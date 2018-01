“Antes de empezar a rodar una película, me leo todos los cuadernos. Viajan a todas partes conmigo (...) Los cuadernos son un catálogo; como un catálogo de venta por correo de ideas al que acudo cuando ando escaso de ellas”.

Los cuadernos de Guillermo del Toro son casi tan famosos como él. Sus anotaciones casi ilegibles, el detalle de sus dibujos, la minuciosidad de sus bocetos son un testimonio vivo de su imaginación inagotable, sus influencias cinematográficas y literarias, sus variadas obsesiones y su amor inconmensurable por los monstruos que lo acompañan desde su niñez.

“Desde niño he sido fiel a los monstruos, me han salvado y me han absuelto, porque creo que son los santos patronos de nuestras imperfecciones. Por 25 años he creado pequeños cuentos extraños llenos de color y emociones. Y en tres ocasiones, estas fábulas han salvado mi vida, en “El Espinazo del Diablo”, “El Laberinto del Fauno” y ahora con “La Forma del Agua”.

Los Drácula y Frankenstein salidos de la Hammer films, que inmortalizaran a Christopher Lee y Peter Cushing en el imaginario de varias generaciones, fueron insumos claves en la creación de su universo fantástico. “Todo lo que soy, en el sentido de la compulsión artística y de las historias que cuento, vienen de mis primeros 11 años”, reveló hace unos años a la revista “Gatopardo”.

Y es que Del Toro se define, sobre todo, como un fan. Detrás de ese gordo cincuentón, devorador de los libros de Lovecraft, hay también un geek que gusta de ir a convenciones como el Comic-con y dedicar largo tiempo a la firma de autógrafos, a las fotografías.

“Es el Martin Scorsese del cine fantástico”. La definición es del periodista Axel Kuschevatzky. No faltan argumentos para darle la razón.