00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este domingo 5 de julio, más de 30 restaurantes en Lima y otras ciudades de la región ofrecerán su versión de cachapas, un delicioso plato de la gastronomía venezolana. Lo recolectado será donado para apoyar a los damnificados del terremoto en Venezuela.
Este domingo 5 de julio, más de 30 restaurantes en Lima y otras ciudades de la región ofrecerán su versión de cachapas, un delicioso plato de la gastronomía venezolana. Lo recolectado será donado para apoyar a los damnificados del terremoto en Venezuela.
Por Pierina Denegri Davies

La solidaridad también puede empezar alrededor de una mesa. Tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio, la gastronomía peruana se suma a las iniciativas de apoyo con Por la Cachapa, una campaña organizada por Demo, la panadería barranquina del chef Juan Luis Martínez y Michelle Sikic. Este domingo 5 de julio, más de 30 restaurantes ofrecerán una versión especial de este tradicional plato venezolano y destinarán el 100% de lo recaudado a World Central Kitchen, organización que brinda alimentación a las comunidades afectadas por la emergencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.