto, siembran principalmente verdes como lechugas o acelgas, tomates cherry y variedades de hierbas como la muña, que se usa muchísimo. En las terrazas andinas tienen papas, nabo, kiwicha, choclo y otros productos.

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La carta de expresión contemporánea ofrece opciones como sopa de charqui con berenjenas, vainitas y hongos ostra o una sopa de lentejas. También un rocoto relleno vegetariano con quinoto y la infaltable pachamanca tres carnes. Trasladaron su cocina ancestral al jardín y, desde la zona de parrillas, preparan carnes y peces como el paiche amazónico en papillote. Las ensaladas son frescas con insumos tomados de los andenes.

“Y ya que estábamos interviniendo el restaurante, intervenimos también el bar”, agrega Carlavilla. Poseen una propuesta de coctelería cero alcohol a la que llaman Sumaq Sips (‘sorbos dulces’). Por supuesto, también se encuentran los clásicos como el negroni o gin tonic, del mismo modo que en la cocina no faltan las pizzas, hamburguesas o ‘fish fingers’ para los niños, pero siempre con el enfoque más natural.

Los Sumaq Sips de MUJU son una colección de cócteles sin alcohol elaborados bajo los principios de la coctelería ‘zero-waste’. / Belmond

PENSAR COMO UN TODO

“Ofrecemos al huésped un lugar no tanto de retiro, pero sí de reconexión con la naturaleza y con el niño interior que todos tenemos. El río es uno de nuestros límites y nos da mucha tranquilidad. La gente puede disfrutar de un pícnic apreciando el paisaje, las alpacas que pasan todo el tiempo o las puestas del sol que se reflejan en el río. Es un pequeño paraíso”, afirma Carlavilla.

Hay momento para todo. Para estar en familia en una larga comida, para sentir los primeros rayos del sol sobre el rostro en la ceremonia del fuego en donde se agradece a la vida y a la naturaleza, o para relajarse en solitario en el spa. Son más de 20 actividades implementadas por el hotel.

Desde el salón del restaurante de cocina contemporánea MUJU se pueden apreciar los paisajes únicos del valle y la naturaleza. / Belmond

Las personas de espíritu inquieto, como los deportistas o amantes de la adrenalina, pueden practicar rafting en grupo en el río Urubamba y admirar antiguas terrazas incas construidas en las laderas de las montañas y atravesar un puente inca. O dar un inolvidable paseo en bicicleta a Piscacucho para culminar el recorrido en el inicio del Camino Inca.

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Quienes solo buscan disfrutar del silencio, del viento o de una noche estrellada también se sentirán en el espacio más idóneo. Al estar rodeado de flores y plantas, muchas especies de colibríes acompañan siempre las caminatas dentro del propio hotel. También hay una experiencia fuera de este dedicada únicamente al avistamiento de pequeñas y tiernas aves en el Santuario de Colibríes Ensifera, a unos 20 minutos del hospedaje. Con paciencia y silencio se ven llegar los colibríes que se posan sobre las ramas de los árboles o plantas cercanas al mirador.

En este destino del Valle Sagrado de los Incas, el avistamiento de colibríes es una de las actividades más bellas. Se puede visitar Ensifera, un santuario de colibríes de Yanahuara. / Belmond

Si estás planeando unas vacaciones de relajación en el Valle Sagrado, este destino debe estar en la agenda. //