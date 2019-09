Gisela Ponce de León: lo que piensa de los ‘influencers’, de la actuación y su futuro

Acaba de estrenar una serie por streaming y pronto la veremos en una nueva obra en el teatro. ¿Cuáles son los temas que, en estos momentos de su vida, inquietan a Gisela Ponce de León? La actriz nos responde con franqueza, pero sin perder el sentido del humor.

Tres puntos suspensivos. Antes del cierre de esta nota, eso era lo que aparecía en el último tuit que Gisela Ponce de León publicó desde su cuenta personal (@miseliti). De inmediato, las respuestas de sus seguidores y trolls llenaron su timeline. Algunos le enviaban signos de interrogación, en un intento por descifrar su mensaje; mientras que otros, gileros de teclado, le decían lo que sentían con poca elegancia: “Hola guapa Gisela saludos”.

En tiempos de redes sociales, no es lo más complicado con lo que le toca lidiar. Ni de cerca. Pero Gisela no se hace problemas: simplemente bloquea. Por salud mental, es lo que corresponde hacer cuando te siguen casi un millón y medio de personas en Twitter y poco más de 160 mil en Instagram. “Twitter es mi red social favorita, pero cada vez estoy menos porque se ha puesto un poco agresiva. En Instagram soy súper pobre, no paro mucho ahí”, comenta la actriz.

Para ella, las redes básicamente sirven para comunicar los proyectos en los que está trabajando. También para mantener contacto con la gente que admira su carrera. Nunca para ventilar su vida personal (“jamás diré si estoy soltera o no”), pero sí para decir lo que piensa cuando es necesario. “Resulta que la maldición del Instagram también afecta a los actores. Ahora para ser actor y que te contraten tienes que tener muchos seguidores: ser 'influencer'. Es decir, enseñar toda nuestra vida y decir que nos gustan todos los productos que consumimos”, protestó en un video que publicó hace un año.

Gisela sabe que para lograr estabilidad en el mundo de la actuación hay que ser constante. Desde que debutó en la obra ‘Annie’ en 1996 ha participado en casi cincuenta montajes y ocho largometrajes, pero ha hecho muy poca televisión. Por estos días, con el incremento de las plataformas de streaming, la podemos ver interpretando a una ‘influencer’ -ironías de la vida- en la serie ‘Un día eres joven’, a través de Movistar Play. “Preferí irme hacia el cliché, de cómo sería una chica que se mira en el espejo del teléfono todo el día y está muy preocupada por su imagen, que probablemente sea muy insegura como la mayoría de nosotros”, cuenta sobre su personaje.

-¿Cómo ha sido asumir un papel tan distinto a ti?

- Fue complicado en la parte física. Yo quería que ‘Fabi’ sea rubia, entonces me pusieron una peluca y me pintaron el pelo. El vestido que usaba era súper apretado. Además estaba un poco más gordita y era como que ufff… también usé tacos, que generalmente no me pongo todos los días. Me hacía las cejas, en fin. Un montón de cosas estéticas que tenía que hacer por mi personaje. Eso sobre todo. Lo demás ha sido muy divertido.



- La serie aborda los miedos y cuestionamientos que se hacen los jóvenes sobre la vida. ¿Tú ya pasaste por eso?

- Yo estoy justamente en esa etapa. Tengo 34 años y acabo de darme cuenta hasta dónde voy a ir, que voy a conocer a las mismas personas con las que estoy en el mundo, que me voy a morir. Me pregunto cómo voy a hacer para asegurar mi vejez. Que con el tiempo, como actriz, los personajes son cada vez menos. La vida es muy rara.



En Un día eres joven, Gisela interpreta a una 'influencer' llamada Fabi. (Foto: Difusión) difusion

-¿Qué te preocupa?

- Quisiera tener a mi familia tranquila y yo estar tranquila al respecto. Me encantaría que se me ocurra alguna idea fuera de mi profesión para tener estabilidad económica, como tener algún invento de aplicación que me dé un montón de plata. Estoy viviendo un momento en el que estoy tomando conciencia nuevamente de la familia.



- Lo importante es que siempre estás en nuevos proyectos.

- Yo tengo muchísima suerte. Felizmente cuando pienso que no voy a tener trabajo, algo aparece. O sino, cuando no tengo proyectos, apuesto por alguno propio y sucede. Pero sí veo a mis compañeros, a mis colegas, batallando. Sobre todo a los que se quieren dedicar solamente al teatro, que es algo que me gustaría hacer. Pero es bien difícil.



-¿Qué te parece toda esta moda de los ‘influencers’?

- Al comienzo me pasaba de vueltas que la gente una cree una vida aparte o muy similar a la suya, o que se empiecen a mezclar las dos, para una aplicación. De hecho todavía pienso eso, pero con mucha más calma, porque en realidad todos estamos sumergidos en eso. Todos quieren seguir un modelo de vida por fotos o videos, estar muy entretenidos y llenarse de actividades. Eso me parece súper peligroso para el alma.



- ¿Sigues a alguno?

- Sí, sigo a Dolce Placard porque una vez me entrevistó para Soltera Codiciada y me cayó súper bien. Siempre da mensajes súper positivos sobre la belleza interna. Y después sigo a Ximena Hoyos porque es muy chistosa. Es como ver pequeños micro programas de tele.



El año pasado, dirigida por Lucho Quequezana, Gisela Ponce de León presetó un espectáculo musicalen el que interpretó algunos temas pop versionados por el músico con ritmos peruanos. (Foto: GEC) difusion

-¿Eres de las personas que para conectadas a su celular?

-Sí, o sea… la mayor parte del tiempo busco canciones en YouTube. Ahorita si no estuviera conversando contigo, tendría el teléfono en la mano solo por tenerlo. Pero a veces yo misma me sorprendo revisando compulsivamente todas las redes pero sin leer nada.



-¿Ves tele?

- No, no veo. Solo tengo mi tele para conectar las aplicaciones y ver series.



- ¿Dedicas mucho tiempo a ver series?

-Antes de irme a dormir, seguro, pero en mi día a día no tanto. Ahorita acabo de ver Years and Years y me encantó. La recomiendo mucho.



-¿Sientes que te falta tiempo para todo lo que quisieras hacer?

- Ahorita estoy con todo el estreno de la serie y estoy ensayando una obra que se presentará en el Británico (Hedda, a partir del 28 de septiembre). En las mañana estoy full con mis cosas, tengo poquitas horas. Estoy haciendo dieta y eso es muy importante porque te tienes que cocinar. Luego se me viene una etapa muy cargada, así que ahorita estoy tratando de aprovechar el poco tiempo que tengo para mí.



-¿Tienes en mente algún proyecto que te gustaría realizar?

- Quisiera estudiar una carrera corta sobre teatro terapéutico y poder aprender eso para enseñar mejor, como me gusta, sin tanta teoría. Es utilizar lo que hace el teatro respecto a la empatía, al control de las emociones. Tengo en mente eso y luego por ahí crear una escuela. Así es como me veo. //