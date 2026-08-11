Nacer con el debut de los galardones en 2023 significó para la categoría a la Mejor Barra abrir un espacio de reconocimiento directo para la escena nocturna capitalina. Tras cuatro entregas consecutivas, los Premios Somos repasan la trayectoria de un rubro que no solo evolucionó hasta consagrar a la coctelería de autor más exigente de la ciudad, sino que vio nacer un dominio imbatible: el de María Mezcal, la propuesta elegida por votación de los lectores que, tras imponerse en 2024 y 2025, volvió a alzarse con el triunfo este 2026.

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Detrás de María Mezcal se encuentran Jorge Chung y Luis Carrión, mentes creativas que lograron transformar un espacio miraflorino en el epicentro del entretenimiento nocturno con identidad mexicana. Entre cócteles de autor, sabores tradicionales y una playlist repleta de himnos del pop latino firmados por Thalía, Pandora, Yuri o Juan Gabriel, el local construyó una comunidad fiel que no duda en hacer filas para vivir la experiencia. Fue ese respaldo masivo de los lectores el que le otorgó el premio a Mejor Bar en esta edición de los Premios Somos, repitiendo la hazaña alcanzada en 2024 y 2025.

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en la categoría Mejor bar de los Premios Somos 2026:

Bijou Bar (John Rojas)

Booze Bar (Gerson Arteaga)

El Bar Inglés del Country (Luiggy Arteaga)

Kero Lounge by Osaka (Jean Carlo Cárdenas)

Lady Bee (Alonso Palomino, Gabriela León y Alejandra León)

Muna Craft Bar (Manuel Cigarróstegui)

Olé Bar (Otimio Cubas)

Sastrería Martínez (Diego Macedo)

Velvet (Joel Chirinos)

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.