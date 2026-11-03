- ¿Por qué Lima fue elegida como sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026 y qué representa esta decisión para la organización?

Como marca global, The 50 siempre ha buscado llevar sus premios a destinos con culturas gastronómicas distintivas y comunidades de hospitalidad vibrantes. Lima nos pareció un paso natural en esta trayectoria. Perú cuenta con un patrimonio culinario extraordinario y su escena gastronómica continúa ganando influencia a nivel internacional. Lo que hace especialmente singular al país es la diversidad de sus ingredientes, tradiciones y cocinas regionales, así como la creatividad de los chefs que las reinterpretan y llevan la gastronomía peruana a nuevos públicos.

Además, desde el lanzamiento de los premios regionales en 2013, hemos celebrado en varias ocasiones The 50 Best Restaurants Latin America en Perú, por lo que mantenemos un vínculo muy estrecho con el país. Llevar nuestros premios globales a Lima por primera vez en 2026 nos brinda la oportunidad de celebrar la contribución del Perú a la gastronomía y presentar su talento culinario y su cultura de hospitalidad a un público internacional aún más amplio.

- The World’s 50 Best Restaurants nació en 2002 como una iniciativa editorial. ¿Cuál era su propósito original y cómo ha evolucionado hasta convertirse en una referencia de la gastronomía mundial?

Los premios comenzaron como un especial de la revista británica Restaurant, elaborado a partir de las selecciones de periodistas y chefs. El concepto original era bastante sencillo: crear un ranking global que reflejara las experiencias y opiniones de personas con un profundo conocimiento del mundo gastronómico.

La lista ofrecía una forma diferente de entender el universo de los restaurantes. No buscaba establecer una fórmula única para definir la excelencia, sino celebrar experiencias gastronómicas memorables y dar a conocer establecimientos que, de otro modo, las personas quizá nunca llegarían a descubrir.

Ese mismo espíritu se mantiene hasta hoy. The 50 ha crecido considerablemente desde el lanzamiento de la primera lista: ahora contamos con una Academia mucho más amplia, premios regionales y una oferta más diversa de contenidos y experiencias. Lo más importante es que seguimos dando visibilidad a las personas y los lugares que están transformando la gastronomía, al mismo tiempo que animamos a los comensales a explorar más allá de los destinos y restaurantes que ya conocen.

- La organización ha ampliado sus reconocimientos a distintas regiones y categorías, como bares, hoteles y viñedos. ¿Cómo ha sido este proceso de expansión y qué papel cumple el conocimiento local en sus rankings?

El crecimiento de The 50 refleja cuánto ha evolucionado el panorama global de la hospitalidad. Existe un talento extraordinario en todas las regiones del mundo y quisimos crear más oportunidades para reconocerlo, al mismo tiempo que ayudamos al público a descubrir las culturas gastronómicas y de bebidas propias de cada región.

El lanzamiento de The 50 Best Restaurants Asia y The 50 Best Restaurants Latin America en 2013 fue un paso importante. Posteriormente, ampliamos nuestra presencia regional e incorporamos premios dedicados a bares, hoteles y viñedos. Estas iniciativas nos permiten observar cada mercado con mayor profundidad y reconocer sus fortalezas particulares, tradiciones y nuevos talentos.

El conocimiento local es fundamental. Nuestras Academias reúnen a chefs, restauradores, escritores gastronómicos, críticos y comensales con amplia experiencia viajera que conocen sus respectivas regiones. Sus conocimientos y experiencias de primera mano contribuyen a que los rankings reflejen una diversidad de perspectivas y estilos de restaurantes.

Al mismo tiempo, mantenemos un marco de votación coherente en todas nuestras listas, con un proceso auditado de manera independiente. No existe una única definición de lo que constituye una experiencia gastronómica excepcional, y esa diversidad es precisamente lo que hace tan fascinante la escena gastronómica mundial.

- Los rankings de The 50 Best tienen una importante influencia en la industria gastronómica. ¿Cómo funciona el sistema de votación y qué mecanismos garantizan su independencia y transparencia?

La credibilidad de nuestros rankings depende de la independencia del proceso de votación. La lista The 50 Best Restaurants 2026 se basa en los votos de una Academia integrada por más de 1.100 expertos internacionales de la industria gastronómica, seleccionados por sus conocimientos y experiencia en el sector. La Academia mantiene una distribución equitativa de género, con un 50 % de mujeres y un 50 % de hombres, está dividida en 28 regiones geográficas y renueva, como mínimo, al 25 % de sus integrantes cada año.

Aunque no existe un conjunto de criterios que defina qué es lo “mejor”, sí contamos con reglas de votación estrictas. Los votantes deben haber visitado y comido en los restaurantes que nominan durante los 18 meses anteriores y no pueden votar por establecimientos en los que tengan intereses económicos. Los votos son confidenciales y los votantes permanecen en el anonimato, a excepción de los presidentes de las Academias. Ni el equipo de The 50 ni los empleados de nuestros socios comerciales pueden votar, y estos últimos no tienen ninguna influencia sobre los resultados.

El proceso de votación y sus resultados son supervisados y validados de manera independiente por Deloitte, que tiene acceso a los datos y realiza verificaciones para garantizar la integridad del proceso.

Tampoco imponemos un conjunto fijo de criterios que todos los restaurantes deban cumplir. La comida es, por supuesto, el elemento central de la experiencia, pero los votantes también pueden considerar el servicio, el ambiente, la creatividad, la sostenibilidad y la experiencia en su conjunto. Esto permite que el ranking refleje la diversidad de la gastronomía internacional, en lugar de imponer un estilo particular o una definición única de excelencia.

- Más allá del reconocimiento y el impacto económico que supone aparecer en sus listas, ¿qué legado buscan dejar las ceremonias de The 50 Best en las ciudades que las reciben?

El impacto de The 50 va mucho más allá de los propios rankings. Nuestros eventos nos brindan la oportunidad de dar visibilidad a destinos con culturas gastronómicas extraordinarias, presentar su talento ante una audiencia global y reunir a personas que, de otro modo, quizá no tendrían la oportunidad de conocerse y conectar.

Uno de los aspectos más valiosos es el intercambio que se produce cuando la comunidad internacional de la hospitalidad se reúne. Los chefs y restauradores pueden compartir ideas, aprender unos de otros y establecer relaciones que trascienden las fronteras. También considero que la cultura gastronómica de un destino va mucho más allá de sus restaurantes. Está determinada por sus productores, ingredientes, tradiciones y por todas las personas que contribuyen a construir su identidad culinaria.

En Lima tenemos una oportunidad extraordinaria para celebrar la contribución del Perú a la gastronomía mundial y reconocer a quienes continúan dando forma a su futuro culinario. Espero que traer los premios a la ciudad anime a más personas a descubrir por sí mismas la cultura gastronómica del país y, al mismo tiempo, dé visibilidad internacional al talento y las tradiciones que la hacen tan singular.

El impacto a largo plazo suele manifestarse en una mayor conexión con el ámbito internacional y en un renovado orgullo dentro de la industria local. Se trata de poner el foco no solo en los restaurantes, sino también en todo el entramado gastronómico de un país.

En definitiva, en The 50 creemos que generar conexiones, fomentar el descubrimiento y ofrecer una plataforma al talento local son formas significativas de contribuir al conjunto de la comunidad de la hospitalidad.