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En esta nota conoce cómo fue la esperada velada de The 50 Best Restaurants, el reconocido ránking que celebra la alta cocina a nivel mundial, y que apostó por Lima como el escenario perfecto para su última edición.
En esta nota conoce cómo fue la esperada velada de The 50 Best Restaurants, el reconocido ránking que celebra la alta cocina a nivel mundial, y que apostó por Lima como el escenario perfecto para su última edición.
/ Cesar Campos
Por Pierina Denegri Davies

El Teatro Municipal de Lima se convirtió en el corazón gastronómico del mundo por unas horas. El último miércoles 4 de noviembre, algunos de los nombres más influyentes de la gastronomía internacional, como chefs, restauranteros, sommeliers, bartenders y representantes de la industria se dieron cita en la capital para conocer los resultados de una nueva edición de The 50 Best Restaurants, el ránking que cada año reconoce a los mejores restaurantes del mundo. Una ceremonia que tuvo como protagonista al restaurante Asador Etxebarri del País Vasco, España, además de reservar un lugar especial para la cocina peruana.

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