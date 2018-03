Gisela Ponce de León en concierto dirigido por Lucho Quequezana

En la foto desteñida, Gisela tiene dos años, unos audífonos enormes y un micrófono: todo lo que necesitaba cuando era niña en esa casa de la urbanización Palomino para soñar con ser cantante. Sus más cercanos lo han sabido siempre: antes que las tablas o el cine, el primer gran amor de Gisela fue el canto. De chica, su madre la llevaba a los concursos de talentos de Nubeluz, en donde ponía todo de sí para parecerse a su ídolo, Gloria Trevi. Y cuando salió del colegio, su primer trabajo fue como corista en la banda Flashback, en donde interpretaba temas como Hopelessly Devoted to You, que canta Olivia Newton John en Grease. Sin saberlo bien, la vida la llevó por otro camino. Se metió al Teatro de la Universidad Católica (TUC), que no terminó, y acabó siendo una de las actrices más reconocidas de su generación. El canto lo reservó para su casa y en obras musicales, pero siempre ceñida a una partitura y una letra establecida. Era su yo cantante subordinado al control de su yo actriz. Párate acá, di esto bajo esta luz, como manda el director.



“Ahora no estoy en un papel, soy yo la que se muestra. Es mi nombre el que está en los carteles y eso me tiene muy nerviosa”, dice, con el hablar vacilante que escoge en las entrevistas. Gisela no se considera cantante y lo repite seis veces durante nuestra conversación. Quequezana, que la está dirigiendo y le ha creado una versión especial de Bad Romance (Lady Gaga) en una clave de landó, no podría estar más en desacuerdo. “Gisela tiene una voz espectacular. La conozco desde hace más de diez años, cuando le compuse una canción para su voz, para la obra Feisbuk, y no entendía cómo no podía estar presentándose en algún lado como cantante”, dice el músico. Gisela sonríe cuando le cuento lo que Quequezana piensa de su talento vocal: “Es que Lucho es un bueno”, argumenta.

Lea la nota completa en la edición impresa de la revista Somos.

MÁS DE SOMOS...