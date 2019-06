15 jugadores que aspiran ser los sucesores de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Uno los ve ahora y no parecen de 34-35 años. Físicamente están sanos, no han sufrido lesiones consideradas y siguen siendo los dos delanteros más importantes de la selección peruana. Lo son hace 15 años. Está claro que no son los mismos de hace 5-10 años, cuando eran más jóvenes, rápidos y pícaros. Pero Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no pierden la efectividad. Lo demostraron ante Bolivia. El '9' del Inter de Porto Alegre anotó un golazo -con autopase incluido- para sellar el 1-1 antes del entretiempo y sacó el centro para el cabezazo de Farfán que sirvió para darle vuelta al partido. No es que sin ellos Perú no tenga gol -ahí están Cueva y Flores para afirmarlo-, pero nos cuesta más.

Guerrero y Farfán, además, se conocen desde que son pequeños. La complicidad que tienen en casa la trasladan al campo. Se quieren y se entienden. Uno es mayor (Paolo) que otro solo por meses y son -junto a Claudio Pizarro- los dos últimos peruanos en jugar en grandes equipos de Europa. Guerrero se formó y jugó en el Bayern Múnich. Farfán llegó a instancias finales de Champions League con el Schalke 04. Allá son conocidos y reconocidos. Solo les falta compartir equipo: un sueño que le podrían cumplir a todos los hincha de Alianza Lima quizá en un mucho tiempo. Porque, aunque duela decirlo, ambos están en la última etapa de su carrera.

No diga que esta su última Copa América -el otro año se festejará la edición 2020 porque a partir de ahí el torneo sudamericano se celebrará en año par cada cuatro cursos- pero es muy probable que la que viene sea su última Eliminatoria. Un año antes de Qatar 2022, Paolo tendrá 37 años y Farfán 36. ¿Qué va a pasar con la selección cuándo no estén? Ya hemos vivido la baja de Paolo por los problemas que tuvo con el TAS y la FIFA; Farfán fue su mejor reemplazante. Pero los delanteros que vienen detrás, Ruidíaz y Yordy, hoy los dos más cercanos a ser sus reemplazantes, no han sido precisamente la solución.

Daniel Peredo decía que la renovación de un plantel, de una selección, se da siempre de forma natural. Por rendimientos, lesiones, retiro de jugadores, etc. Hay muchos factores. ¿Quiénes son los jugadores que están esperando su oportunidad para ser los sucesores de Guerrero y Farfán? Mira la galería de fotos y conoce quiénes son.