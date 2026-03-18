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Resumen

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Recurrir a las fuentes del pasado es un ejercicio constante en la mesa peruana. Incluso, el vuelo alcanzado por nuestra cocina en el mundo se debe mucho a esa tradición conservada durante siglos, sea oralmente, en los apuntes de los viajeros, heredada por las manos de las mujeres o impresa en los recetarios.

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.