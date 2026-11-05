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La industria gastronómica volvió a reunirse para conocer la lista de los 50 Best Restaurants, el ranking anual que reconoce a los proyectos más influyentes según los votos de 300 expertos. Perú, país clave en la conversación culinaria global, destacó con varias de sus propuestas más sólidas y diversas. Si estás pensando en visitar alguno de los locales nacionales presentes en esta edición, aquí te contamos de qué va cada uno, qué ofrecen en su cocina y cuánto cuesta vivir la experiencia.
La industria gastronómica volvió a reunirse para conocer la lista de los 50 Best Restaurants, el ranking anual que reconoce a los proyectos más influyentes según los votos de 300 expertos. Perú, país clave en la conversación culinaria global, destacó con varias de sus propuestas más sólidas y diversas. Si estás pensando en visitar alguno de los locales nacionales presentes en esta edición, aquí te contamos de qué va cada uno, qué ofrecen en su cocina y cuánto cuesta vivir la experiencia.
Mayta
Puesto 45
Jaime Pesaque lidera Mayta, un restaurante que ha construido una identidad sólida basada en la exploración del producto peruano y un estilo contemporáneo elegante. Su propuesta refleja la evolución de la cocina peruana hacia expresiones más refinadas y técnicas.
El menú degustación suele incluir reinterpretaciones de productos amazónicos, insumos de la costa y presentaciones visualmente impecables. Destacan platos en los que aprovechan delicias como erizos de mar, paiche amazónico, callampas, porcon, entre otros. Mayta combina narrativa, técnica y sabor en una experiencia coherente y equilibrada.
Datos:
Dirección: Av. Mariscal La Mar 1285, Miraflores.
Contacto: 937220734
Instagram: @maytalima
Precios promedios: Experiencia de 10 pasos paso a 998 soles. Cuentan con tres opciones de maridaje a 740 soles (de Añejadas Especiales), 685 soles (maridaje Viñedos únicos) y 345 soles (sin alcohol). Entradas entre 39 soles y 79 soles; platos de fondo entre 79 soles y 299 soles; los postres a 48 soles y 49 soles.
Mérito
Puesto 13
Mérito, la propuesta de Juan Luis Martínez, es uno de los espacios más creativos y personales de Lima. Su cocina explora ingredientes peruanos, técnicas venezolanas (su país de origen) y una visión minimalista que privilegia la frescura y la estacionalidad.
Platos como la conchas, sanki y jalapeño, panceta glaseada y arepas y los vegetales de temporada tratados con precisión han convertido a Mérito en un lugar imprescindible. El restaurante se caracteriza por su menú compacto, su cocina abierta y una experiencia íntima centrada en el producto y la creatividad.
Datos:
Dirección: Jr. 28 de Julio, 206, Barranco.
Contacto: +51 936 023 089
Instagram: @meritorest
Precio promedio: Menú de degustación (11 pasos) a 590 soles a 689 soles.
Kjolle
Puesto 7
Kjolle, liderado por la reconocida chef Pía León, es una celebración de la biodiversidad peruana desde una mirada personal y profundamente sensorial. Su propuesta se apoya en el trabajo de Mater Iniciativa y en la exploración de colores, texturas y variedades de ingredientes nativos.
El menú degustación presenta platos que destacan por su estética y equilibrio, como preparaciones con raíces amazónicas, pescados de temporada, granos andinos y frutas poco convencionales. Kjolle se ha consolidado como un proyecto independiente con identidad propia, fresco y elegante, que pone en valor la riqueza del territorio peruano.
Datos:
Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco.
Contacto: reservas@kjolle.com
Instagram: @kjollerest
Precio promedio: Experiencia Entorno Mater (y su versión Vegetal) a 988 soles. Finalmente, el maridaje Néctares y extractos o el de Kjolle líquido tienen un costo de 456 soles.
En la lista ampliada de The 50 Best Restaurants, que reconoce a los establecimientos ubicados entre los puestos 51 y 100, también hubo presencia nacional.
MIL
Puesto xx
Ubicado en las alturas de Moray, Cusco, MIL es el laboratorio vivo de Virgilio Martínez, Pía León y el equipo de Mater Iniciativa. El restaurante trabaja directamente con comunidades andinas para explorar ingredientes nativos y ecosistemas de altura, integrando investigación científica, agricultura y cocina. Su propuesta se basa en un recorrido por pisos ecológicos que revelan la biodiversidad del entorno andino en cada plato.
La experiencia gastronómica de MIL suele presentarse en un menú de varios pasos que incluye preparaciones como tubérculos fermentados, cacao de altura, truchas nativas, hojas andinas y técnicas tradicionales reinterpretadas. Más que una comida, es un acercamiento profundo al territorio y a los saberes locales, siempre en un ambiente conectado con el paisaje.
Datos:
Dirección: Moray, Maras, Cusco a 3568 msnm, 53 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco.
Contacto: www.milcentro.pe/ reservas@milcentro.pe
Instagram: @milcentro
Precio promedio: Entre US360yUS720 por persona.
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