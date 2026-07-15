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Resumen

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Kumar Paredes celebra el 1° año de Polluelos, pollería acebichada.
Kumar Paredes celebra el 1° año de Polluelos, pollería acebichada.
Por Marilia Pastor

Divertido y osado en la cocina, desenvuelto frente a las cámaras, y 100% emprendedor. Así es Kumar Paredes, quien pasó de mozo a ser propietario de dos restaurantes; además de conducir el programa de cocina “El pescado desconocido”.

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