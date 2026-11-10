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Resumen

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Con gran equilibrio en pleno movimiento del tren, el barman Diego Macedo sirve los cócteles Urubamba en el Hiram Bingham.
Con gran equilibrio en pleno movimiento del tren, el barman Diego Macedo sirve los cócteles Urubamba en el Hiram Bingham.
/ Richard Hirano
Por Diana Gonzales Obando

Salimos desde la estación de Poroy por la mañana, en un recorrido de tres horas y media hacia Machu Picchu en el tren Hiram Bingham de Belmond. El cóctel de bienvenida lleva de nombre Poroy: bajito en alcohol, con sabores a sierra como mashua, kiwicha y quinua. Una bebida acogedora que fue el primer acercamiento a la experiencia a bordo.

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