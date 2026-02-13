Una barra nikkei en Paracas: Brisas Nikkei celebra su primer año en la bahía

Paracas ha sido históricamente un destino de cocina marina tradicional. Sin embargo, hace un año, la cadena Aranwa decidió romper el molde al identificar una oportunidad en el mercado del sur chico, la ausencia de una propuesta nikkei. Así nació Brisas Nikkei, un concepto que no solo celebra su primer aniversario con una gran acogida, sino que ha redefinido lo que significa comer frente al mar en un hotel de cinco estrellas.

Para Jorge Arangüena, jefe de Marketing de Aranwa, el primer año de Brisas Nikkei ha sido una etapa de consolidación técnica y conceptual. “Ha sido un año de mucho aprendizaje y, sobre todo, de consistencia”, señala Arangüena. En el rubro gastronómico, mantener la calidad del concepto y de la ejecución diaria es el reto más grande.

Y en ese sentido, la propuesta no solo ha captado la atención del huésped que busca comodidad, sino que ha logrado atraer al público local y a visitantes de otros hoteles cercanos, convirtiéndose en un destino gastronómico autónomo. “Brisas representa una gran proporción de nuestra participación en alimentos y bebidas; es un indicador claro de que la propuesta interesa”, afirma Arangüena.

El factor clave del éxito reside en su exclusividad: Brisas Nikkei es la única barra nikkei en toda la región. Al integrarse en Aranwa Paracas, el restaurante aporta un valor diferencial que eleva la experiencia del huésped. El diseño del espacio ha sido pensado para ser dinámico y transparente; los comensales cuentan con una visión que les permite seguir el trayecto de su orden desde la cocina y la barra hasta su mesa, reforzando la confianza y la espectacularidad del servicio en vivo.

Una propuesta sensorial en cinco tiempos

Para celebrar este primer aniversario, el restaurante ha reforzado su propuesta con una nueva carta de cinco tiempos, diseñada para ofrecer un recorrido sensorial por los sabores del mar peruano y las técnicas orientales. Esta estructura permite que cada plato sea una experiencia distinta, ideal tanto para quienes buscan una cena formal como para aquellos que desean compartir bocaditos en un ambiente más relajado.

Entre las joyas de la carta, destacan creaciones que utilizan insumos locales de la bahía de Paracas:

Nigiri Pachikay: Elaborado con pejerrey de la bahía, pachikay y ostión.

El Nigiri Pachikay es la muestra de la fusión de insumo local y técnica japonesa.

Bikini Humboldt: Un tartar de bonito con yemas deshidratadas y galleta de papa y nori.

Nigiri de Conchas Bataloche: Conchas de Paracas con mantequilla de loche, cangrejo y aceite de trufa.

Maki Guratan: Ebi furai, tartar de cangrejo y chimichurri nikkei.

El Nigiri de Lomo flameado con salsa nikkei o las Navajas Batayaki son otras propuestas que demuestran que la cocina nikkei puede adaptarse perfectamente a los productos más frescos del puerto.

El Maki Guratan es una de las nuevas propuestas de la barra.

Un crecimiento constante

El aniversario de Brisas Nikkei ocurre en medio de un importante momento para el turismo en el país. “Lo que esperamos a nivel país es alcanzar finalmente los niveles de visitas de turistas extranjeros de la prepandemia”, comenta Arangüena, quien asegura que para Aranwa, el 2026 se perfila como un año de crecimiento estratégico.

La estrategia de la cadena no se detiene en la gastronomía. En Paracas, el hotel busca que el huésped viva el destino de forma integral, promoviendo actividades seguras como tours a las Islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas.

“Para nosotros en Aranwa, este será un año para reforzar, mejorar y afianzar la experiencia de todos nuestros huéspedes”, concluye Arangüena. Con Brisas Nikkei, la cadena reafirma su compromiso con la excelencia y la innovación, demostrando que en el sur peruano todavía hay mucho espacio para la creatividad culinaria de alto nivel.

Brisas Nikkei se ha convertido en una propuesta sólida que tiene como prioridad trabajar con el insumo local, buscando transformar un destino turístico en un referente de la alta cocina internacional.