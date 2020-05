La noche del 19 de mayo del 2019, millones de personas sintonizaron HBO para conocer, finalmente, quién se sentaría en el Trono de Hierro para gobernar los Siete Reinos del fantástico universo de “Game of Thrones”. La serie, basada en la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego, de George R, R. Martin, llegó a su fin tras ocho temporadas, dejando un enorme vacío en la televisión y en sus millones de seguidores.

Según reveló Variety, el final de GOT rompió récord de audiencia al ser vista por más de 19 millones de espectadores a través de HBO, HBO Go y HBO NOW, superando por lejos sus anteriores cifras. Con 59 premios Emmy, además, es la producción televisiva con más reconocimientos de esta entrega a lo largo de su historia. Todo un fenónemo cultural.

Sin embargo, la última temporada de la serie, adaptada por David Benioff y D. B. Weiss, generó polémica por cómo se desarrollaron las tramas de los protagonistas. De hecho, el conocido sitio web Rotten Tomatoes la califica como la peor de las ocho temporadas. En Somos no podíamos estar ajenos al debate y estas fueron nuestras impresiones:

Cómo olvidar cuando HBO estrenó el primer episodio de una serie de fantasía medieval de presupuesto moderado en abril de 2011. Game of Thrones probó ser en poco tiempo un drama familiar de largo aliento y ecos shakespearianos, en el que la violencia y el sexo eran las herramientas más comunes para tratar de conseguir el poder. A un año del final, Oscar García recuerda los momentos más épicos de la serie.

***

“Game of Thrones ha sido como leer a Tolkien, a Dumas o a Salgari, pero con una pretensión adulta que remite a los Corleone”, dice Giancarlo Cappello, docente de la Universidad de Lima y seguidor de la serie de HBO. En este artículo, el catedrático explica por qué la serie basada en la ficción de George R.R. Martin fascina tanto.

***

En el universo de George R. R. Martin, las mujeres obtienen el poder sobre la base de sus habilidades y su inteligencia: desde la maquiavélica Cersei Lannister hasta la idealista Madre de los Dragones. A un año del final de Game of Thrones, Vanessa Cruzado reunió a tres seguidoras de la serie de HBO para analizar la transformación de sus personajes femeninos desde la primera hasta la última temporada.

***

Game of Thrones culminó con un final de tono agridulce tantas veces prometido. Un signo de tragedia se les reservó a Daenerys Targaryen y Jon Snow, en un destino sin vencedores que pone lápida a la gran historia de fantasía que nos fue contada esta década. Oscar García rescata las lecciones que dejó el final de la serie más vista de la televisión.

***

El final de Game of Thrones dividió a la crítica especializada y, sobre todo, a los fieles seguidores de la serie. Hay quienes argumentan que la última temporada cumplió sus expectativas. Otros, sin embargo, consideran que la ficción de HBO estaba encaminada hacia un desenlace deficiente. A un año del final de la serie más exitosa en la historia de la televisión, Jorge Chávez y Vanessa Cruzado opinan sobre cinco momentos cuya resolución generaron mayor discusión.

***

Pese a que la serie llegó a su fin, y que este no fue del agrado de todos, la buena noticia es que el mundo de “Game of Thrones” tiene aún muchas historias que contar. “House of the Dragon”, la precuela de la serie de fantasía épica, se prevé que esté lista en el 2022, reveló el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, el pasado miércoles 15 de enero. Solo queda esperar. //

