1. MEJOR PANADERÍA

EL PAN DE LA CHOLA (@elpandelachola)

El Pan de la Chola, fundado en 2011 por Jonathan Day, nació en Miraflores con la idea de revalorizar el pan artesanal a partir de masa madre, harinas locales y fermentación natural. Lo que empezó como una pequeña panadería se convirtió en un referente, con locales en San Isidro, Surco, La Molina y el Centro Histórico. Su propuesta, definida como “artesanal contemporánea”, combina sencillez y calidad. Entre sus productos más destacados están los baguettes, focaccias, croissants, pizzas de fermentación lenta y sánguches como el caprese o el roast beef. También ofrece café de especialidad, jugos, cervezas artesanales y vinos naturales.

Más nominados por probar

♦◊ Delifrance

♦◊ Demo

♦◊ La P’tite France

♦◊ La Panadería del Country

♦◊ La Panetteria Barranco

♦◊ Pan Atelier

♦◊ Panadería Cultivo

♦◊ Panadería de Barrio

♦◊ Victorsdou

2. MEJOR PASTELERÍA

MARÍA ALMENARA (@mariaalmenara)

María Almenara nació del sueño de su fundadora y homónima, quien empezó vendiendo tortas caseras en el colegio y años después abrió su primera pastelería en Miraflores, en 2017. Desde entonces, la marca ha crecido exponencialmente, sumando hasta veinte locales en Lima y proyectando una expansión hacia provincias como Arequipa y Trujillo. Su propuesta incluye tortas clásicas (de frutos rojos, maracuyá, pie de limón, entre otras) y personalizadas; las populares Minimaria en porciones individuales, así como brownies, cinnamon rolls, galletas, box de regalos y postres para compartir, perfectos para toda ocasión.

Más nominados por probar ♦◊ Alanya Repostería

♦◊ Carta Blanca

♦◊ Dolce Capriccio

♦◊ Dulcefina

♦◊ La Dulciteca

♦◊ Olivia y Coque

♦◊ Pastelería Mariaté

♦◊ Sienna Bakery

♦◊ Tentaciones by Ale Melly

3. MEJOR CAFETERÍA Y RESTAURANTE

LA BONBONNIERE (@labonbonniereperu)

En los años 90, Marisa Guiulfo y su hijo Coque Ossio asumieron la dirección de La Bonbonniere, y la convirtieron en un café-restaurante que une tradición francesa y creatividad peruana. Lo que fue una pastelería se transformó en un espacio elegante y familiar, con locales en San Isidro, Larcomar y el aeropuerto Jorge Chávez. La experiencia que ofrece abarca desayunos con croissants y panes artesanales, ensaladas frescas, pastas, risottos y cortes de carne. Entre las especialidades más buscadas figuran el lomo saltado, el risotto de lomo, lasagna casera y sánguches gourmet, además de postres emblemáticos como la torta de chocolate, milhojas y suspiro a la limeña.

Más nominados por probar ♦◊ Amarena Café

♦◊ Colonia & Co.

♦◊ Entremigas

♦◊ Etcétera Café

♦◊ Intro Café Bar

♦◊ La Caffetteria di Lonato

♦◊ La Cristina

♦◊ Mo Café

♦◊ Pan Sal Aire

4. MEJOR CAFÉ DE ESPECIALIDAD

NEIRA CAFÉ LAB (@neiracafelab)

En 2017, el barista y tostador Harry Neira fundó Neira Café Lab en Miraflores con la misión de darle al café peruano el lugar que merece. En este espacio, cada grano es seleccionado y tostado con precisión, resaltando orígenes como Cajamarca, Cusco, Villa Rica y Puno. Su carta ofrece desde espressos intensos hasta cappuccinos, flat whites, cold brew y filtrados artesanales como V60 y Origami. También destacan sus creaciones originales, como el cacaoccino con chocolate piurano. Para acompañar, panes artesanales y opciones ligeras que refuerzan la experiencia de un espacio donde el café es siempre el protagonista.

Más nominados por probar ♦◊ Ciclos Café

♦◊ Felicia y Domingo

♦◊ La Teoría de los 6 Cafés

♦◊ Mamaquilla Tostaduría

♦◊ Milimétrica Coffee

♦◊ Origen: Tostadores de Café

♦◊ Puma Café

♦◊ Punto Café

♦◊ The Coffee

5. MEJORES PIZZAS

LA LINTERNA (@lalinternapizzasypastas)

La Linterna nació en 1963, cuando Floyd Scofield Sebastian, originario de White Plains (Nueva York), abrió en Miraflores un local especializado en pizzas neoyorquinas de masa delgada y crocante. Hoy opera en Barranco y San Isidro, conservando intacta su tradición de más de 50 años. El menú despliega pizzas con sello propio —como la Margarita, la Criolla y la emblemática Linterna, con jamón, salamé, pepperoni, champiñones y aceitunas—, junto a pastas clásicas italianas: lasagna (carne, vegetariana, cuatro quesos), fettuccine, canelones, ravioles y spaguettis. Además, incluyen postres tradicionales como la delicia de chirimoya o el mousse de limón, completando una experiencia gastronómica que conserva el espíritu de sus inicios.

Más nominados por probar ♦◊ Amarcord

♦◊ Calavera Pizzería

♦◊ Flama

♦◊ Indio Pizza

♦◊ It Pizza

♦◊ La Caleta

♦◊ Pizza de la Chola

♦◊ Rossa Pizza Appassionata

♦◊ Antica

6. MEJORES HAMBURGUESAS

Boycott abrió sus puertas en Miraflores con la idea de Rodrigo Altamirano de traer a Lima la técnica ‘smashburger’ que descubrió en sus viajes por EE.UU. y Europa. Su sello está en la carne Black Angus prensada a la plancha y el pan brioche de camote que le da un toque único. La carta incluye la Classic, la intensa Oklahoma Caramel, la sofisticada Royal Truffle, la picante Wisconsin Fire, la abundante Guadalajara Hot Springs, entre otras. Todo se acompaña con papas crocantes, super fries o cervezas artesanales, en un espacio relajado donde cada hamburguesa refleja innovación con raíces locales.

Más nominados por probar ♦◊ 3/4 Burger Bar

♦◊ Bendita Burger

♦◊ Big Boy Burgers

♦◊ Blast Smash Burgers

♦◊ Burgerboy

♦◊ Café A Bistró

♦◊ Juicy Lucy

♦◊ Mad Burger

♦◊ Papacho’s

7. MEJORES SÁNGUCHES

EL CHINITO (@elchinitosangucheria)

El Chinito nació en 1960, cuando Félix Yong convirtió una bodega en una sanguchería en el centro de Lima, un espacio que pronto se hizo famoso por sus sabrosos panes con chicharrón. Hoy, a cargo de la tercera generación familiar, mantiene su esencia con más de una decena de locales en distritos como Miraflores, Surco y Barranco. La carta incluye su icónico sánguche de chicharrón con camote frito y salsa criolla, opciones como jamón del país, lomito ahumado, pavo o chaufa con chicharroncito, además de combos como el “familión” y bebidas tradicionales: chicha, café pasado o emoliente.

Más nominados por probar ♦◊ Asados Héctor

♦◊ Barba Negra

♦◊ El Buen Gusto

♦◊ Pandilla

♦◊ La Preferida

♦◊ La Lucha

♦◊ Panadería Carmelitas

♦◊ San Antonio

♦◊ Zimmermann

8. MEJOR ESPACIO DE COMIDA SALUDABLE

LA NEVERA FIT (@laneverafit)

Nació con la idea de demostrar que comer saludable no significa sacrificar sabor ni disfrute. Desde sus inicios, este espacio se convirtió en un refugio para quienes buscan cuidar su alimentación con propuestas frescas, balanceadas y llenas de energía. Su carta incluye bowls nutritivos, ensaladas creativas, wraps ligeros, postres saludables y platos de fondo, como el chaufa nevero, que conquistan sin culpa. Todo está diseñado con insumos naturales y una propuesta balanceada, ideal para quienes llevan un estilo de vida activo o desean iniciar un cambio positivo. Nevera Fit es más que comida: es bienestar servido en cada plato.

Más nominados por probar ♦◊ Asiánica Street Food

♦◊ Barra Botánica

♦◊ El Chino Vegano

♦◊ Essentia Café

♦◊ Gusto Creciente

♦◊ Limaná

♦◊ Raw Café

♦◊ Seitan Urban Bistro

♦◊ Veggie Pizza

9. MEJOR RESTAURANTE O BAR DE HOTEL EN LIMA

MARAS - THE WESTIN LIMA HOTEL (@marasrestaurante)

Maras, el restaurante insignia del hotel Westin Lima, surgió para rendir homenaje a la riqueza de la gastronomía peruana con un toque contemporáneo y de alta cocina. La experiencia resalta entradas como tiraditos de autor, cebiches y carpaccios, que abren paso a fondos que son una delicia, como el paiche meloso oriental o el jugoso de pato. La cava de vinos, una de las más completas de la ciudad, y su barra de cócteles complementan un recorrido culinario pensado para sorprender los sentidos en cada visita a este espacio ubicado en el corazón financiero de San Isidro, hoy comandado por Miguel Pulache.

Más nominados por probar ♦◊ Alphonse Bar

♦◊ Bar Inglés

♦◊ El Comedor

♦◊ Isidro Bistró

♦◊ Kimo

♦◊ Lunática

♦◊ Perroquet

♦◊ Social Bar & Restaurant

♦◊ Tragaluz

10. MEJOR RESTAURANTE DE ESTILO CAMPESTRE

GRANJA AZUL - SANTA CLARA (@granjaazul)

La Granja Azul, fundada en 1950 en Santa Clara, es un ícono de la gastronomía peruana y pionera en popularizar el pollo a la brasa en el país. Nació como un espacio familiar rodeado de naturaleza, ideal para pasar el día en un ambiente campestre y acogedor. Su especialidad es el pollo a la brasa cocido en hornos de leña, acompañado de papas fritas crocantes, ensaladas frescas y cremas caseras. Pero también hay opciones de parrillas, anticuchos, mollejitas y postres criollos como picarones. Con su historia y tradición, esta pollería se mantiene como un clásico infaltable para disfrutar en familia.

Más nominados por probar ♦◊ Balcón del Cielo

♦◊ Carlos Ramírez Tradiciones

♦◊ Chaxras Eco-Restaurante

♦◊ Don Torcuato Restaurante

♦◊ Hacienda Las Leñas

♦◊ La Gloria del Campo

♦◊ Hacienda MonteRico

♦◊ Mesa de Piedra

♦◊ Sarcay Restaurante

11. MEJOR HELADERÍA

Cafeladería 4D (@cafeladeria4d)

Desde 1983, 4D es pionera en fusionar heladería artesanal de estilo italiano con la experiencia de una cafetería. Su primer local abrió en Miraflores y desde entonces ha desarrollado más de 500 fórmulas de helado y una carta que incluye cafés, infusiones, sándwiches, pasteles y ensaladas. Su fortaleza radica en la calidad de los insumos: fruta siempre fresca y de temporada. Hoy cuenta con seis locales: cinco en Lima y uno en Cusco, además de su propia marca de café con un ‘blend’ exclusivo. Allí ofrece especialidades como los muy pedidos waffles Tentación, bañados con manjar y ‘fudge’ de cacao belga, coronados con fresas frescas, ‘panna’ y una bola de ‘gelato’ artesanal a elección.