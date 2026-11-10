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50 años después Norky's ha evolucionado, de servir solo pollo a la brasa ha pasado a tener una carta que gusta a sus comensales más jóven
50 años después Norky's ha evolucionado, de servir solo pollo a la brasa ha pasado a tener una carta que gusta a sus comensales más jóven
/ Rochi León
Por Alejandra Garboza

Hay historias que comienzan con una gran inversión y otras que nacen de una necesidad, la de Norky’s pertenece a la segunda categoría. En septiembre de 1976, la familia Tamashiro, de origen japonés, decidió apostar por un negocio propio en Lima. Había llegado al Perú buscando nuevos horizontes, en una época en la que empezar de nuevo significaba aprender otro idioma, acostumbrarse a otras costumbres y encontrar la manera de salir adelante. El primer paso fue una pollería en la avenida Abancay. Lo que entonces parecía una apuesta incierta terminaría convirtiéndose en una de las cadenas más reconocidas del país y que en toda su historia solo ha parado un día, el día de los 50 años.

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