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Resumen

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Maido ocupa un nuevo lugar en el ránking de The 50 Best.
Maido ocupa un nuevo lugar en el ránking de The 50 Best.
/ César Campos
Por Alejandra Garboza

La reciente edición de The 50 Best Restaurants, el prestigioso listado que selecciona a los mejores restaurantes del mundo, consagró al español Asador Etxebarri en el primer lugar, el mismo logro que consiguió un peruano en 2025: Maido. Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué este establecimiento ya no aparece en el listado actual.

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