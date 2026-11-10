Diego Macedo en la puerta de ingreso al tren Hiram Bingham antes de abordar y comenzar un viaje extraordinario hacia Machu Picchu. / Richard Hirano

El barman Diego Macedo, de Sastrería Martínez, fue el gestor de esta nueva carta que acompaña a los pasajeros: “Buscamos comunicar Perú de manera líquida. Lo que hacemos en el viaje de ida es contar sabores de todas esas diferentes zonas del Perú y, a la vuelta, nos dimos cuenta de que había un júbilo, una fiesta grande, era la oportunidad de presentar otro tipo de cócteles”, explica Macedo, cuyo bar miraflorino ha ingresado a la lista de The 50 Best Bars este 2026.

Entonces, elaboraron dos cartas para una sola experiencia basada en ingredientes y destilados peruanos. Durante la ida, en la barra, Macedo preparó cócteles como Urubamba, Ollanta y Mapi (como se le llama coloquialmente a Machu Picchu). El Urubamba guarda la frescura del valle por su riqueza en cítricos. El paso por Ollantaytambo es la ocasión para probar el Ollanta, con chicha de jora cusqueña, fresa, huacatay y rocoto. Finalmente, se llega a la ceja de selva, donde está la ciudadela inca, y el Mapi homenajea a este destino con mucílagos de cacao, mandarinas de Quillabamba y café de la zona. Además de la carta de cócteles, en el tren se disfruta de un almuerzo antes de llegar a la estación de Aguas Calientes.

Además de la carta de cócteles, los pasajeros disfrutan de almuerzos y cenas preparados con productos locales. / Richard Hirano

En esta época del año nos encontramos con un Machu Picchu fuera de la típica postal. Las lluvias —ligeras aún— acentúan el verdor de la selva cusqueña, húmeda, vigorosa, con un bosque de nubes impresionante. Es otra cara de la ciudad en las alturas, una menos concurrida, pero que guarda su propio encanto.

Un encuentro lluvioso con la ciudad inca de Machu Picchu y su bosque nuboso que nos recordó que estamos en la ceja de selva cusqueña. / Richard Hirano

Al regresar, nos espera un viaje totalmente diferente, a pesar de transitar por el mismo camino. La música en vivo se convierte en una fiesta. Nos coge la noche y Diego Macedo presenta nuevas propuestas: “Son un poquito más ‘spirit forward’, un poquito más fuertes para justamente continuar con la alegría”. Están inspiradas en clásicos como el espresso martini, con toques de lúcuma, o el martini, pero con pisco, copoazú y mamey. Uno de los más interesantes fue el cóctel Kusi, con Aqará, el agave de los Andes, y Degollador, licor peruano a base de ají mochero, que se unen al loche, el tumbo, el limón mandarino y el licor de sauco como un conjuro perfecto y contundente para este viaje andino. “Espero que con esta carta los visitantes descubran los sabores únicos de nuestro país”, complementa Macedo.

Huatia tradicional

Llegar a la capital del Imperio Incaico es una oportunidad para reencontrarse con la historia viva y aprender de quienes resguardan las técnicas andinas utilizadas por sus antepasados. A más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, visitamos la comunidad campesina de Patacancha, a unas dos horas de Cusco, en las alturas de Ollantaytambo. Aquí siembran, cosechan y resguardan cientos de variedades de papitas nativas como parte de su legado. Esta producción se destina a los restaurantes de los hoteles Belmond, como Muju, del hotel Río Sagrado, en el Valle Sagrado, y el del Sanctuary Lodge, en Machu Picchu. Por supuesto, también está presente en la carta del tren Hiram Bingham, para completar con este insumo nativo la experiencia gastronómica peruana.

Las mujeres de la comunidad campesina de Patacancha nos enseñan sobre la huatia, una técnica milenaria de cocción de papas. / Richard Hirano

En Patacancha preservan su vestimenta, sus colores intensos, sus tejidos y sus tintes naturales. También su gastronomía ancestral. Allí bebimos chicha de papa y no de jora mientras se hacía el pago a la tierra. Aprendimos a sembrar las papas en la chacra y las mujeres nos explicaron en quechua la técnica de la huatia: encender las raíces secas para calentar el suelo y enterrar las papas recién cosechadas durante un par de horas. Una vez cocidas, compartimos una larga mesa con infusiones de muña y otras hierbas locales, además de queso fresco con uchucuta recién preparada al batán. Un verdadero banquete, rodeados del aire más limpio que se pueda respirar.

Cusco siempre será ese destino interminable e ideal para conectar con la naturaleza y nuestro rico legado. //