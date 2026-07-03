La solidaridad también puede empezar alrededor de una mesa. Tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio, la gastronomía peruana se suma a las iniciativas de apoyo con Por la Cachapa, una campaña organizada por Demo, la panadería barranquina del chef Juan Luis Martínez y Michelle Sikic. Este domingo 5 de julio, más de 30 restaurantes ofrecerán una versión especial de este tradicional plato venezolano y destinarán el 100% de lo recaudado a World Central Kitchen, organización que brinda alimentación a las comunidades afectadas por la emergencia.

La invitación es sencilla: salir a comer una cachapa y, al mismo tiempo, contribuir con una causa solidaria. Cada restaurante presentará una interpretación propia de esta preparación a base de maíz, por lo que la jornada también será una oportunidad para descubrir cómo distintas cocinas se acercan a uno de los sabores más representativos de Venezuela. Además, la campaña coincide con el 5 de julio, fecha en la que se conmemora la Independencia de Venezuela, otorgándole un significado aún más especial a esta iniciativa.

Habrá propuestas para todos los gustos. Restaurantes como Almacén Cevichería, La Mar y El Mercado explorarán una versión de la cachapa inspirada en la cocina marina, mientras que Burger Boy la llevará a su universo de hamburguesas. Los aromas y especias de la India estarán presentes gracias a Dhaasu, y otras reconocidas cocinas locales como Cosme, Isolina, Pueblo Viejo, Shizen, Tori, Tanta, Bruto y Demo también se sumarán con creaciones pensadas especialmente para esta jornada.

Además de los restaurantes peruanos, la iniciativa contará con la participación de proyectos gastronómicos de otros países de la región, reforzando el espíritu colaborativo de una campaña que busca demostrar que la cocina también puede ser una herramienta de ayuda. Cada cachapa servida este domingo será mucho más que un plato: será una forma de apoyar a quienes hoy más lo necesitan mientras se celebra uno de los sabores más emblemáticos de la cocina venezolana.

Lista de restaurantes participantes:

500 Grados

Ahíto (Cartagena)

Almacén Cevichería

Amarena (La Mar y Bolognesi)

Bruto

Buche

Burger Boy

Cosme

Cumpa

Demo

Dhaasu

Doomo Saltado

El Mercado

El Pan de la Chola (La Mar 1081)

Entre Migas

Isolina (Barranco y Surco)

La Mar

La Perlita

Lila

Narda Comedor (Buenos Aires)

Maketto

Pia (Quito)

Pasta

Picnic

Pueblo Viejo

Rocco

Shizen

Aguají / Travesías (República Dominicana)

Tanta

Tomo

Tori