Resumen

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(Fotos: Facebook/ Difusión)
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Por Redacción EC

La gastronomía italiana ocupa un lugar privilegiado en el corazón y en el paladar de los peruanos. Desde la llegada de las primeras olas migratorias procedentes de Liguria en el siglo XIX, la mesa local adoptó y transformó las recetas de la península europea hasta integrarlas por completo en nuestra propia identidad culinaria. Es por ello que en los Premios Somos destacamos la oferta de restaurantes italianos en el país.

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