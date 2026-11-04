Asador Etxebarri, el restaurante del cocinero vasco Bittor Arginzoniz, fue elegido el mejor del mundo en la edición 2026 de The 50 Best Restaurants, cuya ceremonia se celebró este miércoles en el Teatro Municipal de Lima. El reconocimiento puso fin a una espera de años para el establecimiento, que llevaba más de una década entre los diez primeros del ranking y que en la edición anterior había ocupado el segundo puesto, detrás del peruano Maido. Al subir al escenario para recibir el galardón, Arginzoniz agradeció a quienes lo acompañaron en el desarrollo de su trabajo y recordó a las mujeres que marcaron sus primeros aprendizajes en la cocina.

“Es un verdadero honor recoger este premio, que no habría sido posible sin todas las personas que me han ayudado a seguir trabajando en la técnica del fuego, una técnica ancestral”, dijo el chef. También dedicó unas palabras a las madres y abuelas, a quienes reconoció como transmisoras de un valioso legado cultural y gastronómico. Antes de terminar, recordó especialmente a Rafael García Santos, a quien llamó su gran motivador. Su discurso, breve y emotivo, reflejó la misma filosofía que ha guiado su trayectoria: una cocina construida alrededor del producto, la paciencia y el dominio de las brasas.

En una entrevista con BBC Mundo, Arginzoniz habló sobre sus comienzos, su aprendizaje autodidacta y la búsqueda constante de una técnica que hoy distingue a su restaurante: cocinar con fuego sin ocultar el sabor de los ingredientes.

De guardabosque a referente de la cocina a la brasa

Su historia no comenzó entre fogones. Antes de convertirse en restaurador, trabajó como guardabosque y pasó diez años en una fábrica de celulosa de Atxondo, su pueblo. En el trayecto hacia su empleo solía pasar frente a un bar que llevaba años cerrado por un conflicto entre sus propietarios. Arginzoniz, que conocía de cocina lo aprendido de su madre y su abuela, imaginaba que aquel lugar podía tener otra vida.

Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo en 2026.

Hasta que tomó una decisión: renunció a su trabajo, invirtió sus ahorros y compró la propiedad. La remodeló y comenzó a desarrollar su propio restaurante. Sin formación profesional, aprendió a través de la práctica y dedicó décadas a perfeccionar lo que considera un trabajo artesanal. “A mí nadie me ha enseñado nada”, contó. Su método ha sido probar, equivocarse y volver a empezar, incluso cuando eso implica perder dinero.

El fuego se convirtió en el centro de su propuesta, pero también en una materia de investigación. Una de las primeras decisiones que marcó la identidad de Etxebarri fue dejar de trabajar con carbón. Arginzoniz sentía que este desprendía aromas demasiado intensos y terminaba ocultando las propiedades de los alimentos. La madera, en cambio, aportaba aromas naturales que permitían respetar mejor el sabor de cada producto.

Su experiencia como guardabosque le había enseñado a reconocer las distintas maderas. Con el tiempo, desarrolló una infraestructura propia para quemar la leña en hornos independientes y controlar la temperatura de las brasas. También aprendió a elegir el tipo de madera según el ingrediente que iba a cocinar. En la entrevista mencionó, por ejemplo, la encina para la carne, el naranjo para el salmón y el manzano para el caviar.

Unas horas antes del servicio, Arginzoniz se escapa del restaurante y se va unas horas al monte para relajarse.

La búsqueda de la mejor materia prima

Para Arginzoniz, dominar el fuego no es suficiente si el producto no está a la altura. Esa convicción lo llevó a investigar incluso aspectos que podrían pasar inadvertidos para otros cocineros. Uno de ellos fue el pH de la carne.

Después de trabajar con distintos proveedores y encontrar resultados irregulares, comenzó a medir este indicador para identificar posibles problemas relacionados con las condiciones del animal antes del sacrificio. En la conversación explicó que algunas piezas presentaban alteraciones que afectaban su calidad. “Yo no discuto el precio. Busco la máxima calidad”, resumió.

Su aprendizaje, como buena parte de su trayectoria, fue a partir de la prueba y el error. “Lo que yo deseo es ofrecer lo mejor al cliente y si hay algo que no está bien, pues se desecha”, señaló. Esa exigencia también se extiende a los proveedores: necesita encontrar personas de confianza que comprendan qué tipo de producto busca.

La misma curiosidad lo llevó a diseñar herramientas para cocinar ingredientes que, hasta entonces, no eran habituales en una parrilla. Para preparar angulas, comenzó haciendo pruebas con coladores convencionales. De allí surgió la idea de fabricar sartenes con pequeños orificios perforados con láser, que también le permiten trabajar con productos pequeños, como pulpitos y setas.

En Etxebarri, la precisión no es un detalle menor. Arginzoniz considera que los puntos de cocción son “sagrados” y que se pierden si no se entrenan. Durante la pandemia, cuando tuvo que cerrar el restaurante, instaló una parrilla en su casa para continuar practicando. No quería perder la destreza que había conseguido con los años.

Una rutina lejos de los reflectores

Aunque hoy dirige el mejor restaurante del mundo, Arginzoniz no parece identificarse con la figura de una estrella gastronómica. En la entrevista contó que no se siente cómodo en congresos ni encuentros culinarios. Cuando le recuerdan los reconocimientos de su restaurante, responde con modestia: “Soy un simple currante (trabajador) y amo lo que hago”.

Su jornada empieza temprano. A las seis de la mañana se levanta y, media hora después, ya está en el restaurante. Allí prepara el queso, el pan y enciende los hornos para tener las brasas listas. La rutina también incluye supervisar los ingredientes y controlar cada etapa del trabajo.

Arginzoniz elige con madera de qué árbol asará cada alimento.

La jornada puede extenderse hasta la noche. Al llegar a casa, sin embargo, disfruta de una cena sencilla, muchas veces preparada por su suegra: puerros con batatas (camote), lentejas o algún cocido. Es su momento de tranquilidad antes de irse a dormir. Tampoco parece imaginar una vida completamente alejada del trabajo. Si no está cocinando, busca setas o se ocupa de la huerta.

Para manejar la tensión del servicio, suele escaparse una o dos horas al monte. Es una pausa que considera necesaria para despejar la mente y regresar con la concentración que exige la cocina. En su conversación también reconoció que no es una persona que disfrute de quedarse sin hacer nada.

El reconocimiento internacional tampoco parece haber cambiado su manera de entender el restaurante. Etxebarri no tiene sucursales y Arginzoniz no plantea convertir su propuesta en una cadena. En la entrevista explicó que sus dos hijos han elegido caminos distintos: uno está interesado en el salón y el mundo del vino, mientras que el otro es economista.

El restaurante, que lleva 36 años perfeccionando su cocina alrededor del fuego, mantiene una propuesta centrada en el producto y un menú degustación cuyo precio es de 300 euros, sin bebidas incluidas. Entre sus elaboraciones figuran la gamba de Palamós, el queso de búfala, los chipirones a la brasa y la célebre chuleta de vaca.

Cuando le preguntan por el secreto de su trabajo, Arginzoniz no apunta a una fórmula espectacular ni a una técnica imposible de replicar. Su respuesta está en la constancia, la observación y el respeto por los ingredientes. Después de años de experimentación, el cocinero que alguna vez imaginó un futuro para un bar cerrado en su pueblo llevó su asador a la cima de la gastronomía mundial.