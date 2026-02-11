Más de 100 expositores, ingreso libre y coffee tonics y affogatos de regalo: las novedades de la nueva edición del VII Festival Cafesazo Peruano

El Festival Cafesazo Peruano, uno de los eventos más esperados por los amantes del café en Lima, celebrará su séptima edición este 21 y 22 de febrero en el Parque Próceres de la Independencia, en la cuadra 16 de la avenida Salaverry, en Jesús María.

Esta nueva edición reunirá a 115 expositores, entre cafeterías de especialidad, productores de 12 regiones cafetaleras del país, marcas de café, tostadores y emprendimientos gastronómicos. Como en ediciones anteriores, el ingreso es libre.

“Tras consolidar a Pueblo Libre como un distrito cafetero, quisimos trasladar el Festival Cafesazo Peruano a Jesús María, un distrito que viene activándose con la apertura de cada vez más cafeterías de especialidad que generan rutas para los consumidores de café”, señaló Omar Moreno, conocido como El Cafeteador y organizador del evento.

(Foto: Festival Cafesazo Peruano)

Opciones para el verano

Los asistentes podrán degustar 3.000 coffee tonics, gracias al patrocinio de Britvic, y 1.000 affogatos, con Cream and Co., que se distribuirán gratuitamente durante ambos días. Además, se instalará una barra de filtrados fríos, a cargo de Slow Coffee, con la participación de Junior Zanabria, bicampeón nacional de catadores y embajador del Festival Cafesazo Peruano.

Todas estas presentaciones, indicó Omar Moreno, están enfocadas en ofrecer opciones refrescantes con buen café durante los meses de verano. Asimismo, los expositores tendrán a la venta cold brew y diversas bebidas y cócteles a base de café, como chilcanos con café y otras combinaciones con frutas, especias y ajíes.

La comunidad runner será parte del festival con un trote social gratuito de 5,6 kilómetros, que partirá desde la cafetería Amateur Café (Miraflores) y culminará en el Parque Próceres de la Independencia, bajo el lema “Trotando por tu Cafesazo”. Cada participante recibirá un dorsal gratuito.

(Foto: Festival Cafesazo Peruano)

También se lanzará un cuaderno para anotar recetas con café que incluirá espacios para detallar la información clave sobre variedades, orígenes, ratios, temperaturas y vertidos en diversos métodos de extracción. Se podrá adquirir en el stand del festival.

Entre las activaciones más singulares, el público podrá participar en una boda simbólica con su pareja o con el café, que incluye acta simbólica, anillos de café y una planta de café. También habrá espacios dedicados a las iniciativas Cafedex y Pasaporte del Café Peruano, que crean rutas de cafeterías de especialidad en Pueblo Libre y a nivel de Lima y Callao, respectivamente.

(Foto: Festival Cafesazo Peruano)

Cafeterías, productores y marcas

Una zona especial albergará a seis cafeterías de especialidad con máquinas de espresso, entre ellas Cometa (Trujillo), Artidoro Rodríguez (Miraflores), Finca Tasta (Jesús María), The Coffee Road (San Isidro), Clamore (Jesús María) y Ursa (Miraflores).

Además, habrá un sector centrado en bebidas a base de cold brew, donde participarán cafeterías de distintos distritos de la capital y de otras regiones del país.

Desde Lima estarán presentes Maridá Café (Barranco), Namuk, Praga y Café 329 (Miraflores), Naranjo (San Borja), Cream and Co. (Centro de Lima), Monocromo (Surquillo), Huella y Aroma (San Borja–Surco), Homies Café (San Juan de Lurigancho), Violet Roastery Lab (La Victoria), Ka Coffee (Magdalena), Armache (Los Olivos), Master Coffee (Rímac), así como cafeterías de Pueblo Libre como Abisinia, Aera Café, Comadre Café y Finca Grandez.

A ellos se suman propuestas de otras regiones como Tunki Titicaca (Puno), The Combi Brew Bar (Urubamba, Cusco), entre otros.

(Foto: Festival Cafesazo Peruano)

El festival contará con reconocidos productores como Raúl Mamani (Puno) y Miguel Padilla (Cajamarca), Bruno Cáceres (Villa Rica), además de marcas como Café Córdova (Amazonas), O’Valdizán (Huánuco), Ayni-Aprocaesa (Cusco), Cafetero Aventurero, Villa KOLA, con su gaseosa de café de Villa Rica, y otros emprendimientos de la selva central como Santa Estela, Epoesha, Café Chicago y Narsa.

También se harán presentes Junior Zanabria, con una selección especial de cafés, Renacer Chocolatier, Tika Coffee, Fortunato Coffee Roasters, Runakuna Coffee Roasters, además de stands de artesanía, cosmética natural, productos lácteos y accesorios a cargo de Casa Cafeína y otras marcas.

Gastronomía, arte y música

El evento tendrá un patio de comidas con propuestas del chef Sergio Pérez Luna (panes), El Argentino (chorizos), D’Antuan, El Puntito Dulce, Pizzas Fornello, con salsa BBQ de café, helados artesanales de café y distintos postres con café.

El sábado 21 se realizará el CaféTonazo, una experiencia musical y sensorial con DJ Rebel y artistas como Nyjah Bredda e Irving O.D., mientras que el artista Boofer pintará cuadros con temática cafetera que serán sorteados entre el público.

Por S/1, los asistentes podrán adquirir tickets para participar en la rifa de una cafetera de espresso Dedica D’Longhi, cortesía de Casa Cafeína. También se ha anunciado una dinámica interactiva que tendrá como premio una torre de cold brew con Coffee Point.

Competencias y actividades especiales

Se realizará el Segundo Torneo Nacional de Catadores del propio festival, con la participación de 18 catadores. La totalidad de lo recaudado por concepto de inscripción será donada a Jhon Jiménez, actual campeón nacional de cata, como apoyo a su preparación para el campeonato mundial que se realizará en abril.

Asimismo, junto al barista Francisco García, de la cafetería Master Coffee, se realizará el séptimo Throwdown de Cold Brew Coffee, que en esta edición se centrará en bebidas espirituosas con cold brew para el verano, con la participación de 10 competidores.

Cabe resaltar que la organización del festival ha destinado stands de manera gratuita a Jhon Jiménez, Herber Huamaní y Walter Jesús Vela, campeones nacionales de cata, filtrados y bebidas espirituosas con café, respectivamente, para que puedan vender cafés y recaudar recursos con miras a sus participaciones en concursos mundiales en los que representarán al Perú.

No podía faltar la Escuelita Cafesazo, que tendrá talleres de filtrado, cata, tostado y charlas con especialistas para los asistentes que compren cualquier producto en el stand del Festival Cafesazo Peruano. También habrá ponencias a cargo de campeones y excampeones de café.

Un festival sostenible

El festival utilizará vasos compostables y dispondrá de un área de compostaje, en alianza con Rollos de Papel, y activaciones para promover el consumo de café sostenible y amigable con los bosques, a cargo de Wildlife Conservation Society (WCS). El evento es pet friendly y dispondrá de espacios para niños y estacionamiento para bicicletas.

“La revolución del café peruano ya empezó porque cada vez son más las personas que descubren en el café no solo una bebida, sino una forma de integrar una comunidad que une a productores, baristas, tostadores y consumidores. Ya es hora de creernos lo que somos, un país cafetero”, destacó Omar Moreno.

Finalmente, el organizador señaló que el evento es posible gracias al respaldo de Escuela Peruana del Café (EPC), Móvil Bus, Britvic, Casa Cafeína, Rollos de Papel, Villa Kola, Narsa, Santa Estela, Café Cometa, Provesa (Da Vinci) y Maquinaria HGH, entre otros aliados.