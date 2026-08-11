Por cuarto año consecutivo, se celebran los Premios Somos de El Comercio, que se sitúa como uno de los más importantes y con mayor acogida en el rubro gastronómico. Con una masiva participación de nuestros lectores, y una rigurosa evaluación del distinguido y calificado jurado, se llevó a cabo una nueva edición del evento.

En esta ocasión, además de las tradicionales categorías, se ha sumado una serie de distinciones, calificadas como especiales, para reconocer el talento de un sector que va creciendo a pasos agigantados no solo a nivel nacional sino también internacional.

Una de las novedades de la edición 2026 será la inclusión de cinco categorías evaluadas por un jurado especializado: Mejor restaurante, Mejor restaurante nuevo, Mejor cocinero, Mejor cocinera, y Mejor servicio en sala, además de un reconocimiento a la trayectoria.

Ganadores- Premios del jurado

Mejor restaurante: Kjolle

Kjolle es un restaurante de alta cocina liderado por la chef peruana Pía León (elegida Mejor Chef Femenina del Mundo en 2021). Se ubica en el distrito artístico de Barranco, Lima, y destaca por ocupar el prestigioso segundo puesto en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants.

Su propuesta gastronómica ofrece un viaje libre, colorido y contemporáneo por la biodiversidad del Perú, compartiendo espacio e investigaciones biológicas con el famoso centro Mater Iniciativa.

Restaurante Kjolle de María Pia León. (Foto: Tripadvisor)

Finalistas:

Central Maido Mayta Mérito Astrid y Gastón Rafael Mil La Mar Fiesta

Mejor nuevo restaurante: Los Primos de San Juan

Se eligió al restaurante revelación ubicado en el distrito de Surquillo, Lima, fundado por tres primos hermanos originarios del distrito de San Juan de Miraflores.

Tras formar parte de restaurantes de renombre como en cocinas de renombre como Central, Mercado y el Museo Larco, estos entusiastas y talentos peruanos decidieron abrir su propio espacio bajo un concepto autodenominado alta cocina de barrio.

Restaurante Los Primos de San Juan. (Foto: El Comercio)

Finalistas:

Crudo Uke La Grotta Testeo Casa Sarao Bruto 2 Fernandini Kobe Brass Trastevere Io Ostería Kou Xin Ama Mezze Sal del Mar Sátiro

Cocinero del año: Juan Luis Martínez

Juan Luis Martínez es un destacado chef venezolano radicado en Lima, reconocido por ser el fundador y chef del restaurante Mérito, ubicado en el distrito de Barranco. Estudió en Venezuela y llevó su talento por cocinas internacionales de renombre como Diverxo en España y Central en Perú, donde trabajó bajo la mentoría de Virgilio Martínez.

Su trabajo lo ha llevado a posicionarse en lo alto de la gastronomía global, destacando en prestigiosas listas internacionales como The World’s 50 Best Restaurants. También abrió su propuesta hermana, el espacio gastronómico Demo.

El chef venezolano Juan Luis Martínez, creador de Mérito. (Foto: El Comercio)

Finalistas:

Virgilio Martinez Jaime Pesaque Gaston Acurio Héctor Solís Rafael Osterling Pedro Miguel Schiaffino Diego Muñoz Anthony Vásquez Micha Tsumura

Cocinera del año: Pía León

Pía León es una destacada chef y empresaria peruana, ampliamente reconocida como una de las figuras más influyentes de la gastronomía global contemporánea. Ha logrado posicionar la biodiversidad y el producto local de su país en los escenarios culinarios más exigentes del mundo.

En 2025 se convirtió en la primera mujer en meter un proyecto gastronómico 100% personal al Top 10 mundial, alcanzando el puesto número 9 de la lista global. Su cocina destaca por el uso estético del color, los insumos nativos (como tubérculos, maíces y raíces) y una estrecha colaboración con la ciencia.

La prestigiosa chef peruana Pía León. (Foto: El Comercio)

Francesca Ferreyros (Entre Migas) Mayra Flores (Shizen) Arlette Eulert (Bruto) 2 Marvic Medina (Central) Carolina Uechi (Kobe) Monica Huerta (La nueva Palomino) Marilú Madueño (La Huaca) Cinzia Repetto (El Bodegón) Elia García (La Patarashka)

Mejor Servicio de Sala: Central

Central Restaurante es el reconocido restaurante peruano liderado por el talento y la experiencia de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, reconocido globalmente por su innovadora propuesta de cocina de altitud.

Cabe destacar que en 2023 hizo historia al ser nombrado el Mejor Restaurante del Mundo por la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants. El restaurante ofrece una experiencia gastronómica que viaja a través de los diferentes ecosistemas y alturas del Perú, desde los 15 metros bajo el nivel del mar hasta más de 4,000 metros de altura en los Andes.

Virgilio Martínez y Pía León lideran el prestigioso restaurante Central. (Foto: El Comercio)

Finalistas

Astrid y Gastón Rafael Maido Mayta Maras Mérito Kjolle Casa Tambo La Mar

PREMIO A LA TRAYECTORIA: María Zúñiga de Casa Zúñiga

María Zúñiga Barbieri es una reconocida chef peruana y maestra culinaria, considerada una de las más importantes de la cocina criolla y tradicional de Lima.

Dejó su profesión como contadora pública para dedicarse por completo a los fogones, asumiendo la dirección general de Casa Zúñiga, un emblemático restaurante y espacio gastronómico fundado por sus padres (Don Eliseo y Doña María) en 1955. Este lugar histórico ha recibido a comensales ilustres, incluidos varios expresidentes del Perú y turistas de todo el mundo.

María Zúñiga es una destacada cocinera peruana que fue distinguida en la ceremonia.