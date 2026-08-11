Además…

A saber

Desde su creación en 2023, los Premios Somos replican el modelo de votación masiva implementado hace dos décadas por los Premios Luces. Los nominados representan los trabajos más destacados del último año. En 2025, además, el certamen fue reconocido por WAN-IFRA como el mejor proyecto de engagement de audiencias del mundo, tras una campaña que registró un incremento de 271% en el tráfico hacia la página de votación, más de 51 mil nuevos registros y un aumento de 200% en el tiempo de lectura de los contenidos relacionados.