1. MEJOR BARRA CEBICHERA

TERMINAL PESQUERO (@terminalpesqueroperu)

La propuesta cebichera Terminal Pesquero se lleva el premio del público a mejor barra cebichera. No es para menos. Desde 2018, este santuario de la cocina marina, fundado por Diego Vergara y Alejandro Figueroa, viene enamorando a sus comensales con su sopa criolla y cau cau de mariscos, cebiches de conchas negras o norteños, pescados enteros fritos o la espectacular variedad de arroces con los que sorprenden siempre a cada visitante de sus nueve locales. En cada uno de ellos se siente el ambiente cercano al mar de los terminales, incluso con pescadores pintados en sus paredes. Están decorados con losetas blancas, mesas de madera y la tradición pesquera y popular en cada rincón.

Más nominados por probar

♦◊ Al Toke Pez

♦◊ Barracones

♦◊ Barra Chalaca

♦◊ Barra Marina

♦◊ Barra Sullorqui

♦◊ El Populacho

♦◊ Hayaq

♦◊ Las Barras de Ronald

♦◊ La Pezcadería

2. MEJOR RESTAURANTE DE COMIDA ITALIANA

El restaurante de comida italiana Pasta brilla con una propuesta artesanal muy cercana a lo artístico. En su local de Choquehuanca, en San Isidro, los creadores de esta idea procuran servir una carta potente de sabores italianos. Ellos son los chefs Janice Buraschi y Juan Manuel Umbert. En Pasta ofrecen un lugar acogedor con pastas frescas y platillos suculentos desde el aroma, con mucha atención a los pequeños detalles, desde el ravioli de loche y gorgonzola, el spaghetti con pomodoro confitado y ricotta casera, el cavatelli con salchicha italiana y funghi porcini hasta el fettuccine con ‘nduja casera, mascarpone y parmigiano reggiano. Todo esto va coronado con su implacable tiramisú o una tarta de quesos, en un ambiente elegante y minimalista.

Más nominados por probar ♦◊ Anima e Cuore

♦◊ La Cantina de Epicuro

♦◊ Mattoni

♦◊ Osteria Burgos

♦◊ Osteria Convivium

♦◊ Papagiani

♦◊ Rocco Trattoria

♦◊ Symposium

♦◊ Troppo

3. MEJOR TABERNA

En Isolina Taberna Peruana cada bocado es un homenaje a los sabores antiguos de las clásicas tabernas, una propuesta que ha calado desde hace varios años en los recuerdos y corazones de sus comensales. Tanto en su casona de Barranco como en el local de El Polo, su chef, Jorge del Castillo, viene rescatando los platos criollos que hoy brillan en sus locales. Generosos o para compartir, esas fuentes y platos de escabeches, hígado encebollado, mondongos o causitas desfilan guardando la historia de la cocina limeña. Este refugio de la tradición es uno de los imperdibles para los turistas y para todo aquel que busca encontrar el sabor peruano.

Más nominados por probar ♦◊ Antigua Taberna Queirolo

♦◊ Cumpa

♦◊ El Bodegón

♦◊ El Carbone

♦◊ El Juanito de Barranco

♦◊ M Taberna Picantera

♦◊ Piselli Bar

♦◊ Superba

♦◊ Victoriano

4. MEJOR RESTAURANTE NIKKEI

Cada año el restaurante emblema del chef Mitsuharu Tsumura logra un nuevo avance en la escala mundial que alegra a todo el Perú. Este santuario de la cocina nikkei ubicado en la calle San Martín, en Miraflores, es hoy el número uno de mundo según The World’s 50 Best Restaurants 2025. Las experiencias del mejor del mundo incluyen memorables rituales con insumos del mar, de los bosques amazónicos y regiones del país. Nigiri de anguila amazónica, cebiche de atún nikkei, tiradito de bonito con miso, son solo una muestra. Aún se conserva la carta en el restaurante, además de la experiencia en la barra de sushi. Por supuesto, el restaurante ofrece distintas experiencias de menú degustación, donde el mundo Nikkei se encuentra con distintas influencias locales. Todo esto es muestra del vasto universo culinario de este premiado espacio, nutrido por el talento de Micha Tsumura.

Más nominados por probar ♦◊ Edo Sushi Bar

♦◊ Fan

♦◊ Hanzo San Isidro

♦◊ Maketto

♦◊ Matsuei

♦◊ Isaka

♦◊ Sala Omakase

♦◊ Shizen

♦◊ Tomo

5. MEJOR RESTAURANTE DE COCINAS DEL MUNDO

LA GLORIA (@laglorialima)

Como hace 30 años, el tradicional restaurante La Gloria en Miraflores guarda ese espíritu amical junto al carisma de su fundador Óscar Velarde. En este espacio elegante y acogedor, su carta con sabores del mundo y muy peruanos logran mantener una clientela fiel que incluso convoca a las nuevas generaciones. Los platos que ofrece La Gloria como la causa rellena de pescado ahumado, el pescado a la chorrillana, el pulpo y conchas a la parrilla, canillas de cordero, cuy o riñoncitos se presentan al gusto de Velarde. Pueden desaparecer de la carta o regresar, es una carta caprichosa, donde cada plato representa una fiesta de sabores.

Más nominados por probar ♦◊ 52MX

♦◊ Bottega Dasso

♦◊ Clon

♦◊ Dhaasu

♦◊ Donde Felipe

♦◊ Ezzem

♦◊ Le Coq

♦◊ Lila Dasso

♦◊ Picnic Club

6. MEJOR PROPUESTA FUSIÓN

MUSEO LARCO RESTAURANTE (@museolarcocafe)

La propuesta de Museo Larco Café Restaurante combina el encanto arquitectónico con la naturaleza y una carta que redescubre la sazón peruana a través de deliciosos platillos: un buen ossobuco con polenta o salmón a la parrilla acompañado de arroz oriental se pueden disfrutar a la hora del almuerzo, mientras que sus variadas opciones para el lonche y desayuno son una propuesta que tampoco pasa desapercibida, sobre todo para compartir entre amigos o en familia. La magia llega al recinto al caer el atardecer entre buganvillas rojas y fucsias iluminadas por faroles, convirtiendo al restaurante en uno de los ‘spots’ más románticos y especiales de la ciudad. Descubra más en Av. Bolívar 1515, Pueblo Libre.

Más nominados por probar ♦◊ 500 Grados

♦◊ Alado

♦◊ Awicha Barranco

♦◊ Buche

♦◊ Jerónimo

♦◊ La 73

♦◊ La Plazita

♦◊ Los Parientes

♦◊ Melange

7. MEJOR RESTAURANTE DE COMIDA CRIOLLA

Nadie celebra la comida criolla como Panchita. Con porciones generosas que evocan la cocina de la abuela, este restaurante —con más de 15 años en su haber— deleita a los paladares más exigentes con platos tradicionales, pero bien elaborados: ají de gallina, lomo saltado, cebiche y carapulcra con sopa seca destacan entre los favoritos, por supuesto acompañados por entradas que abren el paladar causas, anticuchos, papa rellena y tamalitos. Para completar el festín, la apuesta presenta dulces clásicos como suspiro a la limeña, crema volteada y alfajores. Cuenta con dos locales: en Miraflores (Calle 2 de Mayo) y San Borja (Av. Primavera).

Más nominados por probar ♦◊ Casa Tambo

♦◊ Doomo Saltado

♦◊ El Bolivariano

♦◊ El Huarique de los Cuchitos

♦◊ El Rincón que no Conoces

♦◊ El Señorío de Sulco

♦◊ La Red

♦◊ Restaurante Huaca Pucllana

♦◊ Tanta

8. MEJOR RESTAURANTE DE COMIDA MARINA

LA MAR (@lamarcebicherialima)

20 años de trayectoria respaldan la calidad, frescura marina y atmósfera vibrante de La Mar. Ganadores de esta misma categoría en los Premios Somos de 2023 y 2024, este espacio ofrece algo más que cebiches clásicos y bandejas para compartir. Si lo visita, apueste por delicias de autor como el diablo nikkei, plato emblema a base de pez diablo frito acompañado por una salsa de ajo, kion y ají chino, servido con pac choi; o la magnífica langosta cinco sabores en adobo, acompañada por arrocito y hongos de porcón. Una experiencia inolvidable que la encuentra en Av. La Mar 770, Miraflores.

Más nominados por probar ♦◊ Almacén

♦◊ Costanera 700

♦◊ El Mercado

♦◊ La Capitana

♦◊ La Picante

♦◊ La Picantería

♦◊ La Rosa Náutica

♦◊ Piedra Lima

♦◊ Pescados Capitales

9. MEJOR POLLERÍA

DON TITO (@dontitoperu)

Nació como la clásica pollería de barrio en el distrito de San Borja y hoy su expansión en la capital incluye presencia en Miraflores, Surco, Magdalena, San Miguel y La Molina. Sus clientes, destacan un clásico y reconfortante sabor del pollito a la brasa de siempre, que hoy además se ha reinventado en una carta que festeja este plato en opciones como sándwiches (con papitas crujientes y ensalada), tequeños y brochetas. Además, para los amantes de la carne, se puede apostar por parrillas y hamburguesas contundentes. Las ensaladas frescas terminan sellando su carta.

Más nominados por probar ♦◊ Granja Azul

♦◊ Las Canastas

♦◊ La Leña

♦◊ Mediterráneo

♦◊ Pardos Chicken

♦◊ Primos Chicken Bar

♦◊ Villa Chicken

♦◊ Tori Pollería

♦◊ Yopo

10. MEJOR CHIFA

En Lima, pocos chifas tienen el prestigio de Chifa Titi, un templo de la cocina chino-peruana que seduce con aromas intensos y sabores profundos desde 1956. Aquí, el pato asado al estilo cantonés es una obra maestra: piel crujiente, carne jugosa y el toque justo de sillao. Imperdibles también el arroz chaufa Titi, la carne al ajo y el tallarín crocante, ambos cargados de ‘wok hei’, ese ahumado que solo logran los verdaderos maestros de la cocina. Para quienes buscan algo distinto, el ‘dim sum’ sorprende con bocados delicados, mientras que los langostinos al ají limón equilibran con sabores picantes y frescura. Todo ocurre en un espacio elegante, perfecto para celebrar la tradición chifa en su máxima expresión, en la Av. Javier Prado 1212, San Isidro.

Más nominados por probar ♦◊ Chung Tong

♦◊ Four Seas

♦◊ Hakka

♦◊ Hou Wha

♦◊ Lung Fung

♦◊ Master Kong

♦◊ San Joy Lao

♦◊ Wa Lok

♦◊ Wong King

11. MEJOR BAR

MARÍA MEZCAL (@maria_mezcal)

El punto festivo de la capital por excelencia. En el corazón de Miraflores, late una mezcalería que combina un ambiente colorido con cócteles que son un verdadero espectáculo, desde clásicos mexicanos a base de mezcal y tequila, bautizados con originales nombres: María la del Barrio, Doña Julia y Mirrey. Por supuesto, no faltan los piqueos con personalidad, como los tacos al pastor, las carnitas y la barbacoa, que nos invitan a compartir en un espacio sazonado también con los éxitos musicales del país norteño, para bailar y cantar a todo pulmón.

Más nominados por probar ♦◊ Amador Rooftop

♦◊ Bar Olé

♦◊ Bijou

♦◊ Carnaval

♦◊ Hidden Bar

♦◊ Lady Bee

♦◊ Limaq

♦◊ Sastrería Martínez

♦◊ Sayani

12. MEJOR RESTAURANTE DE CARNES

EL HORNERO (elhornero.com.pe)

Desde entraña fina y costillar a la parrilla hasta el icónico lomo saltado estilo Hornero o el bife de chorizo americano. En El Hornero, la parrilla se convierte en celebración y reúne en la mesa con carnes jugosas y calientes acompañadas de panes crujientes y salsas que despiertan los sentidos. El espacio, cálido y acogedor, es elevado aún más por el servicio cuidadoso de su equipo, con más de 20 años de trayectoria. La carta de vinos, por supuesto, complementa la experiencia con etiquetas de todo el mundo. Puede visitarlo en Chorrillos, La Molina, Barranco y San Isidro.

Más nominados por probar ♦◊ Baco y Vaca

♦◊ Carnal

♦◊ Costumbres Argentinas

♦◊ El Charrúa

♦◊ La Cabrera

♦◊ La Carnicería de Tito

♦◊ La Carreta

♦◊ La Cuadra de Salvador

♦◊ Osso

13. MEJOR NUEVO RESTAURANTE

Alegría Picantería (@alegria.picanteria.piurana)

Alegría Picantería, de Franceso de Sanctis, es un viaje directo a Piura, servido en cada plato con sazón y memoria. Aquí, el festín empieza con chifles crocantes y un ‘shot’ de leche de tigre caliente que enciende el paladar, seguidos por un delicioso cebiche piurano acompañado por yuca y zarandaja, o unos tamalitos verdes con seco de cabrito para quienes se inclinan por los platillos calientes. Si queda espacio y apetito, no puede irse sin antes probar el contundente arroz con pato bañado con cerveza negra y chicha de jora, un clásico que nunca falla. De postre, apueste por una crema volteada con algarrobina o chupetes de leche en sabores como maní, coco y chocolate. Ubícalo en Alcanfores 715, Miraflores.

Más nominados por probar ♦◊ Awa

♦◊ Banh Mi

♦◊ Casa Garbo

♦◊ Ccori

♦◊ Verbena

♦◊ Zerrano

♦◊ Cruzas

♦◊ Kaia La Mar

♦◊ La Perlita

♦◊ Menú

♦◊ Omatsu

♦◊ Ototo

♦◊ Quipas

♦◊ Song

14. MEJOR RESTAURANTE DE COMIDA CONTEMPORÁNEA Y DE AUTOR DEL PERÚ

Disfrutar de la experiencia gastronómica en Maido es una vivencia única en su tipo. Coronado como el mejor restaurante del mundo por la lista The World’s 50 best Restaurants, el espacio liderado por el chef Mitsuharu Tsumura convierte el umami en un lenguaje propio, jugando con texturas y contrastes inesperados. Su carta se nutre de muchas influencias de la cocina peruana, desde el Ande hasta la Amazonía, pasando por lo nikkei: reversiona platillos tradicionales como el tacu tacu, el tiradito, el rocoto relleno y el sudado lo han acompañado desde sus inicios (hace 16 años), y varía por temporadas para no dejar de sorprender a sus comensales con opciones por pasos. Sin duda, una apuesta donde no solo disfruta el paladar, sino todos los sentidos. Ubicado en Calle San Martín, Miraflores, las visitas son agendadas con anticipación, vía maido.pe.