En esta nota conocerás a los mejores cocineros del año, además del mejor servicio a la sala, un premio especial a la trayectoria, entre otros. (Foto: El Comercio)
En esta nota conocerás a los mejores cocineros del año, además del mejor servicio a la sala, un premio especial a la trayectoria, entre otros. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Por cuarto año consecutivo, se celebran los Premios Somos de El Comercio, que se sitúa como uno de los más importantes y con mayor acogida en el rubro gastronómico. Con una masiva participación de nuestros lectores, y una rigurosa evaluación del distinguido y calificado jurado, se llevó a cabo una nueva edición del evento.

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