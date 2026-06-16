Argentina llega al Mundial 2026 con el peso y el orgullo de defender el título conquistado en Qatar. Con esa premisa, recorrimos algunos espacios creados por argentinos en Lima para descubrir cómo viven la expectativa por la gran cita futbolística. Entre parrillas, cafés y emprendimientos que mantienen vivas las tradiciones de su país, encontramos historias de migración, esfuerzo y pasión.

MESA DE CAMPEONES

Mauricio Macciuci lleva casi una década viviendo en el Perú, pero mantiene intacto el vínculo con sus raíces argentinas. Nacido en la provincia de Buenos Aires, encontró en la gastronomía una vocación casi por casualidad, cuando siendo muy joven emigró a España y descubrió en los restaurantes un oficio que lo acompañaría por distintos países y etapas de su vida.

Apasionado del fútbol, ha asistido a los últimos seis Mundiales y reconoce que el torneo es una de las experiencias que más disfruta. Esa pasión convive con otra igual de importante: la cocina y la cultura gastronómica argentina.

Mauricio Macciuci y Dessy Salinas han convertido La Parri en un rincón de Buenos Aires en Lima, donde la parrilla, el fútbol y la tradición argentina se encuentran. (Foto: Diego Moreno)

De esa combinación nació La Parri, una propuesta inspirada en las tradicionales parrillas de barrio de Buenos Aires. Tras años dedicados a la importación de carne argentina en Lima, Macciuci identificó la necesidad de un espacio más informal, donde se pudiera comer un buen bife, un choripán o una empanada sin protocolos ni formalidades. “Tiene que ser casual, una parrilla de barrio”, resume. Así surgió un concepto que apuesta por la autenticidad, la cercanía y los sabores que marcaron su infancia, manteniendo viva la esencia argentina en cada plato.

Para Alejandro Guerra, quien llegó al Perú hace casi nueve años, la cocina siempre estuvo ligada a las historias. Mucho antes de imaginarse al frente de un restaurante, pasaba horas escuchando las conversaciones de su padre y sus amigos, veteranos de la Guerra de las Malvinas, reunidos alrededor del asado. Entre anécdotas, recuerdos y largas sobremesas, fue entendiendo la gastronomía como un espacio para compartir experiencias y mantener vivas las tradiciones.

Esa mirada es la que hoy da forma a Fin del Mundo, un restaurante inspirado en la Patagonia argentina que busca recrear en Lima la atmósfera cálida y acogedora de un quincho. Eso se refleja en cada detalle del local: desde los objetos que decoran sus espacios hasta una propuesta culinaria construida alrededor de recetas, costumbres y técnicas heredadas.

Desde la Patagonia argentina, Alejandro Guerra trajo a Lima el espíritu de Fin del Mundo, un lugar donde siempre hay una mesa lista para compartir.

La gran protagonista es la cocción a la leña, donde los cortes permanecen durante varias horas frente al fuego hasta alcanzar una textura y sabor característicos. A la experiencia se suman empanadas argentinas, mollejas, milanesas, pastas elaboradas en casa y postres tradicionales que remiten a los sabores más emblemáticos del país vecino. Para los amantes del fútbol, el restaurante también se convierte en punto de encuentro durante los partidos de la selección argentina, con promociones especiales que transforman cada encuentro en una auténtica celebración albiceleste.

ENTRE MATES Y GOLES

Cuando Guido Erbes llegó al Perú hace casi nueve años, no imaginó que terminaría construyendo una comunidad argentina alrededor de una cafetería. Junto a Giuliano Gemetro, su socio y amigo, dio vida a Café Grosso, un proyecto que nació de un sueño compartido y que hoy se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan sabores capaces de despertar recuerdos.

Su apuesta es por una gastronomía profundamente ligada a la tradición argentina. Desde las facturas elaboradas diariamente de manera artesanal hasta las empanadas, pizzas, milanesas y pastas, cada preparación busca reproducir los sabores de barrio que ambos conocieron desde niños. “Cuando alguien prueba un producto y cierra los ojos porque le recuerda un lugar o un momento de su vida, sentimos que nuestro trabajo está cumplido”, comenta Guido.

cc

Guido Erbes y Giuliano Gemetro convierten Café Grosso en una tribuna argentina donde no faltan el choripán y la cerveza.

Con la llegada del Mundial, Café Grosso se prepara para vivir una de sus temporadas más especiales. Aunque mantienen la esencia de cafetería que los caracteriza, han diseñado promociones exclusivas para los partidos de la selección argentina, incluyendo pizzas, cerveza y nuevos “choris” artesanales. La expectativa es convertir el local en un espacio donde el fútbol, la comida y la nostalgia se encuentren, reuniendo a argentinos y peruanos en torno a una misma pasión: el fútbol.

César Díaz, por su lado, llegó al Perú hace casi nueve años con una mochila y la intención de recorrer Sudamérica. Lo que no imaginaba era que terminaría encontrando en Lima un nuevo hogar y la oportunidad de desarrollar un proyecto gastronómico propio. Nacido en La Plata, trabajó durante años en cocinas y parrillas, una experiencia que le permitió perfeccionar técnicas y recetas que hoy forman parte de la identidad de D’ Sebastian, el restaurante que dirige junto a su esposa.

César Díaz aguarda a los comensales con un Ferchetto, el mismo con el que espera celebrar cada gol de la selección argentina en este Mundial.

El proyecto nació durante la pandemia, cuando ambos perdieron sus empleos y decidieron emprender para sacar adelante a su familia. Lo que comenzó como una apuesta personal terminó convirtiéndose en un espacio dedicado a la cocina argentina tradicional. La propuesta reúne asados cocinados lentamente al fuego, cortes de carne seleccionados, milanesas, empanadas salteñas, vinos argentinos y postres clásicos como la chocotorta, el flan con dulce de leche y los panqueques.

Con la llegada del Mundial, D’ Sebastian se prepara para recibir a la comunidad argentina residente en Lima y a los aficionados al fútbol. Además de transmitir los partidos, el restaurante organizará peñas con música en vivo, tango, folclor y promociones especiales, buscando recrear el ambiente festivo de una celebración argentina donde la gastronomía y el deporte comparten el mismo protagonismo.

EL GOLEADOR

Hernán Barcos es conocido por sus goles y liderazgo en la cancha, pero en Lima también ha encontrado otra manera de conectar con la gente: a través de la gastronomía. Hace dos años, junto a su esposa y socios creó La Porteña, un café-restaurante inspirado en los sabores cotidianos de Argentina. La carta reúne facturas, medialunas, bizcochos, empanadas, milanesas, choripanes y pizzas, además de mate importado desde Argentina para completar la experiencia. Barcos explica que la intención siempre fue ofrecer un espacio donde los clientes pudieran sentirse cómodos y disfrutar de un pedacito de la cultura argentina.

Hernán Barcos hizo de Lima su segunda casa y creó La Porteña para acercar los sabores y recuerdos de Argentina a quienes la extrañan.

El crecimiento ha sido rápido: tras consolidarse en Miraflores, el negocio abrió un módulo en el Jockey Plaza y otro en el Real Plaza Primavera. Para el delantero, el éxito no depende solo de su nombre como futbolista, sino de la calidad del producto y del trabajo del equipo que hoy supera los 50 colaboradores.

Más allá del fútbol, La Porteña se ha convertido en un lugar de encuentro para argentinos que viven en el Perú y para peruanos que buscan descubrir nuevos sabores. También se alistan para el Mundial con pizzas y empanadas que ayudarán a calmar los nervios. //

DÓNDE COMER

La Parri

Los Laureles 118, Surco y 2 de Mayo 457, San Isidro. IG: @laparri.pe

Café Grosso

Avenida La Marina 2593, San Miguel. IG: @CafeGrosso

D’ Sebastian

Calle Miguel de Unamuno 277, San Miguel. IG: @dsebastian_arg

Fin del Mundo

Avenida Benavides 2565, Miraflores. IG: @fdmasados

La Porteña

Enrique Palacios 900, Miraflores. IG: @LaPortena.Peru