El 2018 de Somos en imágenes: las mejores fotos publicadas en la revista

Nota (o texto) sin imagen no existe. Ya no. Mucho menos en estos tiempos, donde cualquier que tiene un celular a la mano es capaz de registrar lo que sea. Somos, desde que se formó, se ha preocupado por mostrar un material visual que no solo sea diferente, sino que impacte, grafique lo que se está contando y sea recordable en los lectores.

Es por eso que nos preocupamos para que cada historia, cada reportaje, cada entrevista, cuente con una foto arriesgada, potente y especial. Elegimos once, las mejores que fueron publicadas este 2018 en la revista. Seguro las recuerdan. Los temas, como saben, son variados. Desde los venezolanos en Lima hasta los hinchas de la selección peruana.

Cada imagen tiene una historia (y un arduo trabajo) detrás. Es necesario buscar, coordinar, convencer, ser paciente. Como en el caso de las voleibolistas de Seúl 88, a quiénes juntamos 30 años después de que lograron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. No estuvieron todas, pero sí la mayoría. Verlas agrupadas de nuevo, con los uniformes de antaño, fue maravilloso.

Ni qué decir del reportaje, que fue portada, sobre el cáncer de mama. Por primera vez, Roberto Martínez aceptó hablar del tema y tomarse una fotografía. También convencimos a Mercedes Araóz, Denisse Fajardo, entre otros personajes. Las fotos generaron gran impacto en nuestros lectores, quienes respondieron positivamente a un especial multimedia donde cualquier persona podía contar su historia.