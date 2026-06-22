La gastronomía italiana ocupa un lugar privilegiado en el corazón y en el paladar de los peruanos. Desde la llegada de las primeras olas migratorias procedentes de Liguria en el siglo XIX, la mesa local adoptó y transformó las recetas de la península europea hasta integrarlas por completo en nuestra propia identidad culinaria. Es por ello que en los Premios Somos destacamos la oferta de restaurantes italianos en el país.

En esta cuarta edición, el premio busca rendir homenaje a esos espacios que logran el equilibrio perfecto entre la técnica rigurosa y esa calidez única que evoca los almuerzos familiares en torno a una mesa generosa.

Te invitamos a descubrir la selección en esta categoría. Descubre a los nominados de este año y vota por tu favorito.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor restaurante de comida italiana de los Premios Somos 2026:

Anima e Cuore

Dirección: Av. Santo Toribio 163, San Isidro.

La Cantina de Epicuro

Dirección: Av. Grau 158, Miraflores.

Osteria Convivium

Dirección: Calle Santa Luisa 110, San Isidro.

Papagiani

Dirección: Av. Reducto 1196, Miraflores.

Pasta

Dirección: Calle Choquehuanca 611, San Isidro.

Restaurante Sàlve Luigi

Dirección: Av. Dos de Mayo 793, San Isidro.

Rocco

Dirección: Calle Colón 501, Miraflores.

Symposium

Dirección: Calle Santa Luisa 122, San Isidro.

Troppo

Dirección: Los Libertadores 199, San Isidro.

Vincenzo Ristorante

Dirección: Av. Dos de Mayo 785, San Isidro.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.