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Resumen

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El restaurante miraflorino, liderado por Ralf Zúñiga, equilibra la cocina-laboratorio con el espectáculo en el salón. Fuimos a probarlo para dar nuestro veredicto. (Foto: Alfredo Mora)
El restaurante miraflorino, liderado por Ralf Zúñiga, equilibra la cocina-laboratorio con el espectáculo en el salón. Fuimos a probarlo para dar nuestro veredicto. (Foto: Alfredo Mora)
Por Marissa Chiappe

Xoma no es un restaurante: puede ser un laboratorio o un escenario, según lo que pida el comensal. Son dos, en el mismo local de Miraflores, y esa convivencia es lo más interesante que tiene.

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