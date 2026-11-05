La industria gastronómica volvió a reunirse para conocer la lista de los 50 Best Restaurants, el ranking anual que reconoce a los proyectos más influyentes según los votos de 300 expertos. Perú, país clave en la conversación culinaria global, destacó con varias de sus propuestas más sólidas y diversas. Si estás pensando en visitar alguno de los locales nacionales presentes en esta edición, aquí te contamos de qué va cada uno, qué ofrecen en su cocina y cuánto cuesta vivir la experiencia.

Mayta

Puesto 45

Jaime Pesaque lidera Mayta, un restaurante que ha construido una identidad sólida basada en la exploración del producto peruano y un estilo contemporáneo elegante. Su propuesta refleja la evolución de la cocina peruana hacia expresiones más refinadas y técnicas.

El menú degustación suele incluir reinterpretaciones de productos amazónicos, insumos de la costa y presentaciones visualmente impecables. Destacan platos en los que aprovechan delicias como erizos de mar, paiche amazónico, callampas, porcon, entre otros. Mayta combina narrativa, técnica y sabor en una experiencia coherente y equilibrada.

El primer paso arranca en la costa con conchas, navajas, algas y ají mochero. (Foto: Jessica Alva Piedra)

Datos:

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1285, Miraflores.

Contacto: 937220734

Instagram: @maytalima

Precios promedios: Experiencia de 10 pasos paso a 998 soles. Cuentan con tres opciones de maridaje a 740 soles (de Añejadas Especiales), 685 soles (maridaje Viñedos únicos) y 345 soles (sin alcohol). Entradas entre 39 soles y 79 soles; platos de fondo entre 79 soles y 299 soles; los postres a 48 soles y 49 soles.

Mérito

Puesto 13

Mérito, la propuesta de Juan Luis Martínez, es uno de los espacios más creativos y personales de Lima. Su cocina explora ingredientes peruanos, técnicas venezolanas (su país de origen) y una visión minimalista que privilegia la frescura y la estacionalidad.

Platos como la conchas, sanki y jalapeño, panceta glaseada y arepas y los vegetales de temporada tratados con precisión han convertido a Mérito en un lugar imprescindible. El restaurante se caracteriza por su menú compacto, su cocina abierta y una experiencia íntima centrada en el producto y la creatividad.

Derecha abajo: Oxidación, langosta del norte sobre delicada capa de yacón oxidado acompañada por tucupi y cacao denso. Derecho arriba: Encuentro singular, cuarto paso del menú: conchas del sur, sanky, jalapeño y hojas de higo. Izquierda abajo: Ocaso magenta, propuesta a base de papa seca con airampo y pez blanco. Izquierda arriba: Pan casi choclo, uno de los platos más especiales del menú: brioche de maíz ahumado y natilla. (Foto: Richard Hirano - Somos) / @richardhirano

Datos:

Dirección: Jr. 28 de Julio, 206, Barranco.

Contacto: +51 936 023 089

Instagram: @meritorest

Precio promedio: Menú de degustación (11 pasos) a 590 soles a 689 soles.

Kjolle

Puesto 7

Kjolle, liderado por la reconocida chef Pía León, es una celebración de la biodiversidad peruana desde una mirada personal y profundamente sensorial. Su propuesta se apoya en el trabajo de Mater Iniciativa y en la exploración de colores, texturas y variedades de ingredientes nativos.

El menú degustación presenta platos que destacan por su estética y equilibrio, como preparaciones con raíces amazónicas, pescados de temporada, granos andinos y frutas poco convencionales. Kjolle se ha consolidado como un proyecto independiente con identidad propia, fresco y elegante, que pone en valor la riqueza del territorio peruano.

Conchas y nuez de Madre de Dios con erizo, lima y airampo, plato emblemático del menú degustación. (Foto: Richard Hirano)

Datos:

Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco.

Contacto: reservas@kjolle.com

Instagram: @kjollerest

Precio promedio: Experiencia Entorno Mater (y su versión Vegetal) a 988 soles. Finalmente, el maridaje Néctares y extractos o el de Kjolle líquido tienen un costo de 456 soles.