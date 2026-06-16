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Resumen

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Estos espacios argentinos en Lima mantienen viva su tradición. (Fotos: El Comercio)
Estos espacios argentinos en Lima mantienen viva su tradición. (Fotos: El Comercio)
Por Jorge Chávez Noriega, Alejandra Garboza

Argentina llega al Mundial 2026 con el peso y el orgullo de defender el título conquistado en Qatar. Con esa premisa, recorrimos algunos espacios creados por argentinos en Lima para descubrir cómo viven la expectativa por la gran cita futbolística. Entre parrillas, cafés y emprendimientos que mantienen vivas las tradiciones de su país, encontramos historias de migración, esfuerzo y pasión.

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