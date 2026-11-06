La reciente edición de The 50 Best Restaurants, el prestigioso listado que selecciona a los mejores restaurantes del mundo, consagró al español Asador Etxebarri en el primer lugar, el mismo logro que consiguió un peruano en 2025: Maido. Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué este establecimiento ya no aparece en el listado actual.

Fue en noviembre de 2025 que Maido, restaurante encabezado por Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, ocupó el primer lugar del ránking, convirtiéndose en el segundo espacio latinoamericano en conseguir dicho honor, en 2023, el peruano Central alcanzó esta posición.

Tras ello, ni Maido, ni Central han vuelto a aparecer en el listado y en esta nota te explicamos por qué.

¿Por qué Maido ya no sale en la lista de los mejores restaurantes del mundo?

Todos los restaurantes que logran el primer lugar de la lista The World’s 50 Best Restaurants ingresan a un salón de honor llamado “The Best of The Best”.

Actualmente, ese premio lo tienen solo 12 restaurantes, entre ellos el peruano Central que se unió a esta prestigiosa lista en 2024. Y aunque en aquel apartado hay lugares, como El Celler de Can Roca y El Bulli, que han obtenido en más de una ocasión en primer lugar del ránking The World’s 50 Best, un cambio en el reglamento ha hecho que los restaurantes ganadores ya no vuelvan a ser considerados.

Desde el 2019, los restaurantes que logran el primer puesto, pasan a esta lista de honor y ya no vuelven a participar. Por lo que este año, Maido, primer lugar del ránking 2025, pasó a ser parte de “The Best of the Best”.

¿Qué restaurantes son parte del ‘Best of the Best’?

Estos son los 12 restaurantes que forman parte de la prestigiosa selección “The Best of the Best” de The World’s 50 Best Restaurants:

El Bulli (España)

The French Laundry (Estados Unidos)

The Fat Duck (Inglaterra)

El Celler de Can Roca (España)

Osteria Francescana (Italia)

Eleven Madison Park (Estados Unidos)

Mirazur (Francia)

Noma (Dinamarca)

Geranium (Dinamarca)

Central (Perú)

Maido (Perú)

Durante la reciente edición de The 50 Best Restaurants 2026, ‘Micha’ subió al escenario para recibir este reconocimiento, el mismo que han recibido: Ferrán Adria de El Bulli, Jordi y Joan Roca de El Celler de Can Roca, Massimo Bottura y Lara Gilmore de Osteria Francescana, y Mauro y Julia Colagreco de Mirazur; el chef de Geranium; y Virgilio Martínez.