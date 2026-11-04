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Bittor Arginzoniz subió al escenario de The 50 Best Restaurants para recibir el premio al mejore restaurante del mundo por Asador Etxebarri.
Bittor Arginzoniz subió al escenario de The 50 Best Restaurants para recibir el premio al mejore restaurante del mundo por Asador Etxebarri.
/ César Campos
Por Alejandra Garboza

Asador Etxebarri, el restaurante del cocinero vasco Bittor Arginzoniz, fue elegido el mejor del mundo en la edición 2026 de The 50 Best Restaurants, cuya ceremonia se celebró este miércoles en el Teatro Municipal de Lima. El reconocimiento puso fin a una espera de años para el establecimiento, que llevaba más de una década entre los diez primeros del ranking y que en la edición anterior había ocupado el segundo puesto, detrás del peruano Maido. Al subir al escenario para recibir el galardón, Arginzoniz agradeció a quienes lo acompañaron en el desarrollo de su trabajo y recordó a las mujeres que marcaron sus primeros aprendizajes en la cocina.

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