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Resumen

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Piqueos pensados para equilibrar cada sorbo sin saturar el paladar. (Foto: 7 VIDAS)
Piqueos pensados para equilibrar cada sorbo sin saturar el paladar. (Foto: 7 VIDAS)
Por Jorge Castillo Zanabria

En medio del ritmo constante del día a día, hay espacios que invitan a bajar las revoluciones. Este nuevo taproom, ubicado en la calle Mártir Olaya 139, Miraflores, aparece casi como un secreto bien guardado: discreto, algo escondido del bullicio, pero con una atmósfera que transmite hacer una pausa necesaria, claro, acompañada de una cerveza.

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