Enrique Flor trabajaba en la Unidad de Investigación de El Comercio en el 2001. La labor era tan intensa por aquellas épocas que no había salido de vacaciones en cuatro años. Cuando lo hizo, se fue por meses a Nueva York a estudiar inglés. Entonces se quedaba en casa de un amigo en Nueva Jersey, desde donde tomaba varios trenes hasta Manhattan a diario con el fin de llegar a sus clases. El 11-S no fue la excepción.

En el vagón se enteró de lo ocurrido. Mientras una voz en el altoparlante iba narrando lo que pasaba, la gente se apostaba a la ventana del vehículo que lo llevaba por encima del río Hudson. Pese a todo llegó a su escuela, pero allí suspendieron las clases. Ahí fue cuando la vocación pudo más: sin dudarlo un segundo se fue para la zona cero.

El momento del colapso de una de las torres. En la imagen tomada por un oficial del Servicio Secreto se ve una cruz en primer plano (@SecretService)

“Intenté tomar los subterráneos, pero habían suspendido todos los servicios. Luego fui caminando rumbo al sur de la isla hasta Wall Street. De pronto, aviones F15 de la Fuerza Aérea surcaban los cielos neoyorquinos y la gente se apostaba en las vidrieras de las tiendas de electrodomésticos para ver a George W. Bush anunciar que aquello se trataba de un atentado terrorista. Tan pronto terminó, apuré el paso. Llegué a Union Square, donde cientos de personas oraban y pedían donaciones de sangre junto a botas que pertenecían a bomberos que habían quedado atrapados. No podía seguir avanzando porque ya la policía no me dejaba, pero encontré en el fondo de la mochila que traía una acreditación mía de prensa al Congreso peruano. La usé y así entré ”, cuenta Flor.

La nota que abre esta página del 17 de setiembre del 2001 fue escrita por Enrique Flor. Se trató de uno de los tantos envíos que hizo en la cobertura para El Comercio. (Archivo Histórico El Comercio)

Fotografía tomada por Enrique Flor los días posteriores al ataque.

El hoy periodista (62) de El Nuevo Herald de Miami prosigue: “Estuve muy cerca cuando se cayó la segunda torre del World Trade Center. Inmediatamente todo se convirtió en una enorme nube blanca. La gente corría, gritaba. Era una película de terror. En ese momento estaba confundido y atemorizado, la verdad, pero no me arrepentí de haber ido, eso no. Corrí a la clínica más cercana para ayudar. Todo era muy caótico...”.

Poco después partió a su casa en West Orange. El amigo que lo alojaba respiró con profundidad al verlo pasar por la puerta. Allí prendieron la TV. “Las imágenes de la gente que se tiraba desde las ventanas para no morir incinerada eran demasiado terribles... Lo siguen siendo”, cuenta hoy, 20 años después de la tragedia. Flor luego se puso a escribir esa misma noche y empezó a ‘despachar’ para Lima. Envió notas para El Comercio por dos semanas más en lo que fue una de las coberturas más difíciles de su vida. //

