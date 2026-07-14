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Visitamos el local de esta mítica pollería, conocida principalmente por su delicioso mostrito, que combina pollo a la brasa, papas fritas y arroz chaufa.
Visitamos el local de esta mítica pollería, conocida principalmente por su delicioso mostrito, que combina pollo a la brasa, papas fritas y arroz chaufa.
Por Pierina Denegri Davies

Pocas combinaciones conquistaron tanto el paladar de los peruanos y peruanas como el ‘mostrito’. La sencilla y sabrosa unión de pollo a la brasa, papas fritas y arroz chaufa se puede disfrutar en varios restaurantes y cada uno le pone su toque especial. Pero, si hablamos de ser pioneros en ofrecer este plato, vale la pena mencionar a Pollería Okey. Visitamos su local, ubicado en La Victoria, para conocer más sobre su historia y carta.

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