Proveniente de una familia de panaderos —“Soy tercera generación”, cuenta—, creció rodeado de fermentación y trabajo duro, algo que marcó su rumbo. Estudió cocina en Lima y, cuando migró, continuó vinculado al mundo gastronómico. Trabajó en una bagel bakery, en distintos restaurantes de Boston y más adelante desarrolló una carrera en cadenas hoteleras como Marriott, Renaissance y Westin. En paralelo, descubrió algo que terminaría cambiando su trayectoria: el universo de la cerveza artesanal estadounidense. Fascinado por la diversidad de estilos y sabores, consiguió incluso un trabajo de medio tiempo en una licorería únicamente para aprender más sobre ingredientes, procesos y cultura cervecera.

Ingredientes peruanos como el maíz morado inspiran la propuesta de esta cervecería artesanal en el estado de Massachusetts. (Foto: Roundhead Brewing Co./ Difusión)

“Compré equipos básicos para hacer cerveza en casa, tomé cursos online, visité cervecerías, compré libros especializados e incluso estudié química para entender mejor todo lo que sucede detrás de la fermentación. Instalé una pequeña microcervecería en el sótano de mi casa y desde entonces no he dejado de hacer cerveza”, recuerda sobre los inicios de lo que, años después, se convertiría en Roundhead Brewing Co.

Encontrando el camino

Roundhead Brewing Co. nació oficialmente en 2017 como resultado de su exploración en el mundo de la cervecería artesanal. Inicialmente, Luis pensó llamar a su proyecto Ají Seco Brewing Co., en referencia a los gallos de pelea peruanos conocidos popularmente como “ají secos”. Sin embargo, el nombre resultaba difícil de pronunciar para el público anglófono. Fue entonces cuando descubrió que en inglés estos gallos son conocidos como roundheads, debido a la ausencia de cresta. Así encontró el nombre definitivo para su cervecería.

Desde el inicio, el proyecto estuvo marcado por su identidad con insumos como el maíz morado, la maca, la kiwicha y frutas tropicales presentes en sus creaciones.

Luis Espinoza y su socio Craig Panzer. (Foto: Cortesía/ Archivo personal)

En un comienzo, las reuniones eran pequeñas y casi íntimas. Compartía con familiares y amigos cuatro variedades de cerveza de barril acompañadas de comida. Todo seguía siendo artesanal, incluso el logo de Roundhead, que por entonces todavía era en blanco y negro. Poco antes de la pandemia, mientras llevaba a su hijo Lucas a clases de fútbol, conoció a Craig Panzer, quien con el tiempo se convertiría en su socio. Durante la cuarentena aprovecharon para desarrollar el proyecto a mayor escala y, en 2021, firmaron el contrato de renta de una antigua central eléctrica ubicada en la histórica Westinghouse Plaza.

“Desde entonces venimos trabajando juntos para convertir a Roundhead en una cervecería única, enfocada en ingredientes peruanos, gastronomía y experiencias culturales que representen nuestras raíces”, señala Espinoza.

Una carta con identidad

Las raíces peruanas de Roundhead están muy claras en su carta. Luis quería que quienes probaran sus cervezas pudieran descubrir sabores e historias vinculadas al Perú. Por eso, al leer los nombres de las cervezas se encuentran referencias evidentes para cualquier corazón blanquirrojo.

Los nombres de las cervezas de Roundhead Brewing Co. también tienen referencias a la cultura peruana.

Así, está la cerveza “Contigo” Peruvian Lager, creada a partir de una idea muy personal: recrear el perfil del agua de los Andes peruanos. “Para hacerlo, traje una muestra de agua desde Perú y la mandé a analizar para entender su composición mineral. Luego trabajamos en reproducir esas características utilizando agua de Boston y ajustando minerales como calcio y magnesio para acercarnos al perfil andino”, explica Luis.

También destacan la “Chimú” Peruvian Red Ale, elaborada con maíz morado; la “Powerhouse” Peruvian IPA, preparada con papaya y mango; y la “Pacha Mama” Porter Ale, hecha con maca negra peruana.

La cervecería se ubica en una antigua central eléctrica en el barrio de Jamaica Plain. / ALEX BUDNITZ

Pero quizá una de las más particulares sea la “Quantum Reggae” Berliner Weisse, elaborada con pitahaya y piña y fermentada durante 72 horas acompañada de música reggae. “Son detalles que reflejan nuestra personalidad y la manera en que mezclamos cultura, creatividad y cerveza artesanal”, comenta el chef peruano.

La comida en Roundhead tiene inspiración peruana.

La propuesta gastronómica sigue ese mismo rumbo. En Roundhead, las pizzas funcionan como una reinterpretación de sabores peruanos clásicos. Una de las más populares es la Smoke Belly, inspirada en el tradicional pan con chicharrón: lleva puré de camote, trozos de panceta, queso mozzarella, cebolla encurtida criolla y salsa huancaína.

Otra de sus pizzas insignia es la Churrasco, inspirada en la pachamanca. La preparan con carne marinada en sabores pachamanqueros, base de chimichurri, queso mozzarella y salsa chipotle. También ofrecen una versión inspirada en el choclo con queso peruano, preparada con puré de ajo, choclo, mozzarella y salsa huancaína.

Un espacio latino para vivir el Mundial 2026

Con el paso de los años, Roundhead se ha consolidado como mucho más que una cervecería. Hoy funciona como un espacio de encuentro para distintas comunidades migrantes, especialmente para peruanos y latinos que viven en Boston.

Cada julio organizan celebraciones por Fiestas Patrias peruanas y este año preparan una edición especial con food trucks de comida peruana, ceviche, pachamanca a la olla, danzas tradicionales como marinera y valicha, además de música criolla.

Pero las actividades no se limitan al Perú. También celebran el Día de Muertos mexicano, el Día de las Velitas colombiano, festivales bolivianos y encuentros puertorriqueños, entre otras actividades culturales construidas junto a distintas comunidades.

“Eso es probablemente una de las cosas más especiales de Roundhead: poder reunir distintas culturas en un solo espacio donde todos se sienten representados y bienvenidos”, destaca Luis.

Cerveza artesanal de Roundhead Brewing Co. en Boston, Estados Unidos.

De cara al Mundial de Fútbol 2026, donde Boston será una de las sedes estadounidenses, la cervecería ya prepara una programación especial. Entre sus principales apuestas figura una alianza con Telemundo como uno de los socios oficiales para los ‘watch parties’ del torneo.

“El Mundial representa una oportunidad increíble para mostrar la energía multicultural de Boston y también para compartir un poco de nuestra cultura latina y peruana”, afirma Espinoza. Y aunque su cancha hoy no es un estadio, sino una cervecería en Boston, el peruano se prepara para recibir a hinchas de distintas partes del mundo llevando al frente aquello que más lo representa: una creatividad que es producto bandera del Perú.