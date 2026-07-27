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Resumen

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El presidente Manuel Prado en la celebración de Fiestas Patrias de 1961. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
El presidente Manuel Prado en la celebración de Fiestas Patrias de 1961. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Por Carlos Batalla

El Mensaje a la Nación es una tradición republicana muy arraigada, donde el jefe de Estado de turno, con la banda presidencial cruzándole el pecho, sube al estrado del Congreso de la República para rendir cuentas y, sobre todo, trazar el rumbo de la nación, que siempre se debate entre la esperanza y la decepción.

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