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Resumen

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Una muestra de la carta de Tres Puntas. Izquierda, chupe de camarones: crustáceos de buen tamaño y sopa con cuerpo; derecha, rocoto relleno con carne picada a cuchillo, acompañado de pastel de papas.
Una muestra de la carta de Tres Puntas. Izquierda, chupe de camarones: crustáceos de buen tamaño y sopa con cuerpo; derecha, rocoto relleno con carne picada a cuchillo, acompañado de pastel de papas.
/ Diego Moreno
Por Marissa Chiappe

Desde hace más de diez años, Morandi Arcela diseña restaurantes ajenos: de Yakumanka, en Barcelona, a Los Primos de San Juan, en Surquillo. Pero cuando llegó el momento de hacer el suyo, eligió algo más difícil: trasladar. El sillar de las paredes de Tres Puntas (bautizado como el pan típico de Arequipa) llegó desde las canteras de Cerro Colorado hasta Miraflores. Las lámparas y los cuadros vienen de anticuarios arequipeños. Al entrar se respira Arequipa, como si estuviéramos en una casona histórica de la ciudad. Y, pasando los salones más formales, una terraza abierta invita a las tardes de jarana. ¿Es solo una decoración impecable?

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