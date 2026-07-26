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Resumen

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La feria Perú Mucho Gusto Tacna 2026 se lleva a cabo desde el 25 hasta el 28 de julio. (Foto: Gabriela Delgado/ El Comercio)
La feria Perú Mucho Gusto Tacna 2026 se lleva a cabo desde el 25 hasta el 28 de julio. (Foto: Gabriela Delgado/ El Comercio)
Por Melvyn Arce Ruiz

Tacna siempre ha sido una ciudad de encuentros. A pocos kilómetros de la frontera, miles de visitantes cruzan cada año desde Chile atraídos por el comercio, los paisajes y, cada vez con más fuerza, por la gastronomía peruana. En estos días de Fiestas Patrias, ese movimiento adquiere un nuevo significado con una edición más de Perú Mucho Gusto, la feria gastronómica que convierte a la Ciudad Heroica en un gran escaparate del país a través de sus sabores.

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