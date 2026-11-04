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Resumen

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Continúan subiendo al escenarios los portagonistas de The 50 Best Restaurants.
Continúan subiendo al escenarios los portagonistas de The 50 Best Restaurants.
Por Alejandra Garboza

El momento de conocer a los mejores restaurantes del mundo llegó y hoy descubriremos cuántos establecimientos peruanos se ubicarán entre The 50 best restaurants. La noche de este miércoles, en el teatro municipal de Lima, se conocerá al mejor del mundo.

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