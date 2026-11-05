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Resumen

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Tres restaurantes peruanos se ubicaron entre los mejores del mundo. Aquí te contamos cuánto cuesta comer en cada uno.
Tres restaurantes peruanos se ubicaron entre los mejores del mundo. Aquí te contamos cuánto cuesta comer en cada uno.
/ Composición
Por Pierina Denegri Davies

La industria gastronómica volvió a reunirse para conocer la lista de los 50 Best Restaurants, el ranking anual que reconoce a los proyectos más influyentes según los votos de 300 expertos. Perú, país clave en la conversación culinaria global, destacó con varias de sus propuestas más sólidas y diversas. Si estás pensando en visitar alguno de los locales nacionales presentes en esta edición, aquí te contamos de qué va cada uno, qué ofrecen en su cocina y cuánto cuesta vivir la experiencia.

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