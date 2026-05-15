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En Boston, Massachussets, la cervecería Roundhead Brewing Co. se destaca con su esencia latina y peruana. (Foto: Cortesía/ Roundhead Brewing Co.)
En Boston, Massachussets, la cervecería Roundhead Brewing Co. se destaca con su esencia latina y peruana. (Foto: Cortesía/ Roundhead Brewing Co.)
Por Melvyn Arce Ruiz

A los 28 años, Luis Espinoza dejó el Perú para mudarse a Boston por amor. Lo que no imaginaba entonces era que esa nueva vida en los Estados Unidos terminaría revelándole otra pasión, una que hoy lo ha convertido en el fundador de una de las cervecerías artesanales más singulares de la capital de Massachusetts. Cocinero y bartender de profesión, Espinoza encontró en la cerveza una forma distinta de narrar su historia a través de los sabores de su infancia.

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