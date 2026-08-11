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María Mezcal recibe el respaldo de su público y se convierte en el Mejor Bar de los Premios Somos 2026.
María Mezcal recibe el respaldo de su público y se convierte en el Mejor Bar de los Premios Somos 2026.
Por Alejandra Garboza

Nacer con el debut de los galardones en 2023 significó para la categoría a la Mejor Barra abrir un espacio de reconocimiento directo para la escena nocturna capitalina. Tras cuatro entregas consecutivas, los Premios Somos repasan la trayectoria de un rubro que no solo evolucionó hasta consagrar a la coctelería de autor más exigente de la ciudad, sino que vio nacer un dominio imbatible: el de María Mezcal, la propuesta elegida por votación de los lectores que, tras imponerse en 2024 y 2025, volvió a alzarse con el triunfo este 2026.

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