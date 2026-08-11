Las categorías del jurado buscan distinguir la consistencia de un proyecto, su evolución, el liderazgo y el impacto en la escena local.
Una de las novedades de la edición 2026 será la inclusión de cinco categorías evaluadas por un jurado especializado: Mejor restaurante, Mejor cocinero, Mejor cocinera, Mejor nuevo restaurante y Mejor servicio en sala, además de un reconocimiento a la trayectoria.
Entre las 37 categorías sometidas al voto del público destacan rubros como Mejor pollería, Mejor chifa, Mejores sánguches, Mejor huarique, Mejor restaurante coreano y Mejor restaurante peruano en el extranjero.
El periodo de votaciones para los lectores estuvo abierto desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio de 2026, periodo en el que se registraron más de 28 mil votos.
Esta entrega del galardón, que se realiza de manera consecutiva desde el año 2023, cuenta con un total de 37 categorías elegidas mediante la votación directa del público.
Esta será la cuarta edición de los Premios Somos, que se llevarán a cabo esta noche en el Museo Pedro de Osma de Barranco.
Estamos a unas horas de iniciar la gala, que como es habitual en cada edición, abrirá con la alfombra roja.
Buenas tardes amigos de El Comercio y Somos. Empezamos con nuestra cobertura especial de los Premios Somos 2026, que celebran lo mejor de nuestra gastronomía.
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El panel evaluador está conformado por Marissa Chiappe, Hirka Roca Rey, Paola Miglio, Laura Graner, Luis Martín Alzamora, Nora Sugobono y Pierina Denegri, profesionales con experiencia en el seguimiento del sector gastronómico.