El nuevo sabor de Paracas: así es Vaivén, la propuesta de Renzo Miñán donde la pesca más fresca es la protagonista
A tres horas de Lima por la carretera, Paracas aparece como un espejismo hecho de desierto, mar y viento. En este paisaje privilegiado, la naturaleza parece no tener apuro, pero sí muchas ganas de sorprendernos siempre. Hasta hace algunos años era, sobre todo, un destino de desconexión. Hoy, además, es una parada obligada para quienes buscan comer bien. Su escena gastronómica ha ido creciendo y llamando la atención de chefs como Renzo Miñán, quien desembarca ahora en The Legend Paracas Resort, a Destination by Hyatt, para asumir la dirección culinaria de Vaivén, el nuevo restaurante del hotel.

