60 años del Coro Nacional: un viaje por los recuerdos, desafíos y celebraciones de la familia coral más antigua del país

Para un cantante lírico peruano, no existe mayor honor ni mejor reconocimiento que ser convocado para formar parte del Coro Nacional. Es un logro acaso comparable a vestir la blanquirroja para un futbolista. Cantar y representar al país en este ‘dream team’ de voces forjadas a fuerza de disciplina y sacrificio no tiene precio. Pocos lo saben, pero un cantante lírico se prepara muchas veces como un deportista, buscando la excelencia física y mental. “Tienes que cuidarte. En lo personal, yo nunca he ido a una fiesta, no tomo, no fumo y soy vegetariano”, cuenta Humberto Zavalaga, reconocido barítono nacional que forma parte de la institución desde el lejano 1990.

Cantar puede parecer una habilidad común: casi todos podemos seguir una melodía y algunos lo hacen con verdadera gracia. Pero el canto lírico pertenece a otra dimensión. Sus intérpretes dominan una técnica capaz de llevar la voz más lejos que cualquier micrófono: sobrevolar una orquesta de ochenta músicos y sostenerse en el aire con claridad, fuerza y belleza. Ese nivel de exigencia convierte al Coro Nacional en un territorio excepcional, donde cada nota es producto de años de entrenamiento.

Durante la sesión de fotos con Somos, esa potencia se vuelve visible. Los primeros en romper el silencio son los bajos y los barítonos, con un sonido que vibra desde el pecho y se expande como un suelo firme. Luego ascienden los tenores, luminosos y precisos. Más tarde entran las mezzosopranos, cálidas y redondas, hasta que las sopranos coronan el conjunto con un brillo casi físico. Cuando todas las voces se entrelazan para interpretar “La nube gris”, desde el foyer del Gran Teatro Nacional, el aire cambia de consistencia. Es una masa sonora que estremece. Una demostración perfecta de por qué este elenco ha sobrevivido sesenta años venciendo al tiempo.

El Coro Nacional nació en 1964, cuando un grupo de músicos y cantantes peruanos decidió crear el primer elenco vocal estable del país. Entonces se llamaba Coro del Estado y estuvo bajo la dirección del maestro Manuel Cuadros Barr, figura fundamental del canto lírico trujillano. Ocho años más tarde, adoptó su nombre actual y empezó a consolidarse como una verdadera escuela de excelencia. Por sus filas han pasado generaciones de artistas que hoy destacan dentro y fuera del Perú, y que reconocen en esta agrupación su primer escenario y su mayor aprendizaje.

Entre esas voces que han dado forma a su historia está la de María Elena Ricra Ruiz, soprano que ingresó en 1999 y que lleva más de un cuarto de siglo sobre el mismo escenario. Su relación con la música comenzó en la infancia, cuando su padre —aficionado a los valses y marineras— la animaba a cantar en las reuniones familiares. Años después, en la parroquia del barrio, descubrió su facilidad para las notas agudas y decidió postular al Conservatorio Nacional. Ingresó en 1990, el mismo año que Juan Diego Flórez. “Él entró en primer lugar; yo, en el décimo. Somos promoción”, dice con orgullo.

El barítono Zavalaga, por su lado, descubrió su vocación en Mollendo, su ciudad natal. Tenía doce años cuando, por azar o destino, vio en televisión “El barbero de Sevilla”. “Fue la primera y única vez que pasaron una ópera por televisión, y me quedé enamorado del género. Descubrí un mundo maravilloso”, recuerda. Años más tarde, mientras estudiaba Física en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se dio cuenta de que su verdadera pasión era el canto. “Me convencí cuando noté que hacía dos meses que no iba a la universidad. Simplemente seguí mi vocación, sin pensarlo”.

El director del Coro Nacional, Javier Súnico Raborg, también conoció el destino musical desde niño. Su padre era decimista y un criollo tremendo. “Cuando a los siete años le pedí aprender piano, no lo dudó: me compró uno”. Aunque se formó como pianista, fue el canto coral el que lo atrapó. A los 21 años ganó un concurso internacional de coros y viajó a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Un año después ingresó al Coro Nacional como tenor, y en 2010 asumió su dirección.

Durante su gestión, el elenco ha crecido de 24 a 45 integrantes y ha multiplicado sus actividades. “Hoy realizamos más de 60 conciertos al año, cuando antes eran apenas 20”, señala. Bajo su batuta, el coro busca mantener su excelencia y ampliar su repertorio y sus públicos. “Queremos romper la brecha que existe entre el canto lírico y la gente. Llegar a todos los rincones del país con una oferta diferente: cantar lo que somos, con arreglos propios, con repertorio peruano y universal”. Este 28 de noviembre, el Coro Nacional celebra su aniversario 60 en el Gran Teatro Nacional, con una gala especial junto a la Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y el Coro Nacional de Niños. “Será una reafirmación de nuestra misión de mantener viva la música que nos une”. //