Xoma Dirección: Elías Aguirre, Miraflores Reservas: xoma.mesa247.pe Instagram: @xomaperu

Xoma no es un restaurante: puede ser un laboratorio o un escenario, según lo que pida el comensal. Son dos, en el mismo local de Miraflores, y esa convivencia es lo más interesante que tiene.

El primero es el laboratorio de Ralph. Ahí no hay teatro: un cocinero formado en el Institut Paul Bocuse y con Paco Pérez, en Miramar, trata el tiempo con el mismo respeto que la Nueva Nórdica —el movimiento de René Redzepi— le tiene al producto. Usa el micelio (moho) del camembert para curar pescado, y penicillium nalgiovense —un micelio nativo de su cava de vinos— para curar el bife: quince días en ambiente controlado, buscando los aminoácidos aspártico y glutámico que dan profundidad, umami y elevan el pH para evitar que el ácido láctico de la carne genere matices metálicos. Los azúcares libres aportan untuosidad; el resultado: notas de avellana tostada y tierra de champiñones. Lo probamos: el bife madurado —la estrella de la noche— llega tierno, jugoso, con nota de nuez. Cocina de precisión que no se disfraza de otra cosa.

Oda al pato. Una versión contemporánea del arroz con pato que hacía su madre, pero a su estilo. (Foto: Alfredo Mora)

A Zúñiga no le interesa competir donde ya hay un ganador: no puso el lomo saltado en la carta porque sabía que, si aparecía, nadie pediría otra cosa. La solución fue la Sartén de 25 Especias, que toma los cortes del lomo saltado y los convierte en otro plato, con langostinos, huevo frito y aires de kam lu wantán. Una manera de discutir con el canon peruano: sin negarlo, pero sin repetirlo.

Paiche. Bocados de paiche con plátano en diferentes texturas y queso de castaña. (Foto: Alfredo Mora)

Pero lo que volvió famoso a Xoma no fue el laboratorio, sino la experiencia. La más famosa fue Love is Blind: la cena a ciegas que apostaba todo al gusto, al oído, al olfato y al tacto. Funcionó tan bien que se volvió viral, hasta que el éxito la desarmó: los comensales querían ver y fotografiar lo que comían. Por eso Zúñiga abrió un segundo menú. Ahí quedó expuesta la lógica de fondo: Xoma también es un escenario, donde un cóctel llega dentro de una casita de madera con globos y la banda sonora de “Up”. Es el Ralph que cocina su infancia —los dibujos animados, Harry Potter, el arroz con pato de su mamá convertido en la oda al pato— compitiendo por la atención del comensal con el trabajo de alta técnica que ocurre dos metros más allá, en otra mesa.

Ralf Zúñiga pasó por los mejores restaurantes del Perú y del extranjero antes de abrir Xoma, un lugar donde experimenta con libertad. (Foto: Alfredo Mora)

La carta, deliberadamente austera, recita apenas los insumos —la versión más reciente tiene menos platos, todos apostando por la técnica—, pero ninguna palabra sobre el pH, el micelio o los quince días de maduración: eso se lo deja al camarero, que sí lo explica en la mesa.

Cóctel con espectáculo. Ron Santa Teresa 1796, amargo de Angostura y tumbo. (Foto: Alfredo Mora)

Zúñiga se pregunta si Lima está lista para la complejidad de su laboratorio. Pero yo me planteo otras interrogantes: si la ciencia en la gastronomía necesita puesta en escena, o si la puesta en escena —cuando es buena, como la de Xoma— necesita laboratorio. Todo manual de marca dice que un restaurante debe elegir un concepto y sostenerlo. Zúñiga tiene dos, bajo el mismo techo. Hay valentía en esa terquedad, en romper la regla más elemental del negocio; pero también hay riesgo: el mismo que corre cualquiera que se niega a simplificarse para que lo entiendan rápido. //

Ravioles duplo. Con camarones, salsa de chupe y espuma de parmesano. (Foto: Alfredo Mora)