El Teatro Municipal de Lima se convirtió en el corazón gastronómico del mundo por unas horas. El último miércoles 4 de noviembre, algunos de los nombres más influyentes de la gastronomía internacional, como chefs, restauranteros, sommeliers, bartenders y representantes de la industria se dieron cita en la capital para conocer los resultados de una nueva edición de The 50 Best Restaurants, el ránking que cada año reconoce a los mejores restaurantes del mundo. Una ceremonia que tuvo como protagonista al restaurante Asador Etxebarri del País Vasco, España, además de reservar un lugar especial para la cocina peruana.

La elección de Lima como sede no fue un detalle menor. El Perú ha construido durante las últimas décadas una presencia importante en la escena culinaria internacional y la llegada de esta premiación representó una oportunidad para poner nuevamente en vitrina la diversidad de su cocina, sus productos y el trabajo de quienes forman parte de ella. La cita, que fue la primera edición realizada en nuestra capital, convocó a cerca de 1.200 representantes de la industria provenientes de más de 34 países.

El hermoso escenario de la gala fue el Teatro Municipal de Lima, en el que se reunieron chefs, sommeliers, bartenders, restauranteros, gourmands, periodistas gastronómicos y más figuras vinculadas a la industria. / Cesar Campos

“Este encuentro es sobre las conexiones que han hecho, las ideas que han compartido a lo largo del camino, la inspiración, los retos; es sobre la comunidad que ustedes han construido. Estar aquí en el Perú es un hermoso recordatorio de eso. Un país donde ingredientes, tradiciones y creatividad continúan inspirando”, dijo Rikki Tidball, directora general de Eventos de The 50 Best Restaurants.

Una victoria vasca

La expectativa de la noche estuvo en conocer qué restaurante ocuparía el primer lugar de la lista. Finalmente, el reconocimiento fue para Asador Etxebarri, un restaurante vasco ubicado en una casa que da la apariencia de ser campestre, en el Valle de Atxondo.

El ganador de la noche fue Asador Etxebarri. El cocinero vasco Vítor Arguinzoniz tomó las riendas del lugar en 1990. / Cesar Campos

“Agradecemos este premio que, sin ayuda de muchas personas, hubiese sido imposible. Sin esa gente que nos ayudó en su momento, para seguir trabajando en el mundo del fuego, en la técnica más ancestral. Nuestros antepasados que nos dejaron todos sus saberes y su hacer; madres, abuelas, grandes cocineros y grandes cocineras que con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural”, dijo Bittor Arginzoniz, chef del restaurante ganador.

La historia de Asador Etxebarri comenzó en 1990, cuando Arginzoniz, nacido en Axpe, decidió abrir un restaurante en un antiguo caserío de la localidad. Su relación con el fuego viene de mucho antes: creció en una casa donde cocinar con leña era parte de la vida cotidiana. Con los años, convirtió esa experiencia en una búsqueda personal por dominar las brasas, experimentar con distintos tipos de madera y desarrollar sus propias parrillas y utensilios para controlar la cocción de cada ingrediente.

Su propuesta parte de una premisa que parece sencilla, pero que exige una enorme precisión: trabajar con productos de primera calidad y dejar que el fuego realce sus características, sin enmascarar sus sabores. Esta filosofía le permitió construir una identidad propia dentro de la alta cocina internacional y mantenerse durante una década entre los diez primeros puestos de The 50 Best Restaurants. En 2024 y 2025 ocupó el segundo lugar, antes de alcanzar finalmente la cima en Lima.

El segundo lugar fue para Gaggan de Bangkok, Tailandia. Ubicado en el barrio de Sukhumvit, es el restaurante del chef indio Gaggan Anand. Su propuesta india progresiva propone una reinvención de sabores. Algunos de los bocados de su menú se comen con las manos. Le siguieron en el puesto 3 Alchemist de Copenhague (Dinamarca); en el 4, Quintonil de Ciudad de México (México); en el 5, Wing de Hong Kong (China); y en el 6, The Chairman de Hong Kong (China).

El restaurante Gaggan (Bangkok) logró consolidarse como el mejor restaurante de Asia y obtener el segundo puesto en el codiciado ránking. / Cesar Campos

Lo peruano también brilló

La expectativa local también estuvo puesta en los restaurantes peruanos que consiguieron un lugar entre los 50 mejores del mundo. En esta edición, Kjolle se posicionó en el puesto número 7, lo que representó un ascenso de dos posiciones a comparación del 2025. “[Recibir este evento en Lima] es una gran oportunidad; hay que saber aprovecharla. Viene mucha gente y esto de aquí es beneficioso no solo para los restaurantes, sino para muchos otros”, sostuvo la chef Pía León.

La talentosa Pía León y su restaurante Kjolle se posicionaron en el séptimo lugar de The 50 Best Restaurants. / Cesar Campos

Mérito, del venezolano Juan Luis Martínez, saltó del puesto 26 al puesto 13, mientras que Mayta, de Jaime Pesaque, obtuvo el puesto 45, un descenso ya que en el 2025 ocupó el lugar 39. Más allá de las posiciones, la presencia de estos restaurantes refleja la diversidad de propuestas que conviven en el país, desde aquellas que exploran los productos y las técnicas, hasta las que trabajan con una mirada contemporánea.

Mérito, de Juan Luis Martínez, subió 13 posiciones, logrando el puesto número 13 en el ránking. / Cesar Campos

Uno de los momentos especialmente significativos para la gastronomía peruana fue el reconocimiento a Maido, el restaurante liderado por Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, que ingresó al grupo de Best of the Best, también conocido como el salón de la fama de The 50 Best Restaurants.

Este reconocimiento distingue a los restaurantes que han alcanzado el primer puesto del ránking y que, por ello, dejan de competir en futuras ediciones para dar espacio a nuevos nombres. En el caso de Maido, representa un nuevo capítulo en una trayectoria que ha contribuido a posicionar la cocina nikkei y la gastronomía peruana en el escenario internacional. “A los peruanos nos encanta ser anfitriones, somos muy hospitalarios. Siempre es lindo conocer gente”, dijo Tsumura a este Diario.

Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, ganador del 2025, al momento de recibir el reconocimiento de Best of the Best. / Cesar Campos

En este salón de la fama hay propuestas como El Bulli (España), The French Laundry (EE.UU.), El Celler de Can Roca (España), Osteria Francescana (Italia), Geranium (Dinamarca), Disfrutar (España) y, claro, Central, de Virgilio Martínez, mejor restaurante del mundo en el 2023.

Grandes chefs, entre ellos los peruanos Virgilio Martínez y Micha Tsumura, estuvieron presentes en la esperada noche. / Cesar Campos

Top 10 de The 50 Best Restaurants

Mejor Restaurante del Mundo

Asador Etxebarri (Bizkaia, País Vasco, España)

PUESTO 2: Mejor Restaurante de Asia

Gaggan (Bangkok, Tailandia)

PUESTO 3:

Alchemist (Copenhagen, Dinamarca)

PUESTO 4: Mejor Restaurante de América Latina

Quintonil (Ciudad de México, México)

PUESTO 5:

Wing (Hong Kong, China)

PUESTO 6:

The Chairman (Hong Kong)

PUESTO 7:

Kjolle (Lima, Perú)

PUESTO 8:

Kadeau (Copenhagen, Dinamarca)

PUESTO 9:

Diverxo (Madrid, España)

PUESTO 10:

Plénitude (París, Francia)

El evento también premió a chefs mujeres, chefs pasteleros, sommeliers y a íconos de la gastronomía, con una selección de reconocimientos individuales. / Cesar Campos

Premios Individuales:

The World’s Best Chef Mujer: Jessica Rosval

Estrella Damm Chef’s Choice: Junghyun ‘JP’ Park

Highest New Entry: Tuju

Highest Climber: Kadeau

The World’s Best Sommellier: Lesley Liu

The World’s Best Pastry Chef: Dej Kewkacha

Sustainable Restaurant: Naar

Gin Mare Art of Hospitality: Tuju

SevenRooms Icon: Ferran Adrià

Visa One To Watch: Yiaga

Champions of Change: Ghana Food Movement

The 50 Best Restaurants Scholarship 2026, en asociación con Parmigiano Reggiano: Doris Lam