Por primera vez en la historia, nuestra capital será sede de los premios a la gastronomía más grandes del mundo, y recibirá a más de 1.200 visitantes extranjeros. (Foto: Javier Zapata)
Por primera vez en la historia, nuestra capital será sede de los premios a la gastronomía más grandes del mundo, y recibirá a más de 1.200 visitantes extranjeros. (Foto: Javier Zapata)
Por Redacción EC

En un evento sin precedentes, nuestra capital será sede de la próxima edición de The World’s 50 Best Restaurants, la misma que se celebrará el próximo miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. La cita reunirá a la élite de la gastronomía mundial y Perú se perfila como uno de los grandes candidatos para mantener la corona vigente de Maido, restaurante del peruano Mitsuharu Tsumura, que fue elegido como el mejor en el 2025.

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