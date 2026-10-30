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Resumen

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En esta entrevista, conoce qué opina la periodista gastronómica sobre la cocina peruana, la llegada del ránking The 50 Best Restaurants y la deuda con las regiones de nuestro país.
En esta entrevista, conoce qué opina la periodista gastronómica sobre la cocina peruana, la llegada del ránking The 50 Best Restaurants y la deuda con las regiones de nuestro país.
/ Archivo personal
Por Pierina Denegri Davies

La llegada de The 50 Best Restaurants a Lima vuelve a poner a la gastronomía peruana en el centro de la conversación internacional. Para Paola Miglio, periodista gastronómica y Academy Chair de la lista para Latinoamérica Norte, el reconocimiento va más allá de los restaurantes que aparecen en el ranking: también permite mostrar la diversidad de nuestra cocina y el potencial de las regiones, los productores y las personas que la hacen posible.

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