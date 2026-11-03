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Rikki Tidball, directora general de eventos de The World's 50 Best Restaurants, destacó la importancia de que la próxima gala mundial se lleve a cabo en el Perú.
Rikki Tidball, directora general de eventos de The World's 50 Best Restaurants, destacó la importancia de que la próxima gala mundial se lleve a cabo en el Perú.
/ Difusión
Por Alejandra Garboza

La llegada de The 50 Best Restaurants a Lima reconoce el lugar que ocupa la gastronomía peruana en el escenario internacional. Para Rikki Tidball, esta elección responde tanto a la riqueza de sus ingredientes y tradiciones como al talento de una generación de cocineros que continúa renovando la cocina nacional. En esta entrevista con Somos, repasa la evolución de los premios, explica cómo se construye su ranking global y reflexiona sobre el legado que buscan dejar en los destinos que visitan.

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