8 terrazas para disfrutar del calor de Lima y que debes visitar ahora mismo | FOTOS

Se termina febrero pero el calor sigue, no da tregua. El 80% de limeños -o más- piensa lo mismo cada lunes: que llegue el viernes. Fin de semana es sinónimo de playa y piscina, dos espacios que así nomás no se consiguen en días laborales y de tráfico intenso. Para eso existen la terrazas. En lima hay más de un restaurante con espacios amplios, descubiertos y perfectos para olvidarse un poco de la temperatura y, encima, comer rico. Como debe ser. Aquí una lista para darse una escapada a la hora de almuerzo, after office o cuándo no hay oportunidad de trasladarse hasta el sur.

LA 73

Se llama igual de la línea de buses, pero aquí el ambiente es acogedor. Si pasas por la mañana puedes desayunar un sánguche de milanesa con tomate y col morada. Para almorzar te recomendamos un chaufa "Char Siu". Lleva arroz frito, langostinos y cerdo glaseado. El erizo apaltado no se queda atrás. Si se te antoja un trago o un postre por la noche, éste también es un buen point en barranco. Pide el pie de limón o una torta de chocolate con manjar de avellanas.



DIRECCIÓN: Av. El Sol Oeste 175, Barranco



FACEBOOK: La 73 de Barranco

MANGOS

Una de las terrazas más bonitas y con mejor vista de Lima está en Larcomar. Imagínate observando la Costa Verde con un pescado rodeado de "arrocito meloso", tartare de cangrejo y huevo frito. Es cuestión de mezclar, jugar con los sabores y disfrutar. Tampoco te puedes perder el Ceviche Mangos o el cóctel de langostinos. Éste último viene con piña brasa, palta, salga golf al grand marnier y pescadas tostadas. Ah, y puedes pedir arepa en el desayuno. No te vas a arrepentir.



DIRECCIÓN: Malecón de la Reserva 610 Tda. 4-02 Miraflores



FACEBOOK: Mangos Restaurante

PESCADOS CAPITALES

El centro comercial La Rambla se ha convertido en un interesante punto culinario. Ahí está la nueva terraza del conocido restaurante de comida marina. En este espacio tiene una carta nueva y adaptada a lo que se busca en este verano. La leche de tigre en copón es un 'must', lo mismo que la contundente papa rellena. Otra entrada imperdible es el tiradito de pejerrey. De fondo date el gusto de comer un tallarín saltado con langostinos, calamares y pescado. Un dato para quienes son pro-reciclaje: no dan cañita de plástico, sino de bambú.

DIRECCIÓN: Calle Doménico Morelli 288, San Borja. La Rambla.



FACEBOOK: Pescados Capitales

AZOTEA 12

Es una de las terrazas más altas de Lima. Está ubicado en un piso 22. Abre desde el medio día hasta la madrugada: perfecto para cualquier ocasión. La carta de comida es variada y moderna. Comencemos por los piqueos: croquetas de hongos de porcón, pizza crocante y conchas a la parrilla. No hay pierde. De fondo: risotto de hongos y alcachofa o paella rissoni, con camarones y conchas. También hay ceviches, ensaladas, parrillas y hasta 10 postres diferentes. Como para ir más de una vez (y eso que no hemos hablado de los tragos).



DIRECCIÓN: Jr Flora Tristán 310 - Magdalena del Mar (Bloom Tower · Piso 22)



FACEBOOK: Doce



MATILDE

"Atardeceres de verano son los que te esperan en la terraza de Matilde para una experiencia completa de gastronomía", dice el Facebook oficial del restaurante ubicado en Miraflores. El chaufa es uno de los platos más promocionados. Lleva panceta ahumada al cilindro, encurtidos, tortilla y un toque oriental. También puedes probar un pulpo anticuchero o platos más típicos: escabeche de pollo, tallarines verdes con milanesa y ceviche.



DIRECCIÓN: Calle Bellavista 231, Miraflores



FACEBOOK: Matilde Cocina Peruana Fusión

MERCADO 28

La terraza más solicitada por los miraflorinos. Si vas, anda temprano. Tiene gran acogida. 18 puestos componen este mercado gastronómico que abre todo el día. Vas, miras, eliges, compras y te sientas. Así funciona. En el medio, como eje, está la barra de Curandero. Un bar necesario. Para probar todo tienes que ir más de una vez, pero ya que estamos en pleno verano no te pierdas las propuestas de Agallas, La Pulpería y Norte Seafood Bar.



DIRECCIÓN: Av Vasco Núñez de Balboa 755, Miraflores.



FACEBOOK: Mercado 28

LA CUCHARITA

Carpaccio de champiñones, calamar al kamado y arroz thai con aromas fusión y raíces de varios continentes. Son tres de los platos que puedes disfrutar en esta terraza ubicada en Miraflores y que ya tiene poco más de 8 años de vida.



DIRECCIÓN: La Mar 1200, Miraflores.



​FACEBOOK: LA CUCHARITA TAPAS BAR

CELESTE SOLAR BAR

En la terraza del Hyatt Centric Hotel se ubica Celeste, un rooftop bar. La propuesta es interesante y elegante. Abre a partir de las 5 p.m. y se extiende hasta altas horas de la noche. Es un lugar amplio, acogedor y con una vista impresionante. Prueba los sanguchitos Fish Bao: pesca del día, crema de ají y gari, y criolla de pepino encurtido.



DIRECCIÓN: Av. Jorge Basadre 367, San Isidro.



FACEBOOK: Celeste Bar