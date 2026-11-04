En un evento sin precedentes, nuestra capital será sede de la próxima edición de The World’s 50 Best Restaurants, la misma que se celebrará el próximo miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. La cita reunirá a la élite de la gastronomía mundial y Perú se perfila como uno de los grandes candidatos para mantener la corona vigente de Maido, restaurante del peruano Mitsuharu Tsumura, que fue elegido como el mejor en el 2025.

Hora del evento

6:00 pm a 8:00 pm: Alfombra roja (Teatro Municipal de Lima)

8:00pm a 9:30 pm Entrega de los premios

9:45 pm a 10:15 pm Conferencia con el ganador

Sepa más

Se trata de una oportunidad histórica para la gastronomía no solo peruana sino también de la región, teniendo a Perú como abanderado del movimiento culinario de esta parte del planeta.

De hecho, el Gobierno, a través de PromPerú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha trabajo arduamente en la promoción de nuestra variada oferta gastronómica para impulsar la candidatura de Lima como sede mundial y así convertirla en motor turístico.

Las proyecciones oficiales para este magno evento apuntan a que serían más de 1,200 visitantes internacionales, 700 pasajes aéreos comprados solo por la organización, US$400 mil en hoteles, US$300 mil en alimentos y un movimiento total cercano a los US$2 millones en apenas una semana.

Los 50 Best validaron en Lima, además de la técnica de nuestros maestros culinarios y la variedad de nuestros productos, un modelo. Por tal motivo, no es solo una sede, es la prueba más sólida que Perú pasó de ser solo ceviche a ser un sistema gastronómico completo, de relevancia mundial y en constante crecimiento.

Premios especiales de la gala

Sustainable Restaurant Award: Al restaurante con mejores prácticas ambientales y sociales.

Al restaurante con mejores prácticas ambientales y sociales. One to Watch Award: A un restaurante emergente con potencial para entrar al top 50 al año siguiente.

A un restaurante emergente con potencial para entrar al top 50 al año siguiente. World’s Best Female Chef 2026: Al liderazgo femenino.

Al liderazgo femenino. Icon Award, Art of Hospitality, Highest Climber, Best New Entry: Todos se entregan esa noche.

Lista ampliada de los 50 Best 2026

Impacto económico proyectado

Un informe presentado por el Mincetur destaca el importante y millonario impacto económico que generará este evento. De hecho, destaca que es la oportunidad para conectar la industria peruana con inversionistas internacionales. La expectativa a largo plazo es aumento del gasto promedio del turista y nuevas inversiones hoteleras y gastronómicas.

Visitantes internacionales: 1,200 asistentes previstos en el evento.

1,200 asistentes previstos en el evento. Pasajes aéreos: Más de 700 boletos aéreos adquiridos directamente por la organización para los participantes.

Más de 700 boletos aéreos adquiridos directamente por la organización para los participantes. Ocupación hotelera: Alrededor de US$ 400,000 generados en alojamiento.

Alrededor de generados en alojamiento. Alimentos y bebidas: Más de US$ 300,000 en consumo gastronómico.

Más de en consumo gastronómico. Servicios de producción: Aproximadamente US$ 300,000 contratados con agencias y proveedores locales.

Aproximadamente contratados con agencias y proveedores locales. Movimiento total: Un impacto económico global estimado en US$ 2 millones para dinamizar el sector turístico y comercial de la capital.

Sepa más Maido y Central no pueden ser N°1 en esta edición. Maido fue N°1 mundial en 2025 y entró al grupo Best of the Best, al igual que Central que ganó en 2023. Ambos restaurantes quedan fuera de la votación.

¿Cómo se elabora la lista?

La clasificación fue elaborada por The 50 Best Restaurants Academy, integrada por más de 1.100 expertos internacionales. La organización señala que el grupo mantiene un equilibrio de género del 50/50 y renueva al menos el 25% de sus integrantes cada año.

La Academia está dividida en 28 regiones del mundo, cuyas delimitaciones se revisan anualmente para representar las distintas escenas gastronómicas. Además, The 50 Group trabaja con Deloitte como socio independiente de adjudicación para proteger la integridad del proceso de votación.

Rikki Tidball, directora general de eventos de The 50, señaló que la lista reúne restaurantes de seis continentes y permite reconocer la diversidad de la gastronomía mundial, así como la participación de nuevos establecimientos.

Durante el evento se anunciará la clasificación completa y se entregarán los reconocimientos individuales. La ceremonia también se transmitirá en directo por el canal de YouTube de The 50 Best y podrá seguirse mediante las redes sociales de la organización. Además, toda y la más completa cobertura del evento antes, durante y después, estará disponible en la web de El Comercio.

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