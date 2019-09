"13 Reasons Why": tres razones por las que irás corriendo a ver la temporada 3

Si la segunda temporada no te gustó, no importa. La tercera emisión de la serie de Netflix “13 Reasons Why”, que habla sobre los abusos, burlas y problemas que viven un grupo de estudiantes en Estados Unidos y que generó el suicidio de la alumna Hannah Baker, da un giro correcto en su búsqueda de reclutar todos esos fanáticos que se pegaron con la temporada 1 y se decepcionaron con la segunda. Estos son los tres motivos por los que debes ver la tercera parte.

1) Porque ya no se habla de Hannah. Si algo necesitaba esta serie era despegarse de la protagonista de la primera temporada. En la segunda, sus apariciones fantasmales parecían innecesarias y le quitaban esa cuota de veracidad que buscan mostrar los directores: los problemas vemos en Liberty High School son tan iguales, peores, o incluso no tan fuertes, que lo que sucede en los colegios de Estados Unidos. Todo ha cambiado en la emisión de la tercera parte. Si bien en algunos momentos se le menciona –el recuerdo del suicido de Hannah Baker sigue afectando a la escuela de forma colateral-, su caso ya no forma parte de la trama principal de la serie, cuyos personajes tienen todavía mucho que revelar, hacer, descubrir. Eso es lo interesante cuando se tratan temas de chicos de esta edad: los cambios de personalidad, carácter y temperamento son pan de cada día. Es curioso, además, ver cómo han evolucionado algunos, como Jessica, que ahora busca representar a los estudiantes y acabar con las “mentiras” de los deportistas ricos; o Clay, quien no tiene miedo a empujar a un grandulón en los pasadizos del centro educativo al ver cómo abusaba de un alumno más pequeño.

Hannah Baker (Katherine Langford) fue el detonante de la polémica serie "13 Reasons Why". Foto: Netflix. difusión

2) Porque la historia está más interesante ahora. La temporada 2 no es de lo mejor, pero tiene un final interesante. Tyler, uno de los alumnos más buleados de Liberty High, decide armarse cual militar se va a la guerra con la intención de hacer un tiroteo en la fiesta de fin de año. Clay y Tony Padilla lo impiden. La tercera temporada cuenta lo que pasó con Tyler después de su fallido intento por matar a las personas que hacían su mundo un verdadero calvario. Cómo es cuidado por sus amigos más cercanos, a los cuáles él obedece como un alumno ejemplar, pero a lo que todavía parece guardar secretos tenebrosos. ¿Tendrá preparada alguna otra locura? Pero hay otra historia, revelada en el tráiler oficial de la tercera temporada, que claramente esconde los mundos más oscuros, aparentemente, de otros personajes. La muerte de Bryce Walker toma por sorpresa a todos. ¿Quién, cómo y dónde lo mató? ¿Fue alguien de Liberty High? ¿Quiénes son los sospechosos? ¿Se suicidó? Son muchas las preguntas que uno se hace tras conocer la desaparición del chico cuyo corazón era más pequeño que una aceituna. Las respuestas se irán conociendo, poco a poco, con el paso de los capítulos.

Tyler tenía un arsenal en su casa. ¿Acaso mató a Bryce? (Foto: 13 Reasons Why / Netflix) Netflix

3) Por la introducción de Ani Achola. Su aparición tiene sentido. En todos los colegios del mundo llegan alumnos nuevos cada año. Ahora bien, ser el nuevo nunca es fácil. Pero para ella parece ser menos complicado de lo normal. Ha cambiado de escuela más de una vez y ya sabe a quién acercarse y a quién no. Pero claro, no conoce el pasado de todos y tiene sus propias opiniones sobre lo que sucede con tal o cual alumno. Además, vive en la casa de Bryce Walker porque su mamá es enfermera de su abuelo por parte de mamá. Ahí descubre al personaje más odiado de la serie, quien manifiesta aspectos de su personalidad que otros quizá no conocían o no habían visto. Observa, en esa casa donde ella también vive, episodios que pueden ser fundamentales para el desarrollo de la serie. Como todos, tiene secretos, pasiones, dudas. Y hasta prefiere mentir para no meterse en problemas. Ella es la narradora de la temporada 3 y se nota que es una chica inteligente, hábil, empática y muy detallista. Si Clay era una especie de detective en la primera temporada, ahora es ella la que desarrolla esa función (con él muy cerca).