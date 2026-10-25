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Resumen

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El lutier Enrique Falcón aprendió de su abuelo Abraham el oficio de hacer guitarras y hoy dirige la empresa familiar que este fundó en 1946. (Foto: Elías Alfageme)
El lutier Enrique Falcón aprendió de su abuelo Abraham el oficio de hacer guitarras y hoy dirige la empresa familiar que este fundó en 1946. (Foto: Elías Alfageme)
/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME
Por Oscar García

Las primeras doce guitarras Falcón salieron del interior de un árbol viejo rescatado del lecho de un río seco en Palpa, Ica. Era 1946 y el joven aprendiz de carpintero Abraham Falcón no tenía dinero para comprar madera buena, pero igual decidió probar suerte con un instrumento que nunca antes había construido. Lo empujaban la necesidad y la desesperación de un año particularmente malo para la agricultura y las ventas. El hallazgo de ese árbol parecía algo bíblico, como una cosa del destino. Encerrado con aquel tablón, ya cortado, no descansó hasta terminar su primera guitarra. “En verdad, parecía un tamal mal envuelto”, le dijo a Somos, entre risas, en 2014, sobre aquel primer instrumento que, pese a su look controversial, consiguió vender en Ica por unos soles. Nacido en Coracora, Ayacucho, en 1924, Falcón se hizo lutier a fuerza de intuición y de ensayo y error. Décadas después, sus guitarras estarían en manos de los mayores intérpretes del país. En 1987 obtuvo el tercer lugar en un concurso mundial de lutieres en París. En 1989 recibió las Palmas Magisteriales del Ministerio de Educación y en 2003 fue reconocido como Patrimonio Cultural Viviente de la Nación.

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