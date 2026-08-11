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Los Premios Somos 2026 distingue a tres creadores de contenido por su labor de difusión de la gastronomía.
Los Premios Somos 2026 distingue a tres creadores de contenido por su labor de difusión de la gastronomía.
Por Alejandra Garboza

Los creadores de contenido culinario y las producciones digitales reafirman su reinado en la escena gastronómica local. Tras la incorporación en 2025 de la categoría a Mejor Programa de Gastronomía, la edición 2026 de los Premios Somos evolucionó para celebrar la diversidad de estos talentos. Este año, la votación se dividió en dos disciplinas diferenciadas: Mejor Creador de Contenido Gastronómico, para quienes comparten recomendaciones de points de moda, y Mejor Creador de Recetas, para aquellos orientados a la enseñanza culinaria. En esa línea, “Viaja y Prueba” de Luciano Mazzetti fue reconocido como Mejor Programa de Gastronomía, Luis López (de Mi receta mágica) se llevó el premio a Mejor Creador de Contenido Gastronómico, y Rodrigo Fernandini fue coronado como Mejor Creador de Recetas.

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