Globos de Oro 2018: ¿Cuánto sabes de los ganadores? [TEST]

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" fue la gran protagonista de la 75 edición de los Globos de Oro con cuatro premios, arrebatando el brillo a "The Shape of Water", que, sin embargo, se llevó el premio al mejor director para el mexicano Guillermo del Toro.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", una comedia negra sobre los intentos de una madre de que se haga justicia a su hija asesinada, se alzó con la victoria en las categorías de Mejor película de drama de estos premios, así como Mejor actriz (Frances McDormand), Mejor actor de reparto (Sam Rockwell) y Mejor guion (Martin McDonagh).

McDormand, una variante femenina de John Wayne en el filme, se sumó al sentimiento reivindicativo de la velada y apareció sobre el escenario para recibir su Globo de Oro con varias demandas: "Las mujeres en esta sala no estamos aquí por la comida. Estamos aquí por el trabajo".

"The Shape of Water", que partía como favorita con siete candidaturas a los Globos de Oro, tuvo que conformarse con los galardones al mejor director y a la mejor banda sonora. La cinta narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.

Puedes averiguar en este test cuánto sabes de los ganadores de los Globos de Oro.

Del Toro se impuso en el campo de director (una categoría presentada por Natalie Portman como una competición "únicamente entre hombres") a Steven Spielberg ("The Post"), Ridley Scott ("All the Money in the World"), Christopher Nolan ("Dunkirk") y Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"). El de Guadalajara es el tercer cineasta latino que consigue el Globo de Oro a Mejor dirección tras sus compatriotas Alfonso Cuarón ("Gravity") y Alejandro González Iñárritu ("The Revenant").

Por su parte, el británico Gary Oldman cumplió los pronósticos y obtuvo el Globo de Oro al mejor actor de drama por "Darkest Hour", una interpretación para la que no dudó en llevarse el personaje a casa, según confesó.

En tanto, el Globo de Oro a la Mejor película de animación fue para "Coco", la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano. El director del filme, Lee Unkrich, dio las gracias en español a México y su cultura del Día de Muertos.