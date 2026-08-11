Los creadores de contenido culinario y las producciones digitales reafirman su reinado en la escena gastronómica local. Tras la incorporación en 2025 de la categoría a Mejor Programa de Gastronomía, la edición 2026 de los Premios Somos evolucionó para celebrar la diversidad de estos talentos. Este año, la votación se dividió en dos disciplinas diferenciadas: Mejor Creador de Contenido Gastronómico, para quienes comparten recomendaciones de points de moda, y Mejor Creador de Recetas, para aquellos orientados a la enseñanza culinaria. En esa línea, “Viaja y Prueba” de Luciano Mazzetti fue reconocido como Mejor Programa de Gastronomía, Luis López (de Mi receta mágica) se llevó el premio a Mejor Creador de Contenido Gastronómico, y Rodrigo Fernandini fue coronado como Mejor Creador de Recetas.

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El triunfo de los tres refleja la madurez del contenido gastronómico digital en el país. Con Mi receta mágica, Luis López conquistó a los usuarios al transformar la búsqueda de buenos lugares en un hábito cotidiano lleno de sazón y recomendaciones de valor. En el ámbito de los fogones virtuales, Rodrigo Fernandini destaca por traducir su formación profesional en lecciones ágiles que inspiran a cocinar en casa, mientras que Luciano Mazzetti y su icónico programa “Viaja y Prueba” continúan siendo el referente definitivo en producción audiovisual, llevando al espectador por una travesía rutera que rinde culto al insumo local y a las historias detrás de cada plato.

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en la categoría Mejor creador de contenido gastronómico de los Premios Somos 2026:

Ariana Bolo Arce (@arianaboloarce)

Cayetana Carrillo (@elzapallo.pe)

Diego Santos y Dani Domlop (@antojaddos)

Diego Ubierna (@orgastrotv)

Gabriel Mena (@elcholomenavb)

José Carlos Fuentes y Rocío Carrasco (@gulaentredos)

Kevin Cornejo y Lorena R. Madge (@los.buenos.points)

Manu Rivera (@manuriverarios)

Valeria Freire y Alonso del Castillo (@the.foodie__club)

En el caso de Mejor creador recetas de los Premios Somos 2026 estos fueron los finalistas:

Abel Cancho (@abelcaa)

Alexander Quesquén, Elías Valdez y Alfredo Mora (@acomer.pe)

Juan Víctor Sicha Quispe (@juansichaquispe)

Julio César Ayca (@explorandosaborespe)

Khabir Tello (@khabir.tello)

Miguel Lozano y Francisco “Pancho” Flores (@wariqueando)

Pierre Suqueyama (@pisu.cocina)

Rocío Oyanguren (@yomadrero)

Waldir Maqque (@waldir.maqque)

Y finalmente, los finalistas en la categoría Mejor programa (digital o televisión) de gastronomía de los Premios Somos 2026:

ALC News (Jimena Agois)

Así de simple (Sandra Plevisani, María Plevisani y Mari Calixtro)

Bareando (André Gallet)

Bruto TV (Arlette Eulert)

Cocinando Historias (Javier Ampuero)

Con sabor a Perú (Israel Laura)

Majo con Sabor (María José Vigil)

Nuestro mar, nuestra cocina (Luis Cordero)

Studio Cocina (Gabriel Calvo)

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.