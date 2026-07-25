Por Gabriela Delgado
Además…
A saber
La edición 2026 de Perú Mucho Gusto Tacna se desarrollará en el Parque Perú. El ingreso será gratuito y la feria atenderá de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
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