1. MEJOR ESCUELA O FACULTAD DE COCINA

INSTITUTO LE CORDON BLEU PERÚ (@institutolecordonbleu_peru)

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Hace 25 años, en marzo de 2000, nació en Lima la escuela de cocina Le Cordon Bleu Perú y desde entonces no ha parado de formar talentos. De aquí han salido cientos de chefs que hoy tienen sus propios restaurantes, dirigen barras exitosas o sorprenden en cocinas alrededor del mundo. Tener la suerte de haber nacido en el Perú, con nuestra infinita gastronomía, no es suficiente, se debe balancear esta creatividad innata con las más actuales técnicas culinarias en carreras como gastronomía, pastelería, bar y coctelería, además de gestión de restaurantes y hoteles. Le Cordon Bleu se encuentra en más de 70 países.

Más nominados por conocer

♦◊ Carrera de Gastronomía y Gestión Culinaria - UPC

♦◊ Centro de Formación en Turismo - Cenfotur

♦◊ Escuela de Cocina de Pachacútec

♦◊ Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo - PUCP

♦◊ Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía - USIL

♦◊ Instituto de Alta Cocina y Gastronomía - USMP

♦◊ Instituto Columbia

♦◊ Instituto Gastronómico D’Gallia

♦◊ Instituto SISE

2. MEJOR PROGRAMA (DIGITAL O TELEVISIÓN) DE GASTRONOMÍA

EL GRAN CHEF DE LATINA (@elgrancheffamosos.tv)

Desde su debut en 2023, puso frente a los televisores de los peruanos una fórmula distinta y amena con la gastronomía peruana como la protagonista. El ‘reality’ atrapó al público con celebridades fuera de su zona de confort, enfrentadas a recetas y técnicas de cocina. Varios de ellos tomaban por primera vez una sartén o picaban una cebolla. Lo que parecía solo un concurso de cocina terminó siendo un espacio de humor y emociones, donde los televidentes se encariñaron con los participantes mientras aprendían de cocina y nuevas recetas. Y lo mismo con su carismático jurado: Nelly Rossinelli, Javier Masías y Luciano Mazzetti. “El gran chef” acercó la gastronomía a las familias peruanas, generando además un alto impacto en redes sociales con divertidos videos virales.

Más nominados por ver ♦◊ “Bareando”, con André Gallet (Plus Life)

♦◊ “Cocina ya” (Canal J)

♦◊ “Con sabor a Perú”, con Israel Laura (TV Perú)

♦◊ “En la mesa” con Choca Mandros (América TV)

♦◊ “Historias con sabor”, con Arlette Eulert (Plus Life)

♦◊ “Ponlo a la parrilla”, con Christian Bravo (Alacocina TV)

♦◊ “Secretos de cocina”, con Sandra Plevisani (ATV)

♦◊ “Studio Cocina”, con Gabriel Calvo y Ernesto Noriega (Alacocina TV)

♦◊ “Viaja y prueba”, con Luciano Mazzetti (YouTube)

3. MEJOR BARTENDER

DIEGO MACEDO (@diegomac11)

El buen vestir y la creatividad son las señales de identidad de Diego Macedo, actor, bartender y fundador de Sastrería Martínez (@sastreriamartinezlima), uno de los bares más aplaudidos de Lima, cuyo nombre nació como una referencia al clásico cóctel Martínez. Macedo es un pionero. Este concepto de ‘speakeasy’ —o bar oculto— dinamizó las noches de la Av. La Mar en Miraflores, en un buen momento para la coctelería peruana. Todos querían ser parte de esta novedad y las reservas tuvieron que esperar por meses en aquel 2023. Con Sastrería Martínez, logró combinar la elegancia de la coctelería clásica con insumos peruanos, estableciendo una carta sumamente diversa, colorida y responsable con los productos. Rinde homenaje a nuestra biodiversidad con una experiencia única.

Más nominados por conocer ♦◊ Aarón Díaz (Carnaval)

♦◊ Alonso Palomino (Lady Bee)

♦◊ Ángel Solórzano (Rafael)

♦◊ Fiorella Larrea (Tragaluz)

♦◊ Joel Chirinos (Limaq)

♦◊ John Rojas (Bijou)

♦◊ Luiggy Arteaga (Bar Inglés)

♦◊ Luis Alza (Amador)

♦◊ Macarena Hurtado (Hidden)

4. MEJOR CREADOR DE CONTENIDO GASTRONÓMICO

Juan Sicha Quispe, conocido como Juanpi, llegó a las redes sociales con su estilo propio y se ha convertido en uno de los influencers de gastronomía más seguidos del Perú, con más de medio millón de seguidores en TikTok y 247 mil en Instagram. Sus videos han dado la vuelta al mundo e ingresado a los corazones de los peruanos por la pasión que muestra en sus recetas, platos, insumos y, especialmente, el cariño por esos increíbles paisajes que muestra en cada video. Desde su tierra, Apurímac, Juanpi enseña a cocinar de manera auténtica, con lo más cercano a la tierra e insumos naturales. Pollos de corral, mazamorras de mashua, quinuas, cuyes y una notable cantidad de ingredientes andinos, llegan a sus ollas de barro y el calor de la leña.