1. MEJOR RESTAURANTE PERUANO EN ARGENTINA

LA MAR BUENOS AIRES (@lamarbsas)

La sucursal de La Mar en Buenos Aires abrió en 2015 y desde entonces se ha consolidado como un referente para quienes buscan cocina marina peruana en la capital argentina. Ubicado en Palermo (Arévalo 2024), el restaurante se presenta como embajador de la gastronomía nacional. Su propuesta incluye, entre otras cosas, la famosa parrilla La Mar, con pescados y mariscos preparados al punto, un arroz con mariscos de sabores intensos, y las empanadas de langostinos, que incorporan un matiz creativo dentro de la carta. El espacio combina el respeto por la tradición culinaria con una visión contemporánea que le ha permitido posicionarse en el competitivo panorama gastronómico porteño.

Más nominados por probar

♦◊ Asu Mare Barra Cevichera

♦◊ Barra Chalaca

♦◊ La Causa Nikkei

♦◊ La Conga

♦◊ Mamaguille’s

♦◊ Osaka Buenos Aires

♦◊ Puerta del Inca

♦◊ Tanta Buenos Aires

♦◊ Tigre Morado

2. MEJOR RESTAURANTE PERUANO EN CHILE

LA MAR SANTIAGO (@lamarcebicheriasantiago)

La Mar inició sus operaciones en Santiago de Chile allá por 2014, en Av. Nueva Costanera 4076, Vitacura, como parte de la internacionalización de la cebichería limeña. El local ocupa tres pisos y se ha consolidado como un punto de referencia para la cocina marina peruana. En 2017, se produjo una renovación importante de su carta, con casi la mitad de platos nuevos, donde se incorporaron insumos locales como piures, picorocos y papas nativas. También se estableció el uso de pesca del día para ofrecer preparaciones con pescado entero al horno, en sudado o salteado. Entre las propuestas más conocidas destacan el cebiche lujurioso, la causa de alcachofas y locos, el tiradito bachiche y los spaguettis nero.

Más nominados por probar ♦◊ DonDoh Santiago

♦◊ Carnal Chile

♦◊ Chipe Libre

♦◊ Karai by Mitsuharu

♦◊ Osaka Santiago

♦◊ Pescados Capitales

♦◊ Sabor y Aroma

♦◊ Tanaka Peruvian Fusion

♦◊ Tanta Chile

3. MEJOR RESTAURANTE PERUANO EN ESPAÑA

LA MAR MADRID (@lamar.madrid)

La cebichería con el sello de Gastón Acurio abrió en Madrid en marzo de este año, ubicada en la Avenida del General Perón 36, a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu. Su local cuenta con unos 700 m² y capacidad para 140 personas, distribuidas entre barra, salón y terrazas. La carta combina clásicos peruanos con productos locales, organizada en secciones de cebiches, tiraditos, nigiris nikkei, preparaciones a la brasa y platos para compartir. Entre las especialidades figuran el cebiche clásico con pesca del día, chipirones o lubina a la brasa con salsas limeñas, pesca entera nikkei con arroz chaufa, además de entradas como croquetas de ají de gallina, choripán del mar y lomo saltado criollo.

Más nominados por probar ♦◊ Callao 24 (Madrid)

♦◊ Llama Inn (Madrid)

♦◊ Maymanta (Barcelona)

♦◊ Oroya (Madrid)

♦◊ Quiero Humo (Madrid)

♦◊ Quispe (Madrid)

♦◊ Ponja Nikkei (Madrid)

♦◊ Pueblo Libre Taberna (Barcelona)

♦◊ Yakumanka (Barcelona)

4. MEJOR RESTAURANTE PERUANO EN ESTADOS UNIDOS

LA MAR MIAMI (@lamarmiami)

Los lectores de Somos ubicaron a La Mar de Miami como el mejor restaurante peruano en Estados Unidos. El local abrió en 2014 en el Mandarin Oriental, en Brickell Key, y durante más de una década se consolidó como vitrina de la cocina peruana en el sur de Florida. Su carta combinó cebiches y tiraditos preparados en barra, anticuchos a la parrilla, arroces marinos y fusiones nikkei. Entre los platos más representativos figuraban el cebiche clásico con leche de tigre, el tiradito nikkei y el arroz con mariscos, junto a una coctelería centrada en el pisco sour. En mayo de 2025 cerró tras la demolición del hotel, aunque ya se confirmó su reapertura en una nueva sede en Brickell para 2026.

Más nominados por probar ♦◊ Artesano Restaurante (NY)

♦◊ Causa (DC)

♦◊ CVI.CHE 105 (Miami)

♦◊ Itamae (Miami)

♦◊ Jarana (NJ)

♦◊ Llama Inn (NY)

♦◊ Maty’s (Miami)

♦◊ Mission Ceviche (NY)

♦◊ Papa Llama (Orlando)

5. MEJOR RESTAURANTE DE COMIDA REGIONAL EN LIMA

EL ROCOTO (@elrocoto_)

En 1985, la chef Blanca Chávez decidió abrir en la capital un espacio que llevara la esencia de Arequipa. Nació así El Rocoto. Lo que empezó como un homenaje a la cocina de su tierra se convirtió con los años en una institución. En sus mesas se han mantenido vigentes platos emblemáticos como el rocoto relleno, el chupe de camarones, la ocopa arequipeña o la malaya dorada, a los que se suman el solterito de queso y el locro de pecho, herencia directa de las picanterías. La aceptación del público les ha permitido tener dos sedes, una en San Isidro y la otra en Surco.

Más nominados por probar ♦◊ Don Fernando

♦◊ Fiesta Chiclayo Gourmet

♦◊ El Aguajal

♦◊ El Tarwi

♦◊ Huancahuasi

♦◊ Huambra

♦◊ Mar y Selva Cocina Amazónica

♦◊ Pueblo Viejo Tradición Chiclayana

♦◊ Santos

6. MEJOR RESTAURANTE EN SAN MARTÍN

LA PATARASHCA (@lapatarashcarestaurante)

Fundado en 1992 por Elia García, La Patarashca nació como una parrilla con pocas mesas frente a la Laguna Venecia y con el tiempo se convirtió en un clásico de la gastronomía amazónica en Tarapoto. Hoy, el restaurante forma parte de un grupo que incluye hotel y proyectos de conservación, y continúa bajo la dirección de la familia García. Su propuesta rescata técnicas tradicionales y productos locales, con platos como el juane de gallina, el sudado de gamitana, el inchicapi, la ensalada de chonta con paiche a la parrilla y el maduro relleno de queso o maní. El plato emblema es la patarashca, pescado envuelto en hojas de bijao y cocinado a la brasa, que da nombre al restaurante.

Más nominados por probar ♦◊ Café D’Mundo

♦◊ Café Plaza Tarapoto

♦◊ Castaña Pastelería y Panadería

♦◊ Chifa Cantón

♦◊ Chalet Venezia Restaurante

♦◊ Don Betoo Trattoria

♦◊ El Rincón Sureño

♦◊ Mambo Tarapoto

♦◊ Suchiche Café y Bar

7. MEJOR RESTAURANTE EN ICA

LAGUNILLA RESTAURANTE (@lagunilla.restaurante)

El restaurante Lagunilla, inaugurado en 2018 en Ica por el chef Eduardo Uribe, rinde homenaje a la playa homónima ubicada en Paracas, y busca revalorizar la despensa local a través de una propuesta contemporánea. Su cocina abierta permite al comensal apreciar el trabajo del equipo y la frescura de los insumos. Entre sus platos más representativos está el chaufa capón de mariscos, que combina mariscos del día salteados al wok con salchicha china, pachikay, holantao, frejolito chino y tortilla, todo realzado por una salsa de tamarindo picante. La carta también incluye tiraditos con frutas locales, tacos de pulpo al cilindro y arroces melosos con curry.

Más nominados por probar ♦◊ 8 Cepas

♦◊ Chalana (Hotel Paracas a Luxury Collection)

♦◊ El Intipalka (Hotel Viñas Queirolo)

♦◊ IntiMar Paracas

♦◊ La Olla de Juanita

♦◊ Punto Asado

♦◊ Restaurante Ballestas (Hotel Paracas a Luxury Collection)

♦◊ Tambo de Tacama

♦◊ Veranda (Aranwa Paracas)

8. MEJOR RESTAURANTE EN LAMBAYEQUE

FIESTA LAMBAYAQUE (@fiestachiclayo)

Fiesta Restaurant Gourmet nació en Chiclayo en la década de 1980 fundado por don Alberto Solís y doña Bertha Cruz, cuando aún era inusual pensar en una cocina regional presentada bajo un enfoque gourmet. El proyecto buscó poner en valor la tradición culinaria del norte peruano y adaptarla a técnicas contemporáneas, convirtiéndose en uno de los referentes de Lambayeque y del país. A lo largo de los años ha recibido incontables reconocimientos por su aporte a la difusión de la cocina lambayecana y por la calidad de su propuesta. Su carta mantiene un fuerte anclaje en la identidad norteña, con platos emblemáticos como el arroz con pato, el collar de mero, el consomé de mero y el sudado de pecho, preparados con insumos locales y sabores tradicionales.

Más nominados por probar ♦◊ Caserío

♦◊ Chifa China

♦◊ El Cántaro

♦◊ El Muelle de Pimentel

♦◊ El Rincón del Pato

♦◊ La Picantería del Mar

♦◊ Las Alforjas de Monsefú

♦◊ Pacífico Restaurante

♦◊ Vichayo Restobar

9. MEJOR RESTAURANTE EN AREQUIPA

LA NUEVA PALOMINO (@lanuevapalomino)

La picantería La Nueva Palomino es uno de los referentes de la gastronomía arequipeña. Sus orígenes se remontan a fines del siglo XIX con Juana Palomino de Alpaca, quien dio inicio a un legado que ha permanecido siempre en manos de mujeres de su estirpe. En 1985 recibió su nombre actual y desde 2004 está bajo la dirección de Mónica Huerta Alpaca, que mantiene vivas las técnicas tradicionales, como el uso del batán en lugar de licuadora para preparar las salsas. Su carta reúne platos emblemáticos de la cocina regional, entre ellos el rocoto relleno, la sarza de patitas, el cauche de queso y el revuelto de habas. Reconocida por su autenticidad, es hoy símbolo de la picantería arequipeña.

Más nominados por probar ♦◊ 13 Monjas

♦◊ Chicha por Gastón Acurio

♦◊ Claustro Trattoria

♦◊ Índigo

♦◊ La Benita de los Caustros

♦◊ Mumis

♦◊ ZigZag

♦◊ Victoria Picantería

♦◊ Cirqa

10. MEJOR RESTAURANTE EN CUSCO CIUDAD

CHICHA POR GASTÓN ACURIO (@chichacusco)

Frente a la plaza Regocijo, en una antigua casona de balcones azules, se encuentra ubicado el restaurante Chicha por Gastón Acurio. La Ciudad Imperial es el mejor escenario de reunión entre el pasado incaico e hispano, la gastronomía y la historia. En Chicha, la cocina regional andina siempre está de fiesta y se celebra con el reconfortante capchi de setas —que es como un abrazo— o la imperdible malaya de costillar de res. Las papas nativas toman la cocina y se hacen notar en su carta junto a los intensos colores de nuestros tubérculos andinos, maíces y la bebida que le prestó su nombre a este restaurante. La chicha de jora se siente en la cocina recordando en todo momento la impronta andina del lugar.