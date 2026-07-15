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Resumen

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Una apuesta familiar se convirtió en el lugar favorito de los comensales nocturnos del Centro de Lima.
Una apuesta familiar se convirtió en el lugar favorito de los comensales nocturnos del Centro de Lima.
/ Giancarlo Ávila
Por Alejandra Garboza

Mucho antes de que el delivery cambiara los hábitos de consumo y de que las cadenas de pollerías se multiplicaran en Lima, Pollos Begui ya era un punto de encuentro para quienes recorrían el Centro de Lima hasta el amanecer. Corría 1993 cuando la familia Miyagi decidió abrir un local en la avenida Nicolás de Piérola, más conocida como La Colmena, atraída por el intenso movimiento de turistas, trabajadores y clientes que caracterizaba a la zona.

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