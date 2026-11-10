“Fue más que un emprendimiento, fue una luz de esperanza de salir adelante, de poder hacer patria en el Perú”, recuerda Jorge Kina, gerente general de Norky’s, al hablar de los orígenes de la marca. En aquel primer establecimiento, el trabajo no tenía horarios ni divisiones demasiado precisas: los integrantes de la familia preparaban el pollo, picaban y freían las papas, limpiaban el local y atendían a los clientes. A su lado había un pequeño grupo de trabajadores, algunos de los cuales permanecieron vinculados a la empresa durante décadas.

La propuesta inicial fue tomando forma a partir de un restaurante que encontró en el pollo a la brasa su principal apuesta. El producto, el sabor, las porciones y la atención fueron ganando el reconocimiento de los comensales. El local de Abancay se convirtió así en el punto de partida de una historia que crecería junto con Lima y sus habitantes.

Una historia que creció con Lima

Durante los años ochenta, Norky’s comenzó a mirar más allá del centro de la capital. La expansión hacia distintos distritos y zonas de Lima coincidió con una ciudad que crecía y recibía a familias provenientes de diferentes regiones del país. Los llamados “conos de Lima” representaban entonces nuevas oportunidades para instalar locales y acercar la marca a públicos que buscaban propuestas accesibles para compartir en familia.

El pollo a la brasa sigue siendo el mismo desde hace 50 años. / Rochi León

El crecimiento no estuvo separado de las dificultades que atravesaba el país. “Hemos pasado terrorismo, hemos pasado muchas circunstancias”, recuerda Kina. En medio de ese escenario, la empresa encontró oportunidades en zonas que comenzaban a desarrollarse y en una población que también buscaba trabajo y posibilidades para construir un futuro. La expansión fue, de alguna manera, un camino compartido entre la marca y quienes se incorporaban a ella.

¿Norky’s o Roky’s?

La historia de Norky’s también se cruzó con la de otra cadena que hoy forma parte del imaginario de las pollerías peruanas: Roky’s. Aunque sus nombres suelen confundirse, no nacieron al mismo tiempo ni como una misma empresa. Norky’s abrió sus puertas en 1976, mientras que Roky’s inició operaciones en 1985, en Zárate, San Juan de Lurigancho, a quienes les echaron la mano para ese gran inicio. Con los años, ambas marcas desarrollaron sus propios caminos y se convirtieron en competidoras dentro de un mercado cada vez más disputado.

Para Norky’s, el siguiente gran paso llegó en 2007, cuando decidió salir de Lima y abrir su primer local en Ica, poco después del terremoto que había golpeado la región. La apuesta se concretó en octubre de ese año. Luego llegaron Chiclayo y Trujillo, y la expansión continuó hacia otras ciudades. La recepción fue positiva: muchos clientes ya conocían la marca porque la habían visitado en Lima y ahora podían encontrarla más cerca de casa. La promesa era mantener el sabor, la calidad, las porciones y el servicio que identificaban a la cadena.

Hoy, Norky’s cuenta con 112 locales en operación, de acuerdo con Kina, y alrededor de 1.500 colaboradores en el país. Llegar a ciudades distantes, como Tumbes, implica una operación que no puede detenerse. La planificación de insumos como las papas y el aceite se realiza con anticipación, mientras que la empresa trabaja con planes de contingencia para responder a lluvias, problemas en las carreteras o cambios en la demanda.

El sabor de una mesa compartida

En estos 50 años, también han cambiado quienes se sientan a sus mesas. Kina recuerda que hay familias que comenzaron a visitar los locales con sus padres, luego continuaron con sus hijos y ahora llegan con sus nietos. Algunas mantienen la costumbre de acudir los domingos y, con el tiempo, se han convertido en interlocutores cercanos para la marca: felicitan cuando algo funciona y también señalan aquello que podría mejorar.

Esa relación entre generaciones convive con un consumidor más joven, que busca otras opciones en la carta y utiliza canales digitales para hacer sus pedidos. Por eso, Norky’s ha incorporado nuevos platos, piqueos, bebidas y alternativas que complementan su oferta tradicional. El pollo a la brasa sigue siendo el centro de la propuesta, pero la carta también incluye carnes a la parrilla y platos criollos.

La modernización, sin embargo, no significa dejar de lado el contacto directo. Kina reconoce que la tecnología facilita los pedidos, pero también puede volver más distante la relación con el cliente. Por eso, la empresa realiza encuestas, conversa con los comensales en sus locales y recoge opiniones sobre el servicio y la experiencia de delivery.

La prueba más difícil

Si hay un momento que puso a prueba la historia de la cadena, fue la pandemia. El cierre de los restaurantes llegó acompañado de una pregunta que iba más allá de cómo mantener el negocio: ¿qué pasaría con los trabajadores y sus familias? Para Kina, fue el reto más grande de su vida profesional. Los locales tuvieron que cerrar, los ingresos se detuvieron y la empresa debió buscar alternativas para sostener sus compromisos con colaboradores y proveedores.

Al inicio, recuerda, los pollos que estaban listos para la venta fueron entregados al personal. Después llegaron los adelantos de sueldo, las decisiones para reorganizar las operaciones y el trabajo conjunto con otras empresas del sector para establecer protocolos de reapertura. El regreso fue gradual: primero algunas horas, luego nuevos horarios y, en ocasiones, otra vez el cierre. La recuperación tomó cerca de tres años y exigió reorganizar las finanzas y afrontar las deudas acumuladas.

Jorge Kina, gerente de Norky's, asegura que el peor momento que atravesaron fue durante la época de la pandemia. / Rochi León

La experiencia dejó una marca en la organización. También reforzó una convicción que Kina repite al hablar de la empresa: una cadena no se sostiene únicamente por sus locales o sus ventas, sino por las personas que hacen posible que funcione cada día.

Una celebración para quienes hicieron posible la historia

En el aniversario, esa idea tuvo una expresión especial. Por primera vez en sus 50 años, Norky’s cerró sus tiendas durante una jornada para reunir a sus colaboradores en una celebración. No fue una decisión menor para una cadena acostumbrada a atender incluso en los días de mayor movimiento. La intención era agradecer a quienes habían acompañado el crecimiento de la empresa y reconocer el esfuerzo que hay detrás de cada servicio.

Por primera vez en la historia de Norky's, el pasado 21 de septiembre se dieron un día libre para celebrar con todos sus colaboradores. / Rochi León

Kina habla de los trabajadores con especial emoción. Algunos llevan décadas en la organización; otros han encontrado allí una oportunidad para construir una carrera y mejorar las condiciones de vida de sus familias. Cuenta, por ejemplo, que hay hijos de colaboradores que crecieron viendo a sus padres trabajar en la cadena y que hoy son profesionales o forman parte de la misma empresa en puestos de mayor responsabilidad.

Para el gerente, ese crecimiento también es parte de la responsabilidad de una compañía: ofrecer oportunidades, capacitar y ayudar a que las siguientes generaciones puedan aspirar a más. “Sin el esfuerzo de ellos no estaríamos acá”, reconoce.

La propiedad de Norky’s, precisa Kina, continúa en manos de la familia Tamashiro, pese a los rumores que han circulado sobre una supuesta venta. La historia que comenzó como un negocio familiar sigue ligada a sus fundadores, aunque con una estructura que se ha profesionalizado y que hoy cuenta con gerencias, procesos y una operación de alcance nacional.

El desafío de llegar a los 100 años

Cumplir medio siglo es motivo de orgullo, pero también una oportunidad para pensar en lo que viene. Para Kina, el siguiente capítulo pasa por formar nuevos líderes capaces de conducir una empresa gastronómica, mantener el orden financiero, mejorar la eficiencia y adaptarse a los cambios del consumidor. La renovación de los locales, la transformación digital y la capacitación del personal forman parte de esa ruta.

La meta no es únicamente abrir más restaurantes. Es crecer sin perder aquello que, desde el primer local de Abancay, permitió que Norky’s se quedara en la memoria de sus clientes: el sabor, las porciones generosas y la posibilidad de compartir alrededor de una mesa.

“Lo que buscamos es que la esencia no se pierda nunca”, dice Kina al imaginar cómo debería verse la marca dentro de otros 50 años. Quizá esa sea la parte más emotiva de esta historia: detrás de cada pollo que llega a la mesa hay una familia que apostó por empezar de nuevo, trabajadores que hicieron suyo el proyecto y clientes que, durante generaciones, encontraron en Norky’s un lugar al que volver.