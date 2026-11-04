El momento de conocer a los mejores restaurantes del mundo llegó y hoy descubriremos cuántos establecimientos peruanos se ubicarán entre The 50 best restaurants. La noche de este miércoles, en el teatro municipal de Lima, se conocerá al mejor del mundo.

Cabe destacar que Perú ya ha tenido restaurantes ubicados en el primer lugar del ránking del mundo. En 2023, Central se alzó con el trofeo y en 2025, Maido se convirtió en el mejor.

Los elegidos en la antesala

Como antesala al anuncio de los mejores restaurantes del mundo, el 21 de octubre se dio a conocer la lista ampliada de establecimientos clasificados en los puestos No.51 al No.100, que celebra el panorama culinario dinámico y diverso de la región.

La prelista incluyó este 2026 un total de 14 nuevos restaurantes de 9 ciudades diferentes, con

Esta es la lista ampliada:

Esta es la lista extendida de The 50 Best. / Difusión

Lista de los 50 mejores restaurantes del mundo 2026

Estos son los restaurantes anunciados en la gala realizada el 4 de noviembre en Perú. Puedes volver a ver el anuncio en video:

Esta es la lista completa de ganadores:

Puesto 50: Saint Peter (Sidney - Australia)

Puesto 49: Naar (Kasauli - India)

Puesto 48: Ikoyi (London - Reino Unido)

Puesto 47: Le Louis XV-Alain Ducasse (Monte Carlo - Francia)

Puesto 46: El Chato (Bogotá - Colombia)

Puesto 45: Mayta (Lima - Perú)

Puesto 44: Don Julio (Buenos Aires - Argentina)

Puesto 43: Le Calandre (Rubano - Italia)

Puesto 42: Bozar (Bruselas - Bélgica)

Puesto 41: Onjium (Seúl - Corea del Sur)

Puesto 40: Jordnær (Gentofte - Dinamarca)

Puesto 39: Schloss Schauenstein (Fürstenau - Suiza)

Puesto 38: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico - Italia)

Puesto 37: Nuema (Quito - Ecuador)

Puesto 36: Ru Yuan (Hangzhou - China)

Puesto 35: La Colombe (Ciudad del Cabo - Sudáfrica)

Puesto 34: Le Coquillage (Saint Méloir des Ondes -Francia)

Puesto 33: Elkano (Getaria - España)

Puesto 32: Potong (Bangkok - Tailandia)

Puesto 31: Celele (Cartagena - Colombia)

Puesto 30: Steirereck (Viena - Austria)

Puesto 29: Enigma (Barcelona - España)

Puesto 28: Tresind Studio (Dubai - Emiratos Árabes Unidos)

Puesto 27: Reale (Castel di sangro - Italia)

Puesto 26: Masque (Bombay - India)

Puesto 25: Lasai (Rio de Janeiro - Brasil)

Puesto 24: Gatto Verde (Modena - Italia)

Puesto 23: Vyn (Skillinge - Suecia)

Puesto 22: Boragó (Santiago - Chile)

Puesto 21: Meet the Bund (Shanghai - China)

Puesto 20: Piazza Duomo (Alba - Italia)

Puesto 19: Jan (Munich - Alemania)

Puesto 18: Nusara (Bangkok - Tailandia)

Puesto 17: Mingles (Seúl - Corea del Sur)

Puesto 16: Tuju (Sao Paulo - Brasil)

Puesto 15: Odette (Singapur)

Puesto 14: Sühring (Bangkok - Tailandia)

Puesto 13: Mérito (Lima - Perú)

Puesto 12: Sorn (Bangkok - Tailandia)

Puesto 11: Atomix (Nueva York - Estados Unidos)

Puesto 10:

Puesto 9:

Puesto 8:

Puesto 7:

Puesto 6:

Puesto 5:

Puesto 4:

Puesto 3:

Puesto 2:

Puesto 1: